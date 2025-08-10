Τουρισμός: Τα μηνύματα του Αυγούστου και οι προβλέψεις για την συνέχεια

Θετικές οι ενδείξεις για Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Οι αγορές τροφοδότες του 2025, το στοίχημα της επέκτασης της σεζόν και ο λογαριασμός του τουρισμού μέχρι τώρα.

Κόντρα στα αντιφατικά μέχρι τώρα μηνύματα της τουριστικής σεζόν δείχνει να πηγαίνει ο Αύγουστος με τις ενδείξεις για την τουριστική κίνηση από το εξωτερικό να μαρτυρούν άνοδο. Παρόλα αυτά βέβαια, άδεια δωμάτια συνεχίζουν να υπάρχουν με την αγορά να ποντάρει και στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, ώστε να ξεπεράσει τα περσινά τουριστικά ρεκόρ.

Οι ενδείξεις για Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο

Συγκεκριμένα, τον θερμότερο μήνα της σεζόν, η τουριστική κίνηση από το εξωτερικό θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 4,6%, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων σε διεθνείς πτήσεις του Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ.

Πανομοιότυπες είναι οι προοπτικές και για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, οι επιδόσεις των οποίων τα προηγούμενα χρόνια ήταν εντυπωσιακές, ενισχύοντας αισθητά τον τελικό λογαριασμό του τουρισμού.

Για την ακρίβεια οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις την τρέχουσα εβδομάδα του Αυγούστου είναι αυξημένες κατά 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή, ενώ στο σύνολο του μήνα καταγράφεται αύξηση κατά 4,4%. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μάλιστα, οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις είναι ακόμα περισσότερες - η αύξηση φτάνει το 4,7% και 4,8% αντίστοιχα.

Βγήκε το στοίχημα της επέκτασης της σεζόν

Τα στοιχεία για την συνέχεια σε συνδυασμό με τις επιδόσεις Μαρτίου - Απριλίου, των λεγόμενων shoulder months δηλαδή - επιβεβαιώνουν ότι το στοίχημα της επέκτασης της σεζόν έχει κερδιθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το ΙΝΣΕΤΕ, οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις ήταν κατά 95,2% αυξημένες τον Μάρτιο και κατά 10,4% τον Απρίλιο, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με όλους τους μήνες που ακολούθησαν μέχρι και τον Αύγουστο.

Παρότι τα στοιχεία δείχνουν απλά την δυναμική, καθώς δεν αφορούν ενεργές κρατήσεις αλλά προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις, είναι ενδεικτικά για το πως θα εξελιχθούν και οι κρατήσεις, σύμφωνα με φορείς της αγοράς.

Αντίστοιχη είναι άλλωστε και η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία του ΔΑΑ για την επιβατική κίνηση. Βάσει αυτών τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης επιβατικής κίνησης έναντι του 2024 καταγράφηκε κατά τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο - αύξηση 14,5% και 10,8% αντίστοιχα. Και οι άλλοι μήνες του επταμήνου βέβαια εμφάνισαν άνοδο, μικρότερη ωστόσο.

Συνολικά, κατά τους πρώτους επτά μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου έχει φτάσει τους 18,83 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,9%. Βασικός τροφοδότης αυτής ήταν δε η κίνηση εξωτερικού η οποία ήταν κατά 8,9% αυξημένη έναντι αύξησης 2% της εγχώριας επιβατικής κίνησης.

Οι αγορές με την μεγαλύτερη αύξηση φέτος

Όσο για τις αγορές τροφόδοτες της κίνησης αυτής, τα πρωτεία για φέτος, φαίνεται να έχει η αμερικανική αγορά με την αύξηση στις προγραμματισμένες θέσεις να φτάνει το 21,4% για το προηγούμενο διάστημα και 23,3% για τους εναπομείναντες μήνες μέχρι τη λήξη της τρέχουσας τουριστικής χρονιάς.

Μεγάλη άνοδο των διαθέσιμων θέσεων προς την Ελλάδα το τρίμηνο Αυγούστου – Οκτωβρίου καταγράφεται και στις πτήσεις από το Ισραήλ, (29,2%) αλλά και από την Τουρκία (25,4%).

Ανοδικά αλλά με μονοψήφια ποσοστά, κινούνται η αγορά της Γερμανίας (4%), της Ιταλίας (3,9%), της Ολλανδίας (6,3%) και της Μ. Βρετανίας (3,5%) ενώ διψήφια ποσοστά αύξησης εμφανίζονται και στις πτήσεις από τον Καναδά την Κροατία, την Αίγυπτο.

Μείωση στις προγραμματισμένες θέσεις προς διεθνείς πτήσεις τόσο για το προηγούμενο όσο και για το προσεχές διάστημα - 3,3% και 2,5% - εμφανίζει ωστόσο η αγορά της Γαλλίας.

Ο λογαριασμός του τουρισμού το πρώτο πεντάμηνο

Σε κάθε περίπτωση παρά τα δεδομένα που προκαλούν προβληματισμό για την πορεία της φετινής σεζόν, - μείωση της μέσης δαπάνης και μείωση των πληροτήτων των ξενοδοχείων σε ορισμένες περιοχές - ο λογαριασμός του κλάδου το πρώτο εξάμηνο είχε θετικό πρόσημο.

Όσον αφορά το πρώτο πεντάμηνο της χρονιάς - για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την ΤτΕ - οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,7% ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατά 2,1%.