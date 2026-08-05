Servicers: Αναστολή οχλήσεων και νομικών ενεργειών για οφειλές στους πληγέντες από τις πυρκαγιές

Πέραν της εφαρμογής όποιων μέτρων αποφασίσει η Πολιτεία, τα μέλη της ΕΕΔΑΔΠ θα εξειδικεύσουν και περαιτέρω μέτρα που ενδεχομένως θα απαιτηθούν για την στήριξη των πυροπλήκτων.

Η Ένωση Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες των θυμάτων και την συμπαράστασή της προς τους πληγέντες από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Σε σχετική της ανακοίνωση επισημαίνει πως «όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις εκτεταμένων φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές, πλημμύρες, θεομηνίες), οι εταιρίες-μέλη της ΕΕΔΑΔΠ λαμβάνουν άμεσα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων». Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη προχωρήσει σε αναστολή οχλήσεων και νομικών ενεργειών για την είσπραξη των απαιτήσεων που διαχειρίζονται στις πληγείσες περιοχές.

Επιπλέον, αναφέρει πως με την ολοκλήρωση του απολογισμού των ζημιών από τους αρμόδιους φορείς, τα μέλη της ΕΕΔΑΔΠ, πέραν της εφαρμογής όποιων μέτρων αποφασίσει η Πολιτεία, θα εξειδικεύσουν και περαιτέρω μέτρα που ενδεχομένως θα απαιτηθούν για την στήριξη των πυροπλήκτων στην περίμετρο των περιοχών που θα προσδιορίσουν οι κρατικές αρχές.

Επιπρόσθετα στα παραπάνω, οι εταιρίες-μέλη της ΕΔΑΔΠ θα εξετάσουν κατά περίπτωση και κάθε συγκεκριμένο αίτημα που τυχόν θα υποβληθεί από συναλλασσομένους που επλήγησαν και οι οποίοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους στην Εταιρία συνεργασίας τους.