Η Ελλάδα πρώτη στις προτιμήσεις των Πολωνών τουριστών

Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει στην πρώτη θέση της προτίμησης για τους Πολωνούς, οι οποίοι αγαπούν ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό, την ελληνική ιστορία και την ελληνική κουζίνα.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει στην πρώτη θέση της προτίμησης για τους Πολωνούς, οι οποίοι αγαπούν ιδιαίτερα τον ελληνικό λαό, την ελληνική ιστορία και την ελληνική κουζίνα. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την αφιερωμένη στον ελληνικό τουρισμό επαγγελματική εκδήλωση B2B Greek-Polish Tourism Workshop, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Βαρσοβίας με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας ΕΟΤ Πολωνίας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου σαράντα εκπρόσωποι από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας, τον Δήμο Ρεθύμνου, τους Τουριστικούς Οργανισμούς Θεσσαλονίκης, Λουτρακίου και Ρόδου, καθώς και τουριστικές επιχειρήσεις. Από πολωνικής πλευράς παραβρέθηκαν 70 στελέχη των κορυφαίων τουριστικών ομίλων (TUI, Nekera, Ecco Hlidays) και των σημαντικότερων τουριστικών πλατφορμών πωλήσεων της χώρας (wakacje.pl, fly.pl, e-sky.pl, fly4free.pl).

Κατά τη διάρκεια του workshop, που χαιρέτισε ο πρέσβης της Ελλάδας στην Πολωνία Μιχαήλ-Ευστράτιος Δαρατζίκης, έγιναν αναλυτικές παρουσιάσεις των προορισμών από τους εκπροσώπους των Περιφερειών, ενώ διανεμήθηκε διαφημιστικό υλικό του ΕΟΤ και προβλήθηκαν προωθητικά βίντεο των περιοχών αυτών και τα σποτ του ΕΟΤ «Greece – You Will Want To Stay Forever», «Greekend» και «Greece has a winter».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