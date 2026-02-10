Δάνεια σε ελβετικό: Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πλατφόρμας ρύθμισης

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026 ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, η οποία θα παραμείνει ενεργή για έξι μήνες, έως τις 19 Αυγούστου 2026.

Στις 19 Φεβρουαρίου ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, η οποία θα παραμείνει ενεργή για έξι μήνες, έως τις 19 Αυγούστου 2026.

Η ένταξη στο σχήμα είναι προαιρετική και προϋποθέτει έλεγχο επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας. Μετά τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα υπαγωγής στο πλαίσιο ρύθμισης.

Η νέα ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο δίνει στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να μετατρέψουν την οφειλή τους σε ευρώ, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις πληρωμές.

Οι διακυμάνσεις της ισοτιμίας τα προηγούμενα χρόνια είχαν αυξήσει σημαντικά τις οφειλές, με αποτέλεσμα πολλοί δανειολήπτες να βλέπουν τη μηνιαία τους δόση να αυξάνεται παρά τις συνεχείς πληρωμές. Με τη νέα ρύθμιση, το δάνειο παύει να εξαρτάται από το ελβετικό φράγκο και γίνεται πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Η ρύθμιση θα αφορά όλα τα δάνεια σε ελβετικό, τόσο τα ενήμερα στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών (περίπου 2,5 δισ.), όσο και τα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια του «Ηρακλή». Για τους μη συνεπείς δανειολήπτες, προβλέπεται ένταξη στον Εξωδικαστικό και ρύθμιση της οφειλής με βάση τους όρους αυτού.

Η βασική αλλαγή αφορά τη μετατροπή του δανείου σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο, ενώ παράλληλα προβλέπεται μείωση του υπολοίπου ανάλογα με το εισόδημα, την περιουσία και τις καταθέσεις του δανειολήπτη. Ένα απλό παράδειγμα δείχνει πώς λειτουργεί στην πράξη: Ένα τοκοχρεολυτικό δάνειο με υπόλοιπο 100.000 ελβετικών φράγκων, που μεταφράζεται σε 107.411 ευρώ με ισοτιμία 0,9310 και επιτόκιο ελβετικού 2,12%, για υπόλοιπο δέκα χρόνια, μπορεί να έχει κεφαλαιακό όφελος από 14.010 έως 35.804 ευρώ. Η μηνιαία δόση, που προηγουμένως ήταν 994 ευρώ, μειώνεται στα 903 ευρώ με το χαμηλότερο κούρεμα και πέφτει στα 856, 783 και 672 ευρώ για κούρεμα ισοτιμίας 20%, 30% και 50% αντίστοιχα.

Η ρύθμιση παρέχει επίσης τη δυνατότητα επιμήκυνσης της υπολειπόμενης διάρκειας αποπληρωμής έως και πέντε χρόνια. Στο παραπάνω παράδειγμα, η διάρκεια μπορεί να αυξηθεί από 10 σε 15 έτη, με αποτέλεσμα η μηνιαία δόση να μειωθεί περαιτέρω κατά 35%-52%, καθιστώντας τη ρύθμιση πιο εύκολα διαχειρίσιμη για τους δανειολήπτες. Η ευελιξία αυτή βοηθά όσους θέλουν να ελαφρύνουν το μηνιαίο τους βάρος, χωρίς να αλλάζουν την ολική υποχρέωση σημαντικά.