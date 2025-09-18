Τουρισμός

ΕΟΤ: Δράση για την προβολή της αυθεντικής Θάσου στη γερμανική αγορά

ΕΟΤ: Δράση για την προβολή της αυθεντικής Θάσου στη γερμανική αγορά
Η Θάσος της ιστορίας, του πολιτισμού, των εξαιρετικών παραλιών, της υψηλής γαστρονομίας, των άρτιων ξενοδοχειακών υποδομών, αλλά και του τουρισμού περιπέτειας, βρέθηκε στο επίκεντρο δημοσιογραφικού ταξιδίου (press trip) που υλοποίησε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γερμανίας, από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Κατά την παραμονή τους στο νησί του βορείου Αιγαίου, οι Γερμανοί δημοσιογράφοι, συνοδευόμενοι από την προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γερμανίας, Νικολέτα Λεκανίδη, ξεναγήθηκαν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαίο Θέατρο, την Αρχαία Αγορά, το Θασίτικο Παραδοσιακό Σπίτι (Καλογερικό) στο παλιό λιμάνι του Λιμένα Θάσου και στο Μουσείο Τέχνης Πολύγνωτου Βαγή στον οικισμό Ποταμιά, ενώ επισκέφθηκαν, ακόμα, τοπικό μελισσοκομείο, το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού και το παραδοσιακό χωριό Παναγία με την επιβλητική εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Τέλος, είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μία μοναδική φυσιολατρική εμπειρία, εξερευνώντας με jeep παραδοσιακούς ορεινούς οικισμούς και τοποθεσίες φυσικού κάλλους του νησιού, όπως, μεταξύ άλλων, το χωριό Θεολόγος, το ιστορικό Κάστρο και τη λίμνη Μαριών.

Το press trip στη Θάσο, που σύμφωνα με τους εκπροσώπους των τοπικών Αρχών έχει δεχτεί φέτος ήδη πάνω από 1 εκατ. επισκέπτες, πραγματοποιήθηκε με την αρωγή της αντιπροέδρου του Οργανισμού Τουρισμού Θάσου, Λαμπρινής Φωκά, της ειδικής συμβούλου Τουρισμού του Δήμου Θάσου, Παναγιώτας Μοσχοπουλίδου, και του προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, Μαργαρίτη Μπαμπατζίκου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

