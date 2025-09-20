5G: Πώς ωφελούνται οι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η ανάπτυξη του 5G δεν είναι μια απλή τεχνολογική αναβάθμιση. Είναι η επόμενη μεγάλη μετάβαση στις επικοινωνίες, που αλλάζει την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Οι δυνατότητες που ανοίγονται ξεπερνούν κατά πολύ την ταχύτητα του διαδικτύου, επηρεάζοντας την παραγωγικότητα, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και τις υπηρεσίες του μέλλοντος. Στο τέλος του 2025, το 5G αναμένεται να αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των παγκόσμιων συνδρομών κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με το τελευταίο Ericsson Mobility Report. Το 5G γνωρίζει την ταχύτερη ανάπτυξη από όλες τις προηγούμενες γενιές κινητών επικοινωνιών επειδή θεωρείται η σημαντικότερη τεχνολογία κινητής ευρυζωνικότητας με πρακτικά άπειρες δυνατότητες. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών του κόσμου είναι υψηλότατος, καθώς η υψηλότερη διείσδυση των συνδρομών 5G σημειώθηκε στη Βόρεια Αμερική με 71%, ακολουθούμενη από τη Βορειοανατολική Ασία με 52%, τη Δυτική Ευρώπη με μόλις 41%.

Όπως αναφέρει η έρευνα, η κάλυψη μεσαίας ζώνης 5G στην Ευρώπη έφτασε το 50% στο τέλος του 2024. Η μεσαία ζώνη 5G είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι συνδυάζει υψηλή χωρητικότητα με πολύ καλή κάλυψη και αυτό την κάνει ιδανική για την ουσιαστική βελτίωση της εμπειρίας του συνδρομητή, είτε πρόκειται για τον απλό καθημερινό χρήστη, είτε για μια επιχείρηση. Μάλιστα, συνδυαζόμενη με έναν φορέα συχνοτήτων χαμηλής ζώνης, μπορεί να παρέχει πλήρη κάλυψη και κινητικότητα.

Την ίδια στιγμή το FWA (Fixed Wireless Access) προβλέπεται να αντιστοιχεί σε πάνω από 35% των νέων συνδέσεων σταθερής ευρυζωνικότητας έως το 2030. Το FWA (Fixed Wireless Access, Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση) είναι η χρήση δικτύων κινητών επικοινωνιών, στην προκειμένη περίπτωση δικτύου 5G, για την παροχή αξιόπιστης ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλών ταχυτήτων συγκρίσιμων με εκείνων των οπτικών ινών, σε σταθερές τοποθεσίες, όπως σπίτια και επιχειρήσεις.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του FWA είναι η γρήγορη εγκατάσταση. Το FWA μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα και εύκολα χωρίς την ανάγκη για σκάψιμο και τοποθέτηση καλωδίων, αρκεί να υπάρχει επαρκής κάλυψη. Επίσης, προσφέρει μεγάλη ευελιξία καθώς είναι ιδανικό για περιοχές όπου η εγκατάσταση καλωδίων ή οπτικών ινών είναι δύσκολη, ακριβή ή χρονοβόρα.

Η διάδοση του 5G δεν είναι κάτι τεχνικό που αφορά μόνο τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Ανάλογα με τον βαθμό υλοποίησής του, δηλαδή την κάλυψη - γεωγραφική και πληθυσμιακή , την τεχνολογία δηλαδή 5G NSA ή 5G SA ή 5G Advanced, και τη διείσδυση συμβατών κινητών συσκευών, προσφέρει ολοένα και καλύτερες εμπειρίες στην καθημερινή μας ζωή.

Γιατί όλα πρέπει να απασχολούν τον μέσο πολίτη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Η Μαρία Μπούρα, Executive Advisor Leadership | Strategy | 5G & Beyond και συνιδρύτρια του Women Leadership Hub, επισημαίνει ότι με απλά λόγια, το 5G, ανάλογα με τον βαθμό υλοποίησης και διείσδυσής του, και την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, φέρνει ακόμη πιο αξιόπιστη και προσιτή συνδεσιμότητα χωρίς όρια, παντού, ανοίγοντας τον δρόμο για υπηρεσίες που σήμερα θεωρούμε «πολυτέλεια», αλλά αύριο θα είναι αυτονόητες. Αυτό είναι που καταγράφει και το Ericsson Mobility Report.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η κ. Μπούρα μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ για τον απλό πολίτη σημαίνει:

1. Γρηγορότερες και πιο σταθερές συνδέσεις στο κινητό: Με αυξημένες 5G συνδρομές και μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης (π.χ. μεσαίας ζώνης 5G στην Ευρώπη ~50%) αυτό σημαίνει καλύτερο ίντερνετ στο δρόμο, στο μετρό, όταν κατεβάζεις/αποστέλλεις αρχεία, βλέπεις ή ανεβάζεις βίντεο, κάνεις βιντεοκλήση ή gaming χωρίς κολλήματα.

