Αερομεταφορές: Ανάπτυξης συνέχεια για τον τουρισμό, αλλά με πιο ρεαλιστικό ρυθμό

Οι προβλέψεις για τα φετινά ρεκόρ του τουρισμού και οι προσδοκίες για την συνέχεια.

Δεδομένα θεωρούνται τα φετινά ρεκόρ τουρισμού από τους φορείς του κλάδου των αερομεταφορών με την συνέχεια να εκτιμάται ωστόσο ότι η κίνηση θα «προσγειωθεί» σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα.

Καλή χρονιά το 2025 - Εξορθολογισμός για την συνέχεια

«Η επιβατική κίνηση τα τελευταία χρόνια στην χώρα αυξάνει με ραγδαίους ρυθμούς. Μόνο φέτος δε στην περίπτωση του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών παρατηρείται 7% υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι και 33% υψηλότερη σε σχέση με το προ πανδημικό 2019» ανέφερε ο Αλέξανδρος Αραβανής, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών του ΔΑΑ από το βήμα του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025. Σύμφωνα με τον ίδιο το ελληνικό τουριστικό προϊόν έχει σοβαρές δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη, ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους αερομεταφορείς να αναπτυχθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα και να διασφαλιστεί ότι η κίνηση θα συνεχιστεί με την ποιότητα που απαιτεί σήμερα ο πελάτης τουρίστας» προσέθεσε.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το στέλεχος του ΔΑΑ, το 75% του εισερχόμενου τουρισμού σήμερα κινείται με αερομεταφορές και οι ρυθμοί ανάπτυξης των τελευταίων ετών είναι ραγδαίοι. Την τρέχουσα χρονιά οι επιδόσεις είναι διασφαλισμένες δεδομένης και της ισχυρής κίνησης που αναμένεται να φέρουν τον χειμώνα τα δρομολόγια που θα προστεθούν. Σημαντική ώθηση δίνει δε το διεθνές δίκτυο, καθώς οι νέες συνδέσεις με προορισμούς του εξωτερικού είναι πολλές με χαρακτηριστικότερες εκείνες με τις ΗΠΑ και τον Καναδά που αριθμούν φέτος τις 16 ημερησίως.

Σε κάθε περίπτωση, για την συνέχεια υπάρχουν σημάδια επιβράδυνσης με τον κύριο Αραβανή να εκτιμά ότι τα επόμενα έτη η ανάπτυξη θα συνεχιστεί αλλά με πιο ρεαλιστικό ρυθμό φτάνοντας στην περίπτωση της Ευρώπης το 2% -3%, με την Ελλάδα να κινείται μία με δύο μονάδες υψηλότερα.

Αντίστοιχη πεποίθεση εξέφρασε και ο Γιώργος Βαρσάμης, Head of Cluster A της Fraport Greece. «Παρά τις φετινές προκλήσεις όπως οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας της Σαντορίνης αλλά και η μεγάλη πτώση των επιβατών από το Ισραήλ εξαιτίας γεωπολιτικών συνθηκών, το οκτάμηνο καταγράφει αύξηση 4,6% στα 39 αεροδρόμια της ελληνικής επικράτειας» σημείωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο η χρονιά φέτος θα κλείσει τα 36,5 με 37 εκατομμύρια επιβάτες, 2,5 % με 3% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Το γεγονός επισφραγίζουν και τα μεγέθη του Αυγούστου τα οποία στην περίπτωση των 14 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport είναι εντυπωσιακά. «Διακινήθηκαν 6,8 εκατομμύρια επιβάτες ενώ μόνο την Ρόδο επισκέφτηκαν τον Αύγουστο περί τα 1,3 εκατ επιβάτες, αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της. Ακόμα και η Σαντορίνη που επλήγη σφόδρα από την σεισμική δραστηριότητα των πρώτων μηνών του έτους έχει αρχίσει να ανακάμπτει, επιτυγχάνοντας τον Αύγουστο να κλείσει την ψαλίδα των πρώτων μηνών» όπως εξήγησε.

Οι επενδύσεις με στόχο την βιωσιμότητα

Τα επόμενα χρόνια ωστόσο η εικόνα θα είναι διαφορετική. «Δεν θα υπάρξει επιβράδυνση αλλά σταθεροποίηση των μεγεθών εκτίμησε ο κ. Βαρσάμης. Υπό αυτό το πρίσμα στο επίκεντρο της στρατηγικής των δύο εταιρειών τίθεται η βιωσιμότητα και για τον σκοπό αυτό τρέχουν συγκεκριμένα επενδυτικά πλάνα, ικανά να υποστηρίξουν την συνεχώς αυξανόμενη κίνηση.

Σύμφωνα με το στέλεχος του ΔΑΑ, μέσω των έργων επέκτασης του Διεθνούς Αερλιμένα Αθηνών, που είναι ήδη σε εξέλιξη οι χώροι του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ελλάδας θα πολλαπλασιαστούν, ενώ οι υπηρεσίες αλλά και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη θα βελτιωθούν, δημιουργώντας ένα premium προϊόν αερομεταφορών. Ωστόσο οι παίκτες του κλάδου των αερομεταφορών θα πρέπει να διευκολυνθούν θεσμικά ώστε να μπορέσουν να υπηρετούν τα στάνταρ του σύγχρονου επισκέπτη. «Η μείωση ρύπων στην οποία έχουμε όλοι δεσμευτεί δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς θεσμική υποστήριξη σε τομείς όπως τα συνθετικά καύσιμα, ο εξηλεκτρισμός κ.ά.»

Στο ίδιο πλαίσιο και ο επικεφαλής της Fraport ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας το οποίο προβλέπει επενδύσει περίπου 200 εκατ. ευρώ στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, της Κω, της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Συμπληρωματικά με αυτά, κάθε χρόνο η εταιρεία επενδύει επιπλέον 50 εκατ. ευρώ για μικρότερης κλίμακας παρεμβάσεις σε όποια από τα 14 αεροδρόμια απαιτούνται.

