Διακοπές με... δόσεις θα προσφέρει η Airbnb με τη βοήθεια της Klarna

Η υπηρεσία BNPL (Buy Now Pay Later) της Klarna ενσωματώνεται και στην πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων - Η πορεία και τα σχέδια της σουηδικής fintech έναν χρόνο μετά το λανσάρισμά της.

Μετά από έναν χρόνο παρουσίας στην ελληνική αγορά και έχοντας εδραιώσει την θέση της στον χώρο των financial payments, η σουηδική fintech Klarna ετοιμάζει τα επόμενα βήματά της, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο νέα «εργαλεία» πληρωμών, όσο και επέκταση του μοντέλου Buy Now Pay Later (BNPL) στον πολλά υποσχόμενο τομέα των τουριστικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία ετοιμάζεται σύντομα - αυτή την περίοδο βρίσκεται στο στάδιο των πιλοτικών δοκιμών - να προσφέρει διακοπές με δόσεις μέσω του Airbnb. H συνέργεια με την δημοφιλή πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων, θα δίνει την δυνατότητα στους καταναλωτές να νοικιάζουν το σπίτι των διακοπών τους και να πληρώνουν το «αντίτιμο» σε 3 δόσεις με την βοήθεια της Klarna.

Η κίνηση, δεδομένης της πορείας και του τουρισμού στη χώρα, κρίνεται πολλά υποσχόμενη. Ωστόσο η εταιρεία δεν αναμένεται θα περιοριστεί εκεί. Στόχος, σύμφωνα με τον επικεφαλής της, Ηλία Πίτσαβο, είναι να εστιάσει ευρύτερα και στον τομέα των υπηρεσιών, κάτι που ήδη συμβαίνει σε άλλες αγορές του εξωτερικού, όπου και δραστηριοποίειται. Σημειωτέον ότι σε άλλες οι χρήστες της Klarna μπορούν για παράδειγμα να πληρώσουν τη συνδρομή τους στο Spotify, στο Disney+ κλπ.

Στον έναν χρόνο της πορείας της η εταιρεία έχει ήδη εγγράψει 240.000 χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει μια κάποια συναλλαγή ενώ συνεργάζεται πλέον με περίπου 1.500-1.600 επιχειρήσεις. Πέρα από το BNPL τριών δόσεων που προσφέρει στα περισσότερα καταστήματα, λάνσαρε πρόσφατα και ένα νέο μοντέλο πληρωμών. Βάσει αυτού οι χρήστες που δεν έχουν τα εχέγγυα για τρεις ισόποσες δόσεις - απορρίπτονται δηλαδή λόγω πιστοληπτικής ικανότητας από την πλατφόρμα - μπορούν να πληρώσουν μεγαλύτερο μέρος του συνολικού ποσού στην αρχή και το υπόλοιπο να μοιραστεί σε δύο ισόποσες δόσεις. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν ευέλικτο πλάνο πληρωμών ακόμα περισσότεροι χρήστες.

Για το επόμενο διάστημα δε, δεδομένης και της προτίμησης των Ελλήνων καταναλωτών στην αντικαταβολή, σχεδιάζει να λανσάρει την υπηρεσία Payin30 η οποία θα δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα προϊόν τώρα και να το πληρώσουν μετά από έναν μήνα. Σκοπός της νέας υπηρεσίας είναι να άρει τις όποιες αμφιβολίες όσων επιλέγουν την αντικαταβολή γιατί δεν εμπιστεύονται το ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο παραγγέλνουν.

Έτερος στόχος για την συνέχεια είναι και η περαιτέρω επέκτασή των υπηρεσιών της στα φυσικά καταστήματα. Να θυμίσουμε ότι πέρα από τις ηλεκτρονικές αγορές η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες της και στα φυσικά καταστήματα, συγκεκριμένων συνεργατών της, κίνηση που υλοποιήθηκε πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλες αγορές.

Ποια είναι η Klarna

Να θυμίσουμε ότι η Klarna δημιουργήθηκε στις αρχές του 2005, όταν οι Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth και Victor Jacobsson παρουσίασαν στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας της Σχολή Οικονομικών της Στοκχόλμης, μια υπηρεσία που θα προσέφερε το μοντέλο των άτοκων δόσεων στους καταναλωτές χωρίς πιστωτική κάρτα και χωρίς τις χρεώσεις που την συνοδεύουν. Παρότι η ιδέα δεν ενθουσίασε το κοινό, κατάφερε να προσελκύσει τον angel investor, Jane Walerud o οποίος έδωσε τα πρώτα καύσιμα για την έναρξη της Klarna. Η συνέχεια ήταν ακόμα καλύτερη, με την εταιρεία να επιτυγχάνει να προσελκύσει πολλούς ακόμα επενδυτές αλλά και το καταναλωτικό κοινό. Σήμερα, 17 χρόνια μετά, η εταιρεία απασχολεί 7.000 άτομα κι έχει μετατραπεί σε μία τράπεζα λιανικής, πληρωμών και υπηρεσιών αγοράς, που χρησιμοποιείται από 150 εκατ. καταναλωτές σε τρεις ηπείρους και συνεργάζεται με πάνω από 400.000 μεγάλες και μικρότερες επιχειρήσεις.

Στο εξωτερικό δε, η εμπειρία που προσφέρει η Klarna είναι πολύ πιο πλούσια και συνεχίζεται και μετά την πληρωμή αφού μέσω της εφαρμογής οι καταναλωτές μπορούν να δουν το πλάνο δόσεων τους και πώς θα το αποπληρώσουν, να δουν το delivery των προϊόντων τους σε πραγματικό χρόνο, το αποτύπωμα άνθρακα κάθε συναλλαγής, να φτιάξουν wishlists για επόμενες αγορές αλλά και να δουν στο ιστορικό των αγορών τους, μέσα από φωτογραφίες, όλα τα προϊόντα που αγόρασαν, κι όχι απλά την επωνυμία των καταστημάτων που έκαναν την αγορά.