2. Καλύτερο ίντερνετ στο σπίτι ή στο εξοχικό χωρίς καλώδια (FWA): Το "Fixed Wireless Access" (FWA, Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση) με 5G δίνει τη δυνατότητα να έχεις ταχύτατο αξιόπιστο ίντερνετ στο σπίτι, εφάμιλλο της οπτικής ίνας, χωρίς όμως να χρειάζεσαι καλωδίωση. Ειδικά για περιοχές όπου η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη, αποτελεί ιδανική λύση.

3. Χαμηλότερα κόστη/αναμονές για ανάπτυξη δικτύων: Για σπίτια που είναι δύσκολο να περάσει καλώδιο ή οπτική ίνα (π.χ. απομονωμένες περιοχές, πολυκατοικίες με περιορισμούς), το FWA με 5G μπορεί να εγκατασταθεί γρηγορότερα και πιο οικονομικά. (Αυτό μπορεί να γίνει ένα με το 2 ανωτέρω).

4. Μεγαλύτερη επιλογή πακέτων και τιμών: Με την υλοποίηση του 5G SA και αργότερα του 5G Advanced, οι πάροχοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσφέρουν πιο ευέλικτες λύσεις για όλους, όπως π.χ. FWA με τιμολογήσεις ανά ταχύτητα (π.χ. πακέτα με διαφορετικές ταχύτητες, "premium" ταχύτητα κ.λπ.) αντί μόνο βάσει όγκου δεδομένων.

5. Καλύτερη κάλυψη και λιγότερα "νεκρά σημεία": Όσο αυξάνεται η κάλυψη 5G μεσαίας ζώνης, τόσο μειώνονται τα σημεία όπου η σύνδεση είναι αργή ή ανύπαρκτη. Αυτό σημαίνει λιγότερα προβλήματα όταν μετακινείται κανείς και καλύτερη εμπειρία χρήστη, ακόμη και όταν υπάρχει πολυκοσμία.

6. Η ζήτηση για δεδομένα μεγαλώνει - περισσότερες υπηρεσίες με καλύτερα χαρακτηριστικά: Καλύτερη εμπειρία χρήστη για βιντεοκλήσεις, χρήση AR/VR και τηλεκπαίδευση, πιο καθαρή εικόνα και ήχος χωρίς διακοπές, για streaming, για χρήση cloud εφαρμογών, για gaming, γενικώς για υπηρεσίες που απαιτούν ταχύτητα, διακίνηση μεγάλου όγκου δεδομένων και υψηλή απόκριση δικτύου (δηλ. χαμηλό latency). Όλα αυτά γίνονται πιο "λειτουργικά".

7. Αξιοπιστία σε ώρες αιχμής: Οι νέες λειτουργίες δικτύου που συνεχώς προστίθενται, και η συνεχής επέκταση και ενίσχυση του δικτύου 5G, βοηθούν ώστε η ταχύτητα και η ποιότητα της σύνδεσης να κρατούνται υψηλές ακόμα και όταν πολύς κόσμος είναι συνδεδεμένος ταυτόχρονα ή σε ώρες αιχμής, όπως π.χ. σε μεγάλες αθλητικές ή καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

8. Προετοιμασία για το μέλλον: Η μετάβαση στο 5G πάει χέρι-χέρι με τα επόμενα βήματα (5G Standalone, 5G Advanced, 6G αργότερα) και με την πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες και εφαρμογές που σήμερα μπορεί να φαίνονται "ψιλά γράμματα" αλλά αύριο θα γίνουν κανονικότητα (π.χ. εικονική ή επαυξημένη πραγματικότητα, περισσότερα διασυνδεδεμένα αντικείμενα (IoT), περισσότεροι έξυπνοι οικιακοί αυτοματισμοί, μεγαλύτερη χρήση cloud, χρήση AI agents κ.λπ.).

