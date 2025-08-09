Μειώθηκαν αλλά δεν εξαλείφθηκαν οι καθυστερήσεις των πτήσεων στην Ευρώπη

Τι αναφέρει η νέα έκθεση του Eurocontrol για της ευρωπαϊκές πτήσεις και τις καθυστερήσεις τον Ιούλιο του 2025.

Στο φουλ και με υψηλές αποδόσεις, αλλά όχι χωρίς κλυδωνισμούς, φαίνεται να επιχειρούν οι Ευρωπαίοι αερομεταφορείς και φέτος το καλοκαίρι. Εν μέσω θέρους και υψηλής σεζόν - τον Ιούλιο του 2025 - η μέση ημερήσια κίνηση δείχνει να αυξάνει σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol. Την ίδια στιγμή βέβαια και παρότι οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί, παραμένουν πάνω από τα επιθυμητά επίπεδα, προκαλώντας αναταραχές σε επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες.

Αυξήθηκαν οι πτήσεις τον Ιούλιο

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol τον Ιούλιο η μέση ημερήσια κίνηση έφτασε τις 35.391 πτήσεις, καταγράφηκε δηλαδή υψηλότερη κατά 3 % σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Στις 18 Ιουλίου μάλιστα ήταν η κορύφωση με τις πτήσεις να φτάνουν σε 37.034 πτήσεις, μόλις 194 πτήσεις λιγότερες από το απόλυτο ιστορικό ρεκόρ των 37.228 πτήσεων της 28ης Ιουνίου του προπανδημικού 2019.

Η αύξηση της κυκλοφορίας ήταν ιδιαίτερα έντονη στον νοτιοανατολικό άξονα (Πράγα, Βουκουρέστι, Μάλτα, Κωνσταντινούπολη, Βουδαπέστη, Βιέννη), όπου όλες οι περιοχές σημείωσαν άνω του 8 % αύξηση, αλλά και στον νοτιοδυτικό (Αγκαντίρ, Μπρεστ, Κανάρια, Λισαβόνα) όπου η άνοδος ξεπέρασε το 6%.

Μειώθηκαν οι καθυστερήσεις

Όσο για τις καθυστερήσεις φάνηκε να μειώνονται χωρίς όμως να έχουν φτάσει ακόμα στα επιθυμητά επίπεδα.

Όπως επισμαίνει o Eurocontrol oι καθυστερήσεις που οφείλονται στην διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (Air Traffic Flow Management – ATFM) έφτασαν τα 5.341.247 λεπτά τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, δηλαδή 172.298 λεπτά, κατά μέσο όρο, ανά ημέρα. Ο αριθμός μάλιστα ήταν μειωμένος κατά 23% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

Η μέση καθυστέρηση ATFM ανά πτήση μειώθηκε εξίσου, κατά 25 %, φτάνοντας στα 4,9 λεπτά από 6,5 λεπτά το 2024, ((4,0 λεπτά en‑route, 0,9 λεπτά στο αεροδρόμιο) χάρη στην μείωση των καθυστερήσεων εν πτήσει κατά 31 % (από 5,7 σε 4,0 λεπτά ανά πτήση) που ήταν απόρροια καλύτερου συντονισμού και συνέπειας επί των διαδικασιών διαχείρισης χωρητικότητας και καιρικών φαινομένων.

Και η Ελλάδα πέτυχε μείωση των καθυστερήσεων

Μάλιστα τα εγχώρια κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ήταν μεταξύ αυτών που πέτυχαν σημαντική μείωση των εν πτήσει καθυστερήσεων, φτάνοντας κάτω από τα αναμενόμενα επίπεδα. Μαζί με την Ελλάδα εντυπωσιακές βελτιώσεις παρατηρήθηκαν σε Λευκωσία, Βουδαπέστη, Ρώμη, Σόφια, Μιλάνο, Τίρανα, Ζάγκρεμπ, Σεβίλλη, Βουκουρέστι, Λισαβόνα, Πάντοβα, Πάλμα, Καρλσρούη, Πράγα, το Βελιγράδι, τις Κανάριες Νήσους και τη Γενεύη.

Στον αντίποδα στη Γαλλία παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των en route delays, εξαιτίας του δομικού ελλείματος χωρητικότητας.

Παρόλα αυτά στην περίπτωση της Αθήνας, το ποσοστό των πτήσεων που αναχώρησαν με καθυστέρηση μικρότερη των 15 λεπτών έφτασε στο 48% επίδοση ελαφρώς χειρότερη σε σχέση με πέρυσι.

Οι αιτίες των καθυστερήσεων

Οι καθυστερήσεις λόγω καιρικών συνθηκών (τόσο εν πτήσει όσο και στα αεροδρόμια) έφτασαν τα 1,8 λεπτά ανά πτήση, και καταγράφηκαν λιγότερες κατά 26 % σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024.

Αντίστοιχα οι καθυστερήσεις λόγω περιορισμένης χωρητικότητας ATC, έφτασαν τα 1,7 λεπτά ανά πτήση, μειωμένες κατά 34 % σε σχέση με τον Ιούλιο 2024, με την Μασσαλία, την Βαρκελώνη και την Καρλσρούη στη Νότια Γερμανία να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά.

Οι καθυστερήσεις λόγω ανεπάρκειας προσωπικού έφτασαν τα 0,53 λεπτά ανά πτήση, 16% χαμηλότερες από τον Ιούλιο 2024, με τα γαλλικά και ελληνικά κέντρα εναέριας κυκλοφορίας να εμφανίζουν τα μεγαλύτερα σχετικά προβλήματα. Συγκεκριμένα στη Γαλλία καταγράφηκε το 37 % του συνόλου των καθυστερήσεων λόγω έλλειψης προσωπικού και στην Ελλάδα το 24%.

Απόρροια των παραπάνω ήταν τον φετινό Ιούλιο το 68 % των πτήσεων να προσγειωθούν στην ώρα τους ή με καθυστέρηση μικρότερη των 15 λεπτών. Ποσοστό βελτιωμένο κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Ιούλιο 2024.