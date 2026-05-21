Παπαστεργίου: «Τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια φέρνουν την Ελλάδα στο κέντρο των εξελίξεων»

«Η Ελλάδα διαθέτει πάρα πολλά τηλεπικοινωνιακά καλώδια, διότι βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης. Όσο τα πράγματα σε άλλες ηπείρους δυσκολεύουν, αυτά τη φέρνουν ακόμα πιο μέσα στο κέντρο των εξελίξεων», δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο 14ο Regional Growth Conference (RGC 2026), που διοργανώνουν η εφημερίδα Πελοπόννησος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.

«Η τεχνολογία είναι από τη φύση της αποκεντρωμένη», είπε χαρακτηριστικά, συζητώντας με την παρουσιάστρια του Alpha, Μαρία Νικόλτσιου, και διέβλεψε ότι οι γεωπολιτικές συνθήκες δημιουργούν ευκαιρίες για τη χώρα μας. Όπως εξήγησε, μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν στη Μέση Ανατολή οι τεχνολογικοί κολοσσοί που διαθέτουν τεράστιες υποδομές κέντρων δεδομένων, οι λεγόμενοι hyperscalers (Amazon, Google, Microsoft), θέλουν μεν να βρίσκονται στην περιοχή, αναζητούν όμως ασφαλές έδαφος.

Παράλληλα, έδωσε το παράδειγμα του καλωδίου οπτικών ινών EMC, που ξεκινάει από την Ελλάδα και φτάνει στη Σαουδική Αραβία. «Αυτό το καλώδιο αλλάζει τους συσχετισμούς με τον αραβικό κόσμο, ο οποίος θα μπορούσε να δει την Ελλάδα ως κέντρο για το DR, δηλαδή υποδομές για backup και άμεση ανάκτηση αν χρειαστεί», εξήγησε και εκτίμησε ότι με την ανάπτυξη τέτοιων καλωδίων και προς τα βόρεια, η Ελλάδα θα εξελιχθεί σε ένα ανατολικό άκρο με πολύ ενδιαφέρον για την Ευρώπη.

Ο κ. Παπαστεργίου προσδιόρισε την κατανάλωση ενέργειας ως το κορυφαίο ζήτημα γύρω από τα Κέντρα Δεδομένων. Ως προς τη χώρα μας, μίλησε για πλεόνασμα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιόδους, όπως αυτή που διανύουμε, «καθαρή» ενέργεια να πηγαίνει χαμένη. «Εκεί που πετάμε “καθαρή” ενέργεια, μπορούν τα data centers να είναι η ευκαιρία», επισήμανε.

Στο πεδίο της περιφερειακής ανάπτυξης, πέρα από την Κρήτη, που αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο κόμβο δεδομένων της χώρας, ο υπουργός εκτίμησε ότι και η Δυτική Ελλάδα παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς μας συνδέει με τη Δυτική Ευρώπη και την Ιταλία. Όπως είπε, μάλιστα, εκτός από την κοινή πρόταση με την Ιταλία για καλώδιο, στην πρόσφατη συνάντηση με τον Ιταλό υπουργό Ανάπτυξης, Adolfo Urso, συζητήθηκε και η διμερής συνεργασία στο πλαίσιο των AI Gigafactories.

Αναφορικά με τον εθνικό υπερυπολογιστή «Δαίδαλο» που χτίζεται στο Λαύριο, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι «μέσα στο καλοκαίρι θα μπει στην πρίζα». Παράλληλα, βρίσκεται πια σε ώριμο στάδιο η συζήτηση για έναν δεύτερο υπερυπολογιστή στην Κοζάνη, με χρηματοδότηση μέσω του σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

Ευκαιρίες διέκρινε για τη Δυτική Ελλάδα, και ιδιαίτερα την Πάτρα λόγω του Πανεπιστημίου, στον τομέα των δορυφόρων, όπου η χώρα μας από εκεί που «μέχρι πριν λίγους μήνες έβλεπε τα αστέρια, πλέον διαθέτει 17 micro και nano δορυφόρους, οι οποίοι βοηθούν στη γεωεπισκόπιση, την πολιτική προστασία, την ασφάλεια». Όπως υπογράμμισε, το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων θα επεκταθεί με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν ήταν δυνατό να απορροφηθούν.

Στο πεδίο της συνδεσιμότητας, όπου η χώρα μας είχε μείνει πίσω, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε πως σήμερα το 60% νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε οπτική ίνα. Απέδωσε το χαμηλότερο ποσοστό συνδέσεων στην τιμολόγηση, σημειώνοντας ότι με τα κουπόνια επιδότησης μέσω των προγραμμάτων Gigabit voucher και Smart Readiness τα εμπόδια μειώθηκαν ή και εξαλείφθηκαν.

Ως προς την τεχνητή νοημοσύνη, εντόπισε υστέρηση στη χρήση της από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τόνισε την ανάγκη να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους, ώστε να επιταχύνουμε σε αυτόν τον τομέα. Ενώ στον τομέα των ανοικτών δεδομένων, όπου η χώρα μας ήταν «ντροπιαστικά πίσω», όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Παπαστεργίου, μέσω της νέας πλατφόρμας ανοιχτών δεδομένων, data.gov.gr, έχουμε πάνω από 9.500 ανοιχτά data sets.

Το Regional Growth Conference πραγματοποιείται από τις 19 έως τις 21 Μαΐου στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, και ύστερα από 14 χρόνια πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών για το μέλλον των ελληνικών περιφερειών και της πραγματικής οικονομίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα.

Το RGC συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών και μεταδίδεται από Youtube.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