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

1. Βελτιωμένη συνδεσιμότητα γρήγορα και χωρίς μεγάλο κόστος: Μικρές επιχειρήσεις συχνά δεν έχουν πρόσβαση σε οπτική ίνα ή ακόμη και σε απλή ευρυζωνική υποδομή. Με 5G και Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση (FWA) μπορούν να αποκτήσουν γρήγορη και σταθερή αξιόπιστη σύνδεση, εφάμιλλη της οπτικής ίνας ή του xDSL, σχεδόν όπου και αν βρίσκονται, με μικρότερο κόστος και πολύ γρηγορότερη εγκατάσταση.

2. Υψηλή ταχύτητα ανεβάσματος και ταχύτερη απόκριση δικτύου (low latency): Για επιχειρήσεις όπως π.χ. e-shops, ή άλλες που χρησιμοποιούν cloud εφαρμογές (όπως π.χ. CRM ή ERP) ή βιντεοδιασκέψεις, ή ανταλλάσσουν μεγάλους όγκους δεδομένων με τους συνεργάτες τους ή με τους πελάτες τους, η διαφορά στα upload/latency είναι σημαντική.

3. Ευελιξία στο "πακέτο" υπηρεσιών: Οι πάροχοι είναι πιο εύκολο να δημιουργήσουν και οι επιχειρήσεις να επιλέξουν πακέτα που αντιστοιχούν στις πραγματικές τους ανάγκες (μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερο QoS, πιο σταθερή σύνδεση κ.λπ.), χωρίς να πληρώνουν για "υπερβολικά" χαρακτηριστικά που δεν χρειάζονται. Η κάθε ΜμΕ πληρώνει για αυτό που πραγματικά χρειάζεται.

4. Υποστήριξη απομακρυσμένης εργασίας & κατανεμημένων ομάδων: Όταν η σύνδεση είναι αξιόπιστη, η επιχείρηση μπορεί να έχει προσωπικό που δουλεύει από το σπίτι, από εξωτερικές περιοχές ή βρίσκεται εν κινήσει, χωρίς να "κολλάει" η δουλειά, καθώς βιντεοκλήσεις, πρόσβαση σε απομακρυσμένα συστήματα ή στο cloud γίνονται πιο εύκολα και αποδοτικά.

5.Αύξηση παραγωγικότητας - καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών: Λιγότερος χρόνος αναμονής, γρηγορότερα downloads/uploads, καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών πελατών (π.χ. υπηρεσίες streaming, ψηφιακές πλατφόρμες, e-shops), ταχύτερη απόκριση σε αιτήματα πελατών, ακόμη και όταν είσαι στο δρόμο. Όλα αυτά βοηθούν να λειτουργεί η επιχείρηση πιο αποτελεσματικά.

6. Νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας / υπηρεσιών: Με την ευρύτερη χρήση του 5G ανοίγει ο δρόμος σε όλους για εφαρμογές όπως "έξυπνα γραφεία/καταστήματα", έξυπνες υπηρεσίες IoT με χρήση αισθητήρων, άλλοι αυτοματισμοί, βελτιωμένα συστήματα ασφαλείας, live streaming κ.λπ., που πριν μπορεί να ήταν πολύ ακριβά ή τεχνικά δύσκολα.

7. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Εταιρείες που υιοθετούν πρώτες το 5G προσφέρουν καλύτερη εμπειρία στους πελάτες τους (πιο γρήγορα websites, γρήγορες παραγγελίες, λιγότερα προβλήματα συνδεσιμότητας, ταχύτερη εξυπηρέτηση πελατών) και ξεχωρίζουν έναντι άλλων που ίσως καθυστερούν.

8. Ταχύτερη και φθηνότερη εγκατάσταση νέας ευρυζωνικής σύνδεσης: Σε περιοχές όπου οι υποδομές οπτικών ινών ή ακόμη και xDSL ευρυζωνικότητας είναι είτε ανύπαρκτες, είτε χαμηλής ποιότητας, ή πρόκειται να αργήσουν να έρθουν, η Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση αποτελεί ιδανική λύση για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς μειώνει το κόστος και τον χρόνο που απαιτείται για να στηθεί μια αξιόπιστη σύνδεση.

Το 5G δεν είναι απλώς μια νέα γενιά επικοινωνιών. Είναι η βάση για το αύριο των υπηρεσιών, της επιχειρηματικότητας και της ίδιας της καθημερινότητάς μας. Οι πολίτες θα δουν πιο άμεσα οφέλη στην ποιότητα σύνδεσης και οι επιχειρήσεις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Όσο η διείσδυσή του μεγαλώνει, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι δεν μιλάμε για μια τεχνική αναβάθμιση, αλλά για μια αλλαγή εποχής.

