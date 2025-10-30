Σε ρυθμούς Black Friday μπαίνει η αγορά - Οδηγός επιβίωσης για τους καταναλωτές

Τι αναμένει η αγορά από την φετινή Μαύρη Παρασκευή. Τα SOS που πρέπει να προσέξουν οι e-shoppers.

Ένας μήνας περίπου έμεινε για την φετινή Black Friday, που πέφτει στις 28 Νοεμβρίου. Ο χορός των προσφορών βέβαια αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων ημερών με τους μεγάλους λιανέμπορους, εσωτερικού και εξωτερικού, να έχουν ήδη ετοιμάσει τις παραγγελίες τους.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι προσφορές αναμένεται να ξεκινήσουν από τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου και να κορυφωθούν το τετραήμερο μεταξύ Μαύρης Παρασκευής και Cyber Monday. Δεδομένης ωστόσο της απογοητευτικής εικόνας που επικράτησε στην αγορά το προηγούμενο διάστημα και δη κατά τις θερινές εκπτώσεις όπου ο κλάδος ήρθε αντιμέτωπος με περιορισμένη καταναλωτική δαπάνη και αξιοσημείωτη πτώση στις πωλήσεις, οι απόψεις για την πορεία της φετινής Μαύρης Παρασκευής διίστανται.

Αφενός υπάρχουν εκείνοι που θα «ποντάρουν» σοβαρά με μεγάλες προσφορές για να καλύψουν το χαμένο έδαφος κι αφετέρου δεν λείπουν κι αυτοί που προχωρούν σε λελογισμένες προπαραγγελίες για να μην μείνουν με παρωχημένο στοκ, καθώς αναμένουν μετριασμένη κίνηση.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί. Ήδη πολλές από τις μεγάλες αλυσίδες έχουν αναρτήσει τις ειδικές σελίδες ώστε να καταχωρούν οι καταναλωτές τα email τους για να ειδοποιηθούν έγκαιρα για τις προσφορές, ενώ τα δημοφιλή marketplaces δημοσιεύουν δεκάλογους συμβουλών για σωστές αγορές από τους καταναλωτές.

Τα SOS για τους καταναλωτές στην φετινή Black Friday

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συνηγόρου του Καταναλωτή και του Ευρωπαϊκού Κέντρου καταναλωτών Ελλάδος θα πρέπει να γίνεται έρευνα αγοράς, ώστε να διαπιστωθεί αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές. Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή στις online συναλλαγές, αποφυγή ύποπτων e-shops ή προσφορών που διακινούνται αποκλειστικά μέσω κοινωνικών δικτύων και ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα με στόχο όχι μόνο τις οικονομικά συμφέρουσες αλλά και τις έξυπνες και ασφαλείς αγορές οι ενώσεις συμβουλεύουν:

Προσοχή στη διαθεσιμότητα των προϊόντων: Κάποιες φορές, πίσω από μια πολύ χαμηλή τιμή κρύβεται ένας αρκετά μεγάλος χρόνος αναμονής για την παράδοση, που μπορεί να μην ικανοποιεί πάντοτε τις άμεσες ανάγκες μας.

Επιβεβαίωση της εκπτωτικής τιμής: Ενίοτε, συμβαίνει οι εκπτώσεις να είναι πλασματικές και να μας ξεγελούν. Εντοπίζουμε και συμβουλευόμαστε εργαλεία που είναι διαθέσιμα online και μας δείχνουν σε βάθος χρόνου την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων που μας ενδιαφέρουν. Επίσης, σημειώνουμε τις τιμές των προϊόντων πριν και μετά την εφαρμογή τυχόν εκπτώσεων, ώστε να μπορούμε εύκολα να τις συγκρίνουμε εκ των υστέρων και να γνωρίζουμε έτσι εάν πράγματι υφίσταται και ποιο είναι το αληθινό οικονομικό μας όφελος.

Πληρωμή με «εγγυήσεις»: Προτιμούμε τη διεκπεραίωση της πληρωμής με αντικαταβολή ή ηλεκτρονικά μέσα, που μας δίνουν την εκ των υστέρων δυνατότητα αμφισβήτησης μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής, εάν προκύψει προβληματική. Αποφεύγουμε την ολοσχερή εξόφληση των προϊόντων μέσω τραπεζικής κατάθεσης πριν από την παράδοσή τους, εκτός εάν εμπιστευόμαστε απόλυτα το κύρος και την εμπορική φήμη του πωλητή.

