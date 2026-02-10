Χρίστος Δήμας: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα συστήματα αεροναυτιλίας στο Καστέλλι

«Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με την Υ.Π.Α. και τον ΔΑΗΚ ώστε να καλυφθούν εγκαίρως όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να αποκτήσει η Κρήτη αυτή τη νέα εμβληματική υποδομή».

Προκηρύχθηκε από τον Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (Δ.Α.Η.Κ) ο διαγωνισμός για τα Συστήματα Αεροναυτιλίας του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, σε συνέχεια της σχετικής Συμφωνίας που υπεγράφη στις 30 Ιανουαρίου 2026 από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, όπως άλλωστε είχε γράψει το insider.gr.

Ο διαγωνισμός αφορά στον σχεδιασμό, την προμήθεια, τη δοκιμή, την εγκατάσταση, την ολοκλήρωση/διασύνδεση, την υλοποίηση και τη συντήρηση των Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αεροδρομίου (AANE) του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και αφορά:

Συστήματα Επικοινωνιών

Συστήματα Πλοήγησης + RVR

Συστήματα Επιτήρησης + MLAT + A-SMGCS

Εφεδρικός Πύργος Ελέγχου

Προσομοιωτής Πύργου Ελέγχου

Μετεωρολογικά Συστήματα

Λοιπά

Με αφορμή την προκήρυξη του διαγωνισμού ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Με την προκήρυξη του διαγωνισμού Αεροναυτιλίας ενεργοποιείται άμεσα η Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας που υπογράψαμε παρουσία του Πρωθυπουργού και αποτελεί καθοριστικό βήμα για την έγκαιρη προμήθεια του εξοπλισμού, την πιστοποίηση και τη λειτουργία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης. Μεριμνούμε με αυτόν τον τρόπο ώστε ο νέος αερολιμένας να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει, επίσης, η Σύμβαση Παραχώρησης και βρίσκονται σήμερα στο 67% της προόδου. Βρισκόμαστε σε άμεση συνεργασία με την Υ.Π.Α. και τον ΔΑΗΚ ώστε να καλυφθούν εγκαίρως όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για να αποκτήσει η Κρήτη αυτή τη νέα εμβληματική υποδομή».