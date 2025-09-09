Πράσινα κίνητρα για βιώσιμες ταχυδρομικές υπηρεσίες προωθεί η ΕΕΤΤ

Την μείωση των τελών στις ταχυδρομικές υπηρεσίες μέσω πράσινων επενδύσεων προωθεί η ΕΕΤΤ.

Πράσινα κίνητρα για να γίνουν βιώσιμες οι ταχυδρομικές υπηρεσίες δίνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), μέσω σχετικού Kανονισμού που δημοσιεύτηκε στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βάσει αυτού, προβλέπεται μείωση των σχετικών τελών σε παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών που επενδύουν σε αντιρρυπαντικές τεχνολογίες.

Στόχος της ΕΕΤΤ είναι η ενίσχυση των κινήτρων για την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, όπως προβλέπεται επίσης στον Κανονισμό Γενικών και Ειδικών Αδειών.

Ποιες επενδύσεις αφορά

Σύμφωνα με Κανονισμό που εξέδωσε, κάθε επιχείρηση με Γενική/Ειδική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών δύναται να υποβάλει αίτημα μείωσης των οφειλόμενων τελών, λόγω επενδύσεων σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, όπως προμήθεια φιλικών στο περιβάλλον οχημάτων με τα οποία διακινούνται ταχυδρομικά αντικείμενα (αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα) ή και μετατροπή υποδομών που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση του ταχυδρομικού έργου σε ενεργειακά αποδοτικότερες, π.χ αγορά ηλεκτρικών φορτιστών κ.α.

Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται στον κανονισμό ενθαρρύνεται η αποφυγή υποβολής, στην περίπτωση βραχυχρόνιων επενδύσεων με θετικό μεν περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, αλλά αναλώσιμο χαρακτήρα (π.χ. συστήματα ΕΣΠΕΤΑ, λογισμικό ή εφαρμογές πληροφορικής για την υποστήριξη του ταχυδρομικού έργου, προμήθεια ανακυκλώσιμου χαρτιού κ.α.).

Επιπλέον εξαιρείται η χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων, για χρονικό διάστημα, ίσο ή μικρότερο των τεσσάρων ετών δεν είναι επιλέξιμη ως επένδυση.

Προϋποθέσεις Υποβολής Αιτήματος

Όπως επισημαίνεται, το αίτημα δύναται να υποβληθεί, οποτεδήποτε, εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων τελών του ημερολογιακού έτους, για κάθε εγγεγραμμένη επιχείρηση στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ. Η επιχείρηση δε, πρέπει να είναι ενεργή και να παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος.

Το αίτημα δεν θα πρέπει να αφορά σε επενδύσεις σε αντιρρυπαντικές τεχνολογίες

οι οποίες ολοκληρώθηκαν, εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών, από τον χρόνο υποβολής του αιτήματος,

οι οποίες χρησιμοποιούνται, έκτοτε, για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και

για τις οποίες η αιτούσα επιχείρηση δεν έχει λάβει άλλου είδους επιδότηση.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήματος - Απαραίτητα Στοιχεία και Δικαιολογητικά

Το αίτημα υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, στην ΕΕΤΤ -είτε στη διεύθυνση [email protected], είτε σε εναλλακτική διεύθυνση που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΤΤ, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία συνοδεύουν το αίτημα, περιλαμβάνουν

τα στοιχεία ταυτοποίησης της επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικό τίτλο, ΑΜ ΕΕΤΤ, ΑΦΜ κ.τ.λ.),

στοιχεία ταυτοποίησης Νομίμου Εκπροσώπου (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ. διεύθυνση κατοικίας),

συνοπτική περιγραφή υποδομών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης,

συνολικά έσοδα και έσοδα από ταχυδρομικές υπηρεσίες, για την περίοδο η οποία εκτείνεται, από το έτος ολοκλήρωσης της αντιρρυπαντικής επένδυσης, έως το έτος υποβολής του αιτήματος,

επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας τελών, έως την ημερομηνία αρχικής υποβολής του αιτήματος,

Για κάθε μορφή επένδυσης σε φιλική στο περιβάλλον τεχνολογία, η επιχείρηση υποβάλλει, κατ’ ελάχιστον, τα χαρακτηριστικά στοιχεία της επένδυσης σε επεξεργάσιμη μορφή, δηλαδή:

αναλυτική περιγραφή της επένδυσης,

πλήθος αντικειμένων της επένδυσης (εφόσον αφορά σε πολλαπλά αντικείμενα),

κόστος, ανά αντικείμενο (άνευ ΦΠΑ),

κόστος, ανά αντικείμενο (άνευ ΦΠΑ), συνολικό κόστος,

στοιχεία προμηθευτή,

σύμβαση με τον προμηθευτή (εφόσον υπάρχει),

αντίγραφα του συνόλου των παραστατικών αγοράς,

ανάλογα αιτήματα σε εγχώριους ή διεθνείς Οργανισμούς για λήψη αποζημίωσης, αναφορικά με φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, συνοδευόμενα με τη σχετική τεκμηρίωση αυτών.

Προαιρετικά μεν αλλά ενισχυτικά θα λειτουργούν τυχόν εγχειρίδια/εξειδικευμένες εκθέσεις που εκτιμά πως αποδεικνύουν το θετικό αποτύπωμα της επένδυσης στο περιβάλλον, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο το οποίο, κατά την κρίση της, υποστηρίζει το αίτημά της.

Εξέταση αιτήματος

Κατόπιν υποβολής του αιτήματος, η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΤΤ μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τα οποία και η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει. Το αίτημα θεωρείται οριστικοποιημένο, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παροχής διευκρινίσεων επί του αρχικού αιτήματος.

Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕΤΤ εξετάζει το υποβληθέν αίτημα και υποβάλλει αιτιολογημένη εισήγηση στην Ολομέλεια της ΕΕΤΤ, περί ολικής/μερικής αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος. Στην Απόφαση που εκδίδεται σχετικά, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, το τελικό ποσό της επένδυσης που γίνεται αποδεκτό και θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της μείωσης τελών που δύναται να διεκδικήσει η αιτούσα επιχείρηση.

Σε περίπτωση παύσης/αναστολής λειτουργίας ή διακοπής ταχυδρομικής δραστηριότητας ή αλλαγής νομικής μορφής που συνοδεύεται από νέο ΑΦΜ, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης έως την άσκηση του δικαιώματος μείωσης τελών, λόγω επενδύσεων σε φιλικές στο περιβάλλον τεχνολογίες, ανακαλείται αυτοδικαίως η εκδοθείσα Απόφαση της ΕΕΤΤ.