Έλεγχος για την ιστοσελίδα του εμπόρου: Όταν αγοράζουμε εξ αποστάσεως, βεβαιωνόμαστε ότι στην ιστοσελίδα του εμπόρου αναγράφονται όλα τα κατά νόμο στοιχεία ταυτότητας (π.χ. η εμπορική επωνυμία του) και επικοινωνίας (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης). Για ακόμα μεγαλύτερη εξασφάλιση, αναζητούμε εάν παρέχονται επιπλέον ταυτοποιητικά στοιχεία, όπως αριθμός καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και ΑΦΜ.

Έλεγχος για έξτρα κόστη: Στην τελική τιμή αγοράς των προϊόντων συνυπολογίζουμε τυχόν έμμεσα έξοδα (π.χ. κόστος αντικαταβολής, μεταφοράς, ασφάλισης κ.λπ.), ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της πραγματικής οικονομικής μας επιβάρυνσης.

Παράπονα εντός τριών ημερών από την παραλαβή: Υποβάλλουμε, το συντομότερο μετά την παραλαβή ενός προϊόντος και, πάντως, εντός της νόμιμης προθεσμίας των τριών ημερών, προς την ταχυδρομική επιχείρηση που πραγματοποίησε την επίδοση, τις επιφυλάξεις μας για τυχόν εμφανείς φθορές, δεδομένου ότι μπορεί να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά και να δικαιούμαστε αποζημίωση. Επικοινωνούμε, οπωσδήποτε, και με το κατάστημα πώλησης το συντομότερο, προκειμένου να διερευνήσουμε την πιθανότητα ένα προϊόν να έφερε εξ αρχής (πριν από τη μεταφορά) φθορές ή ζημιές.

Προσοχή στην πολιτική ακύρωσης συναλλαγών και επιστροφών προϊόντων: Ενημερωνόμαστε για την πολιτική ακύρωσης συναλλαγών και επιστροφών προϊόντων που εφαρμόζουν τα καταστήματα, με τα οποία συναλλασσόμαστε. Γνωρίζουμε καλά ότι τα δικαιώματα της υπαναχώρησης στις εξ αποστάσεως αγορές, καθώς επίσης της δωρεάν διόρθωσης ή αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων αποτελούν θεσπισμένα δικαιώματα των καταναλωτών, που εξασφαλίζονται από τον νόμο, και δεν παρασυρόμαστε από εσφαλμένους και παραπλανητικούς ισχυρισμούς των πωλητών ότι δήθεν αποτελούν προνομιακές –μοναδικές και πρόσθετες– παροχές.

Τσεκάρουμε υπερβολικά χαμηλές τιμές: Προβληματιζόμαστε έντονα με τιμές που είναι υπερβολικά χαμηλές, ιδίως όταν το εύρος τους βρίσκεται αρκετά μακριά από τον συνήθη ανταγωνισμό για τα αντίστοιχα προϊόντα ή όταν πρόκειται για διαφημιστικές καταχωρήσεις προϊόντων αποκλειστικά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος εξαπάτησης.

Προσέχουμε έξοδα εκτελωνισμού: Εάν αγοράζουμε διαδικτυακά από τρίτες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) χώρες, δεδομένου ότι η Black Friday είναι ένα διεθνές εκπτωτικό γεγονός, γνωρίζουμε καλά από πριν ότι τα εισαγόμενα προϊόντα επισείουν έξοδα εκτελωνισμού, τα οποία ενδέχεται να είναι πολλαπλάσια της αρχικής τιμής και να την επιβαρύνουν σημαντικά.

Ποια καταστήματα προτιμούμε: Δείχνουμε ιδιαίτερη προτίμηση σε καταστήματα που αναλαμβάνουν οικειοθελώς δέσμευση να επιλύσουν φιλικά μια καταναλωτική διαφορά μέσω του θεσμού της εξωδικαστικής επίλυσης (π.χ. μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή), καθώς με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών αποκτούν μεγαλύτερη αξία και εξασφαλίζονται ακόμα περισσότερο.