«Ανοίγει δρόμος» για τη μεγάλη μονάδα αποβλήτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)

Κλειδώνουν χρηματοδοτικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες. Στην τελική ευθεία για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή «Μονάδας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Ποιο είναι το σημαντικό έργο, ποια ακολουθούν.

Ολοένα και πυκνώνουν οι εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», με ανάδοχο τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Όπως πρόσφατα είχαμε αναφέρει «έτρεχαν» χρηματοδοτικές ενέργειες και διεργασίες αναφορικά με το εν λόγω project, όπως και σε σχέση με έτερο που έχει αναλάβει η εισηγμένη (ΣΔΙΤ με συνεργασία με όμιλο ΤΙΤΑΝ) στον Βόρεια Ελλάδα (αλλά και στην Κέρκυρα).

Πλέον, κι ενώ έχει το project λάβει και το «περιβαλλοντικό πράσινο φως» από το ΥΠΕΝ, μόλις προ ημερών ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο Πρόγραμμα με τίτλο «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», συνολικού Προϋπολογισμού Πράξης 107.582.559,51 ευρώ. Παράλληλα, εξουσιοδότησε το Τμήμα Τεχνικών Μελετών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να συντάξει και να υποβάλει τον φάκελο χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».

Ο Φορέας θα καλύψει την ίδια συμμετοχή του, όπως αυτή θα προκύψει στα πλαίσια της αξιολόγησης της πράξης. Κατά συνέπεια, ολοκληρώνονται σταδιακά και οι ενέργειες που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση του έργου.

Η πράξη συμβάλλει στην εκτροπή αποβλήτων από την ταφή, στην ανάκτηση υλικών, στην αύξηση της διάρκειας ζωής των υποδομών τελικής διάθεσης και στην εναρμόνιση της διαχείρισης αποβλήτων με τον περιφερειακό και εθνικό σχεδιασμό. Όπως σημειώνεται, το έργο αφορά στην κατασκευή και ολοκλήρωση υποδομής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στον Ανατολικό Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η πράξη περιλαμβάνει πέντε υποέργα:

(1) Κατασκευή Μονάδας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας,

(2) Βασικός Μελετητής Μονάδας Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (ΜΑΑ) Ανατολικού Τομέα Περιφερείας Κεντρικής Μακεδονίας,

(3) Απόκτηση γης / απαλλοτριώσεις εκτάσεων,

(4) Σύνδεση με δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και

(5) Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης.

Όπως είχαμε πρόσφατα αναφέρει, προκειμένου να πληροί κριτήρια χρηματοδότησης, αναβαθμισμένο σε δυνατότητες, δυναμικότητα και χαρακτηρισμένο και ως Μονάδα Ανακύκλωσης και Ανάκτησης θα είναι πλέον το περιβαλλοντικό project της υλοποίησης μονάδας αποβλήτων Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), στη θέση «Άγιος Αντώνιος», της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με φορέα τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη ΜΑΑ Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ θα εισέρχονται σύμμικτα ΑΣΑ και χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα από την Π.Ε. Θεσσαλονίκης (40% του Δήμου Θεσσαλονίκης και από τους Δήμους Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη) και του συνόλου της Π.Ε. Χαλκιδικής, καθώς και προδιαλεγμένα οργανικά ΑΣΑ μέρους της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (65% του Δήμου Θεσσαλονίκης και από τους Δήμους Καλαμαριάς, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη).

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΑΑ) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), η οποία αποτελεί την προσαρμογή - αναβάθμιση της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και περιλαμβάνει τα ακόλουθα επιμέρους έργα:

Μονάδα Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων (ΜΑΑ) συνολικής δυναμικότητας 210.000 t/έτος εισερχόμενων αποβλήτων , ήτοι υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α., προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών. Από τη δυναμικότητα αυτή, έως 50.000 t/έτος αφορούν προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, υπολογιζόμενα σε καθαρή βάση, και έως 78.000 t/έτος χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα υλικά, υπολογιζόμενα σε καθαρή βάση.

, ήτοι υπολειμματικών σύμμεικτων Α.Σ.Α., προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων υλικών. Από τη δυναμικότητα αυτή, έως 50.000 t/έτος αφορούν προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, υπολογιζόμενα σε καθαρή βάση, και έως 78.000 t/έτος χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα υλικά, υπολογιζόμενα σε καθαρή βάση. Σταθμό μεταφόρτωσης υπολείμματος της μονάδας μέγιστης ημερήσιας δυναμικότητας 150 t/d .

. Τις απαραίτητες βοηθητικές, υποστηρικτικές και συνοδές εγκαταστάσεις και έργα, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, δεξαμενές νερού, αποθήκες και υπόστεγα προϊόντων, καθώς και τα απαιτούμενα έργα οδοποιίας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Το έργο χωροθετείται στη θέση «Άγιος Αντώνιος» της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Κάτω Σχολαρίου και Αγίου Αντωνίου, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 816.219,01 m². Οι πλησιέστεροι οικισμοί είναι ο οικισμός Κάτω Σχολαρίου, σε οδική απόσταση περίπου 4,9km και σε ευθυγραμμία περί τα 2,3km βορειοανατολικά, και ο οικισμός Αγίου Αντωνίου, σε οδική απόσταση περίπου 4,1km και σε ευθυγραμμία περί τα 2,8km δυτικά.