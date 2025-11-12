Τουρισμός: Δυνατό φίνις το 2025 και δυναμική εκκίνηση για το νέο έτος

Σημάδια ανόδου της επιβατικής κίνησης στο τέλος του έτους - Αυξάνουν οι προσδοκίες και για το πρώτο τρίμηνο του 2026 καθώς οι αερομεταφορείς ενισχύουν τις προσφερόμενες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις προς την χώρα μας.

«Σπριντ» αναμένεται να κάνει ο τουρισμός τους δύο τελευταίους μήνες της χρονιάς, με τις προσδοκίες για το πρώτο τρίμηνο του 2026 να είναι εξίσου αισιόδοξες, καταγράφοντας αύξηση της τάξης 12,6% στις προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις για την χώρα μας.

Διψήφια είναι η αντίστοιχη αύξηση και το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους, με τα διεθνή αθλητικά γεγονότα να λειτουργούν ως αρωγός στα τουριστικά μεγέθη της Αθήνας για τον μήνα Νοέμβριο και την χώρα να κερδίζει πόντους και κατά την εορταστική περίοδο του Χριστουγέννων.

Με θετικό πρόσημο κινείται ο Νοέμβριος σε ΔΑΑ και περιφερειακά αεροδρόμια

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νοέμβριος εμφανίζει μέχρι στιγμής θετικό πρόσημο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, κινούμενος σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Το γεγονός χαρακτηρίζεται άκρως ενθαρρυντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι ο περσινός Νοέμβριος, ήταν από τους καλύτερους μήνες για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να εμφανίζει άνοδο κατά 13,3% έναντι του 2023. Σε αυτό συμβάλλει κατά κύριο λόγο η διεθνής επιβατική κίνηση, η οποία αποτελεί περί το 70% του συνόλου των ταξιδιωτών που διακινούνται. Αυξημένοι, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εμφανίζονται και οι Έλληνες που επιλέγουν να ταξιδέψουν εκτός συνόρων. Το φαινόμενο είναι εμφανές καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς, καθώς με το πρώτο τρίμηνο του 2025 οι Έλληνες που ταξίδεψαν εκτός αντιπροσώπευαν το 30% του συνόλου.

Στα γεγονότα του Νοεμβρίου που επηρέασαν θετικά την δημοφιλίας της χώρας και δη της πρωτεύουσας περιλαμβάνονται οι αθλητικές διοργανώσεις, όπως ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, αλλά και το διεθνές τουρνουά τέννις ATP. Στην περίπτωση του Μαραθωνίου, σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ είχαν δηλώσει συμμετοχή 10.574 δρομείς από τις υπόλοιπες – πλην Ελλάδας – χώρες, έναντι 9.081 το 2024. Η αμέσως καλύτερη επίδοση που είχε καταγραφεί ήταν το προπανδημικό 2019 όταν είχαν τρέξει 10.230 αθλητές. Όσο για το τουριστικό αποτύπωμα του ATP, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, αναμένεται να ξεπεράσει τα 2.500 άτομα. Εκτιμήσεις που μάλιστα χαρακτηρίζονται από κάποιους φειδωλές, αν ληφθεί υπόψιν το τουριστικό και οικονομικό αποτύπωμα των περιοχών που μέχρι πρότινος φιλοξενούσαν τη συγκεκριμένη διοργάνωση, όπως η Μπάνια Λούκα.

Πέρα από την πρωτεύουσα βέβαια, ανοδικά φαίνεται να κινείται η αεροπορική κίνηση και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport. Τα μέχρι ώρα δεδομένα μαρτυρούν ότι η επιβατική κίνηση κινείται δυναμικά, πέραν της περιόδου αιχμής, με τα στατιστικά να δείχνουν αύξηση 5% τον Νοέμβριο. Ποσοστό σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με την άνοδο κατά 2,8% που καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Ενθαρρυντικές οι ενδείξεις για το πρώτο τρίμηνο

Ευοίωνες είναι και οι ενδείξεις από τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις σε διεθνείς πτήσεις, όπου καταγράφουν διψήφια αύξηση κατά την χειμερινή περίοδο του 2026. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία του Airdata Tracker του IΝΣΕΤΕ, οι προσφερόμενες αεροπορικές θέσεις σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις για Ελλάδα φέτος το χειμώνα (από Νοέμβριο έως Μάρτιο) ξεπερνούν τα 6,32 εκατομμύρια, έναντι 5,66 εκατ. που ήταν πέρυσι.

Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του +11,8%, η οποία επιμερίζεται σχεδόν ισόποσα και τους πέντε μήνες που προαναφέρθηκαν. Συγκεκριμένα σε μηνιαία, βάση, τη μεγαλύτερη αύξηση προσφερόμενων θέσεων καταγράφει ο Μάρτιος με ένα +14,8% σε σχέση με πέρυσι, επισφραγίζοντας την επέκταση της σεζόν κατά τους λεγόμενους «shoulders months». Ωστόσο και ο Νοέμβριος του 2025 δείχνει να κινείται κατά +11,2% υψηλότερα, έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024, όσον αφορά τις προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις. Ακόμα και ο Φεβρουάριος, που παραδοσιακά αποτελεί τον πιο άνευρο μήνα της τουριστικής χρονιάς, εμφανίζει άνοδο της τάξης του +11,7% σε σχέση με πέρυσι. Τέλος Δεκέμβριος και Ιουανουάριος που αποτελούν μέρος της εορταστικής περιόδου- κινούνται υψηλότερα κατα +10,4% (9,9% ο Δεκέμβριο και 11% ο Ιανουάριος).

Οι αγορές τροφοδότες

Σε επίπεδο αγορών, στο τοπ 5 των χωρών που εμφανίζουν έντονη συνδεσιμότητα με την χώρα μας περιλαμβάνει την Γερμανία - με σχεδόν 900 χιλ. θέσεις και αύξηση κατά 9,8% σε σύγκριση με πέρυσι - το Ηνωμένο Βασίλειο με πάνω από 533 χιλ. προγραμματισμένες θέσεις σε εισερχόμενες πτήσεις και αύξηση 4%, και η Ιταλία όπου η αύξηση φτάνει στο +5,4% με πάνω από 524 χιλ. θέσεις.

Ακολουθούν, με βάση τον προγραμματισμό πενταμήνου, η Κύπρος με περισσότερες από 494 χιλ. προσφερόμενες θέσεις και η Τουρκία με πάνω από 394 χιλ., ενώ το Ισραήλ έχει επίσης σημαντική αύξηση, κατά 27,3% με 382 χιλιάδες προγραμματισμένες προσφερόμενες θέσεις την περίοδο Νοεμβρίου- Μαρτίου.

Αύξηση κατά 11% παρατηρείται και από την αγορά της Γαλλίας (241 χιλ. προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις). Ωστόσο οι ΗΠΑ, σε αντίθεση με τις καλοκαιρινές επιδόσεις, ακολουθεί πολύ πιο χαμηλά, με σχεδόν 98 χιλιάδες, οι οποίες όμως καταγράφονται αυξημένες κατά 8,2%.

Τέλος στις αγορές που εμφανίζουν εντυπωσιακή άνοδο των προσφερόμενων θέσεων σε αεροπορικές πτήσεις, παρότι σε απόλυτους αριθμούς παραμένουν χαμηλότερα από τις βασικές αγορές της χώρας, περιλαμβάνεται η αγορά της Κίνας με αύξηση 93.3%, της Δανίας με αύξηση 60,8%, του Καναδά με αύξηση 600% καθώς και ορισμένων Βαλκανικών χωρών.