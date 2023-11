Kaspersky: Τακτική εξέταση AV-TEST έδειξε απόλυτη αποτελεσματικότητα κατά του ransomware

Το 2022, οι λύσεις της Kaspersky ανίχνευσαν πάνω από 74,2 εκατομμύρια απόπειρες επιθέσεων ransomware, δηλαδή 20% περισσότερες από ό,τι το 2021, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

Το 2022, οι λύσεις της Kaspersky ανίχνευσαν πάνω από 74,2 εκατομμύρια απόπειρες επιθέσεων ransomware, δηλαδή 20% περισσότερες από ό,τι το 2021, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας.

«Παρόλο που οι υπηρεσίες επιβολής νόμου παγκοσμίως κατάφεραν να διαλύσουν ομάδες APT όπως η HIVE και η Emotet, το κακόβουλο λογισμικό και ο κακόβουλος κώδικας που έχουν δημιουργηθεί από τους φορείς απειλής παραμένουν σε κυκλοφορία. Ως αποτέλεσμα, άλλες ομάδες μπορούν τώρα να τροποποιήσουν τον κώδικα για να αναπτύξουν νέο κακόβουλο λογισμικό, καθιστώντας το πιο εξελιγμένο και καλύτερα στοχευμένο» τονίζεται.

Τον Αύγουστο του 2023, το AV-TEST εξέτασε 33 εταιρικά προϊόντα και προϊόντα κυβερνοασφάλειας πελατών σε 10 σενάρια βασισμένα σε αληθινά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένων πέντε επιθέσεων ransomware και πέντε επιθέσεων κλοπής δεδομένων. Η δοκιμή έγινε ακόμη πιο περίπλοκη για τους προμηθευτές, επειδή ορισμένα δείγματα κακόβουλου λογισμικού γράφτηκαν στη γλώσσα προγραμματισμού Rust. Το Rust δίνει στους επιτιθέμενους ένα πλεονέκτημα υψηλής ταχύτητας επεξεργασίας, καθώς και τη δυνατότητα να εκτελούν πολλαπλές λειτουργίες παράλληλα και να αποφεύγουν τη στατιστική ανάλυση πολλών συστημάτων ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού.

Τρία προϊόντα της Kaspersky – το Kaspersky Endpoint Security for Business, το Kaspersky Small Office Security για εταιρικούς χρήστες και το Kaspersky Standard για καταναλωτές εξετάστηκαν στη δοκιμή. Κέρδισαν 30 από τους πιθανούς 30 πόντους αποσπώντας τα πιστοποιητικά: "Advanced Approved Endpoint Protection" για λύσεις ασφάλειας επιχειρήσεων και "Advanced Certified" για καταναλωτικά προϊόντα.

Οι λύσεις της Kaspersky αποδεικνύουν συνεχώς την αποτελεσματικότητά τους κατά του ransomware. Φέτος, για παράδειγμα, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο οι δοκιμές Advanced Threat Protection από το AV-TEST Kaspersky έλαβαν άριστες βαθμολογίες. Προηγουμένως, η Kaspersky επέδειξε επίσης την υψηλότερη ποιότητα προστασίας από πολύπλοκες απειλές σε διάφορες δοκιμές τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο, τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2022, τον Νοέμβριο του 2021, καθώς και στη σύνθετη έρευνα τον Ιούνιο-Αύγουστο του 2021.

«Σε 10 σενάρια του δοκιμαστικού γύρου του Αυγούστου, οι επιτιθέμενοι ανέπτυξαν μια ποικιλία τεχνικών, όπως DNS TXT Record, κρυπτογραφημένες συνδέσεις, spearphishing επισυναπτόμενο και άλλα. Χρησιμοποίησαν επίσης τη γλώσσα προγραμματισμού Rust για να δοκιμάσουν την ικανότητα των λύσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο να εντοπίζουν αμέσως στοχευμένο κακόβουλο λογισμικό και να υπερασπίζονται αμέσως το σύστημα από αυτό. Όλα τα προϊόντα Kaspersky παρουσίασαν εξαιρετικά αποτελέσματα στην αξιολόγηση για ακόμα μια φορά. Και είναι καλό να βλέπουμε τα προϊόντα τους να αποδεικνύουν τακτικά 100% αποτελεσματικότητα μέσω της άψογης απόδοσής τους», αναφέρει ο Maik Morgenstern, CTO, AV-TEST.

«Οι επιθέσεις ransomware εξακολουθούν να αποτελούν παγκόσμια πρόκληση και πραγματική απειλή για όλους, από τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις έως τις πολυεθνικές εταιρείες. Η προστασία από αυτήν την απειλή απαιτεί μια σύνθετη προσέγγιση στον κυβερνοχώρο, η οποία δεν μπορεί να δομηθεί χωρίς τα ισχυρά θεμέλια της προστασίας των τερματικών σημείων. Είμαστε υπερήφανοι που βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι οι λύσεις μας Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Small Office Security και Kaspersky Standard έχουν αποδείξει την 100% αποτελεσματικότητά τους κατά του ransomware στο Advanced Threat Protection Test από το ινστιτούτο AV-Test», σχολιάζει ο Vladimir Kuskov, Head of Anti-Malware Research της Kaspersky.

Για να δείτε την πλήρη αναφορά "Strong Defense against Ransomware and Data Stealers" που πραγματοποιήθηκε από το AV-TEST τον Αύγουστο του 2023, ακολουθήστε τον σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Kaspersky που έχουν δείξει μέγιστη αποτελεσματικότητα στην προστασία από ransomware, επισκεφθείτε τις σελίδες Kaspersky Endpoint Security for Business, Kaspersky Small Office Security και Kaspersky Standard..