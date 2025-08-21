Δαπάνες ρεκόρ για ταξίδια στο εξωτερικό από τους Έλληνες - Πάνω από 1,6 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο

Στο εξωτερικό στρέφονται ολοένα και περισσότεροι Έλληνες για τις διακοπές τους, όπως φαίνεται από τις ταξιδιωτικές δαπάνες που μετράει η Τράπεζα της Ελλάδας.

Στο εξωτερικό στρέφονται ολοένα και περισσότεροι Έλληνες για τις διακοπές τους, όπως φαίνεται από τις ταξιδιωτικές δαπάνες που μετράει η Τράπεζα της Ελλάδας. Το 2024 ξοδέψαμε το ποσό-ρεκόρ των 2,8 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να σπάσει εκ νέου φέτος βάσει των στοιχείων πρώτου εξαμήνου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου οι ταξιδιωτικές πληρωμές των κατοίκων της Ελλάδας έφτασαν τα 1,667 δισ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 24% σε σχέση με τα 1,344 δισ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2024. Μόνο τον Ιούνιο οι ταξιδιωτικές πληρωμές έφτασαν τα 321,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 31% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024.

Ταξιδιωτικές πληρωμές 2,8 δισ. το 2024

Και όλα αυτά έρχονται σε σύγκριση με μια χρονιά που σημειώθηκε η υψηλότερη δαπάνη για ταξίδια στο εξωτερικό από την Ελλάδα. Όπως σημειώνει το ΙΝΣΕΤΕ η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα επέδρασε θετικά στην επιθυμία των κατοίκων της Ελλάδας για ταξίδια στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να καταγράφεται σημαντική ανάκαμψη μετά από την πανδημία, αν και τα απόλυτα νούμερα στον αριθμό των αναχωρήσεων και των διανυκτερεύσεων στο εξωτερικό ακόμη δεν έχουν επιστρέψει στα προ του 2020 επίπεδα.

Αυτό που έχει ξεπεράσει τα προ πανδημίας επίπεδα και μάλιστα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από τότε που ξεκίνησε η «έρευνα συνόρων» της ΤτΕ είναι οι συνολικές πληρωμές για τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι οποίες το 2024 έφτασαν τα 2,8 δισ. ευρώ από 2,4 δισ. ευρώ το 2023.

Σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ αυτό γίνεται για δύο λόγους:

Πρώτον, από τις πληθωριστικές πιέσεις που οδήγησαν το τουριστικό πακέτο σε υψηλότερα επίπεδα τιμών.

Δεύτερον, από την στροφή των ταξιδιωτών από Βαλκανικούς προορισμούς σε προορισμούς της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης όπου η κατά κεφαλή δαπάνη είναι σχεδόν τριπλάσια.

Τα στοιχεία του 2024 – Η σύγκριση με το 2023

Ειδικότερα, ο εξερχόμενος τουρισμός από Ελλάδα εμφάνισε το 2024:

Αύξηση αναχωρήσεων (+8%, από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024) Αύξηση πληρωμών (+15%, από € 2,4 δισ. το 2023 σε € 2,8 δισ. το 2024) Μείωση των διανυκτερεύσεων (-1%, από 34,9 εκατ. το 2023 σε 34,5 εκατ. το 2024).

Η εικόνα όμως δεν είναι ενιαία. Τα ταξίδια προς τις χώρες της Ευρωζώνης, σε σύγκριση με αυτά προς τις υπόλοιπες χώρες, κατέγραψαν υψηλές θετικές ποσοστιαίες μεταβολές σε όλα τα μεγέθη (Αναχωρήσεις +15%, Διανυκτερεύσεις +5%, Πληρωμές +19%) που είτε συμπαρέσυραν τα συνολικά μεγέθη σε αύξηση (αναχωρήσεις +8% και πληρωμές +15%) είτε σχεδόν κάλυψαν τις απώλειες (διανυκτερεύσεις -1%) των υπόλοιπων προορισμών.

Λιγότερες διανυκτερεύσεις – Ακριβότερες διακοπές

Από τα στοιχεία φαίνεται πως οι Έλληνες ταξιδιώτες έκαναν μικρότερες διακοπές αλλά ξόδεψαν πιο πολλά:

Παρά την μείωση που κατέγραψε η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) (-9%, από 5,6 διανυκτερεύσεις το 2023 σε 5,2 διανυκτερεύσεις το 2024), η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) εμφάνισε αύξηση (+7%, από € 393 το 2023 σε € 420 το 2024) λόγω της αναλογικά υψηλότερης αύξησης που σημείωσε η Μέσα Δαπάνη Διανυκτέρευσης (ΜΔΔ) (+17%, από € 70 το 2023 σε € 81 το 2024).

Παρατηρούμε δηλαδή ότι η μείωση της διάρκειας παραμονής συνοδεύεται από αναλογικά υψηλότερη αύξηση της ημερήσιας δαπάνης που οδηγεί σε αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης.

Αυτό, σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, μπορεί να οφείλεται σε δύο λόγους:

Αλλαγή των ταξιδιωτικών προτιμήσεων των κατοίκων Ελλάδας από τους γειτονικούς χαμηλής τουριστικής δαπάνης προορισμούς και κυρίως Τουρκία και Βουλγαρία (από 26% το 2023 σε 22% το 2024) στους παραδοσιακούς υψηλής τουριστικής δαπάνης προορισμούς όπως η Γερμανία το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ολλανδία (από 27% το 2023 σε 28% το 2024) που έχουν συγκριτικά σημαντικά υψηλότερη δαπάνη

Αλλαγή των τουριστικών προτιμήσεων, με μείωση του μεριδίου για διακοπές σε φίλους και συγγενείς που έχουν υψηλή διάρκεια παραμονής και αύξηση του μεριδίου για διακοπές παραθερισμού που έχουν υψηλότερη τουριστική δαπάνη και τουρισμού πόλης που έχουν χαμηλότερη διάρκεια παραμονής.

Τουρισμός όλο τον χρόνο

Σημειώνεται πάντως πως η εποχικότητα του εξερχόμενου τουρισμού δεν εστιάζεται στους καλοκαιρινούς μήνες όπως στον εισερχόμενο τουρισμό όπου το 78% των αφίξεων και το 81,5% των εισπράξεων πραγματοποιείται το διάστημα Απριλίου-Σεπτεμβρίου.

Αντίθετα, επιμερίζεται σχεδόν ισομερώς στα τέσσερα τρίμηνα του έτους, με εξαίρεση ίσως το 1ο τρίμηνο που υστερεί σε σύγκριση με τα υπόλοιπα τρίμηνα.

Παρόλα αυτά, το 2024, ήταν αξιοσημείωτη η αύξηση του μεριδίου του 1ου τριμήνου στις αναχωρήσεις (από 20% το 2023 σε 22% του συνόλου το 2024) και τις πληρωμές (από18% το 2023 σε 20% το 2024), η αύξηση του 4ου τριμήνου στις διανυκτερεύσεις (από 22% το 2023 σε 25% το 2024%) και η μείωση των μεριδίων του 3ου τριμήνου στις αναχωρήσεις (από 28% το 2023 σε 25% το 2024), τις διανυκτερεύσεις (από 27% το 2023 σε 24% το 2024) και τις πληρωμές (από 29% το 2023 σε 26% το 2024).