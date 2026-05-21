Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκτίναξη με ΔΕΗ και τράπεζες

Προς τα επίπεδα των 2.270-2.280 μονάδων κινείται ο Γενικός Δείκτης, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον στις τράπεζες, αλλά και στη μετοχή της ΔΕΗ που ενισχύεται έως 9%.

Upd. 12:57

Συνέχεια στη χθεσινή αντίδραση δίνουν την Πέμπτη οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης εκτινάσσεται προς τα επίπεδα των 2.270-2.280 μονάδων, με ώθηση από το αγοραστικό ενδιαφέρον στη μετοχή της ΔΕΗ και των τραπεζών.

Είναι ενδεικτικό ότι στη μετοχή της ΔΕΗ έχει διακινηθεί μέχρι στιγμής άνω του 50% του συνολικού τζίρου στο ταμπλό, ήτοι 85 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, 15,27 εκατ. ευρώ έχουν διακινηθεί μέσω πακέτων, για 739 χιλ. τεμάχια σε τιμές μεταξύ 20,51 και 21,52 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα «κλειδώνει» η τελική κατανομή προς τους επενδυτές που κατέθεσαν προσφορές στην ΑΜΚ της εισηγμένης, και είναι πολύ πιθανό κάποιοι εξ αυτών που δεν λαμβάνουν τον όγκο που επιθυμούν, να στρέφονται στο ταμπλό.

Εκτός συνόρων, οι χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στα «τελικά στάδια» των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ώθησαν τις τιμές του Brent στα 105 δολάρια το βαρέλι και ενίσχυσαν τις ελπίδες ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά σύντομα.

Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν ότι οι δύο πλευρές έχουν βρεθεί πολλές φορές κοντά σε συμφωνία, χωρίς τελικά να την επιτύχουν. Συνεπώς, κάθε άλλο παρά βέβαιο είναι ότι θα τα καταφέρουν αυτή τη φορά. Επιπλέον, ακόμη και μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, τα Στενά του Ορμούζ παρέμειναν κλειστά, παρά τις προηγούμενες συμφωνίες.

Επαναλαμβάνουν επίσης ότι, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν τις επόμενες ημέρες, οι επιπτώσεις είναι πιθανό να διαρκέσουν για μήνες. Πολλές ενεργειακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές, ενώ σε ορισμένες χώρες της Μέσης Ανατολής οι αποθηκευτικοί χώροι παραμένουν πλήρεις εδώ και εβδομάδες, αναγκάζοντας σε περιορισμό της παραγωγής. Ως εκ τούτου, θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθει η παραγωγή στα προπολεμικά επίπεδα και οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν αυξημένες.

Βεβαίως, είναι επίσης πιθανό να μην επιτευχθεί καμία συμφωνία και η τρέχουσα κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να συνεχιστεί.

Σε αυτό το κλίμα, με τους μεγάλους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ήπια ανοδικά, στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.275,35 μονάδες με άνοδο 2,49%, κινούμενος ανοδικά από την έναρξη των συναλλαγών.

Έντονα ανοδικά και ο δείκτης των τραπεζών, που ενισχύεται 3,62% στις 2.575,02 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος. Με άλμα 5,29% ξεχωρίζει η Eurobank στα 3,72 ευρώ, η Τρ. Πειραιώς ενισχύεται 2,98% στα 8,42 ευρώ, ενώ ακολουθούν Alpha Bank και ΕΤΕ ενισχυμένες 1,76% και 1,47%. Πάνω από 1% ενισχύεται και η Τρ. Κύπρου στα 9,44 ευρώ, ενώ μικρότερα κέρδη 0,68% καταγράφει η Optima.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 2,1:1 με 76 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 36 σε αρνητικό και 37 χωρίς μεταβολή.

Ο συνολικός τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 159 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 20,31 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.