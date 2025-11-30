Θανατηφόρο τροχαίο στην Αρτέμιδα με ένα νεκρό και δύο τραυματίες

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρεις πεζούς

Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Αρτέμιδα όταν ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρεις πεζούς, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Αρτέμιδος όταν ΙΧ που οδηγούσε ένας 29χρονος εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και αφού προσέκρουσε σε κολώνα στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα, παρασύροντας τρεις πεζούς που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο ένα όχημα.

Δύο από τους πεζούς τραυματίστηκαν ελαφρά αλλά ο τρίτος, ένας 24χρονος, έχασε ακαριαία τη ζωή του. Κατά το δυστύχημα τραυματίστηκε ελαφρά και ο 29χρονος οδηγό του ΙΧ.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 29χρονου προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