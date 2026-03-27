Νέα εταιρεία συστήνει η μητρική της Nova, United Group στην Ελλάδα

Το μετοχικό κεφάλαιο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι δραστηριότητες στις οποίες θα επικεντρωθεί η νέα εταιρεία - Διαψεύδονται τα σενάρια πώλησης της Νova.

Την δέσμευση της να εστιάσει τις δραστηριότητές της στις ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας μας, πιστοποιεί η νέα κίνηση της United Group για την ίδρυση νέας εταιρείας με έδρα την Ελλάδα. Την ίδια στιγμή μάλιστα τα όποια σενάρια διακινούνται το τελευταίο διάστημα για πιθανή πώληση της υφιστάμενης ελληνικής θυγατρικής της, Nova, διαψεύδονται, με τα στελέχη της να επισημαίνουν ότι η εταιρεία παραμένει εστιασμένη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Να θυμίσουμε ότι όπως ανακοινώθηκε στο ΓΕΜΗ η «United Group Luxembourg S.à» προχώρησε στη σύσταση της νέας εταιρείας United Group Greece, ποντάροντας στη δυναμική αγορά της Ελλάδας, η οποία παρουσιάζει σημαντικές επενδυτικές και αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με το καταστατικό της οι δραστηριότητες της είναι

α)Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, οργάνωσης, επιχειρηματικής ανάπτυξης, στρατηγικού σχεδιασμού, οικονομικής διαχείρισης και γενικότερα συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής

β) Η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο, στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, υφιστάμενων ή υπό σύσταση, καθώς και η ίδρυση, εξαγορά, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή και γενικότερα η ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρηματικών σχημάτων

γ) Η πραγματοποίηση επενδύσεων, άμεσων ή έμμεσων, σε επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες (start-ups), επενδυτικά σχήματα, κινητές αξίες, συμμετοχικούς τίτλους, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ακίνητα και κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία και

δ) H σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, χρήση, αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών κέντρων και κτιρίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών, μηχανογραφικών κέντρων (Data Center) και κέντρων διαχείρισης και επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων, κέντρων διαδικτυακής επικοινωνίας (Internet) και ηλεκτρονικού εμπορίου (Ε- Commerce), καθώς και κέντρων τηλεφωνικής επικοινωνίας (Call Center).

Όσο για το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας, χρέη προέδρου θα τελεί ο Stan Miller (Διευθύνων Σύμβουλος της United Group), ενώ θα συμμετέχουν ως μέλη ο Γιώργος Λάμπρου (CEO της Νοva) και η Kική Σιλβεστριάδου (CEO της Νova Media).