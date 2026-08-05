Εκτός ελέγχου πύραυλος της SpaceX συνετρίβη στη Σελήνη

Το περιστατικό αποτελεί ένα σημαντικό μάθημα για τους επιστήμονες, αλλά και μία υπενθύμιση του πόσο πολλά είναι τα συντρίμμια που αιωρούνται στο διάστημα.

Eκτός ελέγχου πύραυλος της SpaceX συγκρούστηκε με τη Σελήνη. Το διαστημόπλοιο των 4.000 κιλών χτύπησε με την ισχύ τριών τόνων TNT, απελευθερώνοντας ένα νέφος σκόνης και αφήνοντας πίσω του έναν νέο κρατήρα στην επιφάνεια.

Το κομμάτι του πυραύλου είναι μέρος ενός διαστημοπλοίου Falcon 9, που εκτοξεύτηκε τον Ιανουάριο του 2025, μεταφέροντας ένα σεληνιακό όχημα προσεδάφισης στην επιφάνεια της Σελήνης.

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