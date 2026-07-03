Τα σχέδια της Viber για την ελληνική αγορά

Άδεια πληρωμών, AI agents, Viber Pay και νέες υπηρεσίες συνθέτουν τον οδικό χάρτη της Rakuten Viber προς το ευρωπαϊκό super app.

Τα επόμενα βήματά της στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών σχεδιάζει η Rakuten Viber, ενώ παράλληλα χαρτογραφεί την πορεία της προς τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου super app, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των χρηστών και επενδύοντας σε τεχνητή νοημοσύνη, υπηρεσίες γνωριμιών και νέες ψηφιακές υπηρεσίες. Όπως ανέφερε ο CEO της Rakuten Viber, Ofir Eyal, σε χθεσινή συνάντηση με δημοσιογράφους, η φιλοσοφία της Viber δεν είναι να αντιγράψει τα ασιατικά super apps, αλλά να εξελίξει την εφαρμογή με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.

«Δεν υπάρχει μία συνταγή για το super app», σημείωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι διαφορετικές αγορές, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα ή η Κίνα, έχουν ακολουθήσει εντελώς διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης. «Οι χρήστες είναι αυτοί που μας δείχνουν τον δρόμο», τόνισε.

Νέα εποχή για το Viber Pay

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε μια από τις σημαντικές εξελίξεις που θα δούμε προσεχώς θα αφορά το μέτωπο των πληρωμών. Ο λόγος για το Viber Pay, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην Ελλάδα πριν από περίπου ένα χρόνο και έκτοτε οι συναλλαγές αυξάνονται με ρυθμό 10% από μήνα σε μήνα. Η εταιρεία αποκάλυψε ότι αλλάζει πλέον μοντέλο λειτουργίας ενώ ετοιμάζεται να λάβει και άδεια ιδρύματος πληρωμών από τη Μάλτα.

Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, η Viber βρίσκεται στη διαδικασία απόκτησης άδειας ιδρύματος πληρωμών (Financial Institution Licence) από τη Μάλτα, η οποία θα της επιτρέψει να δραστηριοποιείται αυτόνομα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Τα πρώτα χρόνια συνεργαστήκαμε με εξωτερικό πάροχο για το Viber Pay, όμως στην πορεία διαπιστώσαμε ότι η ανάπτυξη τραπεζικών υπηρεσιών απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Για τον λόγο αυτό αλλάξαμε συνεργάτη και πλέον προχωρούμε προς ένα πιο ανεξάρτητο μοντέλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η νέα άδεια θα επιτρέψει στη Viber να αποφασίζει ποιες υπηρεσίες θα αναπτύσσει εσωτερικά και σε ποιες θα επιλέγει στρατηγικές συνεργασίες.

Στόχος το super app

Παράλληλα, η Rakuten Viber θα συνεχίσει να εμπλουτίζει το οικοσύστημά της με νέες υπηρεσίες, έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο να μετατραπεί σε super app.

Η στρατηγική της, ωστόσο, δεν βασίζεται απλώς στην προσθήκη νέων λειτουργιών, αλλά κυρίως στη διασύνδεσή τους. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της δημοφιλούς εφαρμογής ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι οι μέχρι σήμερα αυτόνομες υπηρεσίες να λειτουργούν ως μία ενιαία εμπειρία.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα ένα ζευγάρι που γνωρίζεται μέσω του Viber Dating, οργανώνει τον γάμο του μέσα από το Viber, βρίσκει επαγγελματίες, κλείνει ραντεβού και ολοκληρώνει τις πληρωμές μέσω του Viber Pay, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψει ποτέ την εφαρμογή. «Σήμερα αυτές οι υπηρεσίες υπάρχουν, αλλά δεν επικοινωνούν ακόμη πλήρως μεταξύ τους. Αυτό είναι που θέλουμε να αλλάξει μέσα στο επόμενο διάστημα», σημείωσε.

AI μέσα στη συνομιλία

Κεντρικό ρόλο στα επόμενα σχέδια της εταιρείας διαδραματίζει και η τεχνητή νοημοσύνη, λειτουργίες της οποίας είναι από χθες ενσωματωμένες εντός της εφαρμογής. Να θυμίσουμε ότι η Viber χθες ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την OpenAI, χάρη στην οποία ενσωματώνονται στην εφαρμογή δυνατότητες όπως συνομιλία με AI μέσα στα chats, αυτόματες περιλήψεις συνομιλιών, βελτίωση κειμένων (Polish Messages) και δημιουργία ή επεξεργασία εικόνων μέσω απλών εντολών, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να μεταβαίνει στο Chatgpt.

Στο πεδίο της ΤΝ βέβαια, το επόμενο βήμα αφορά τους AI agents, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο app για να μπορούν να πραγματοποιούν ενέργειες για λογαριασμό του χρήστη, όπως κρατήσεις εισιτηρίων, συναντήσεων ή συναυλιών.

Ο ίδιος απέφυγε πάντως να προβλέψει αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τελικά εργαζομένους. Όπως είπε, ακόμη και η ίδια η βιομηχανία δεν έχει σαφή απάντηση στο ερώτημα. Χρησιμοποίησε μάλιστα ως παράδειγμα τα αυτόνομα οχήματα, υπενθυμίζοντας ότι, επτά χρόνια μετά τις πρώτες μεγάλες προβλέψεις, εξακολουθούν να αποτελούν περιορισμένο κομμάτι της αγοράς. Αντίθετα, εφαρμογές όπως το ChatGPT χρησιμοποιούνται ήδη από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, γεγονός που καθιστά την εξέλιξη της AI πολύ ταχύτερη.

Νέα στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αλλαγές έρχονται και στη στρατηγική της εταιρείας απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα το βάρος δινόταν στην ανακάλυψη επιχειρήσεων από τους χρήστες μέσω της εφαρμογής. Πλέον η Viber στρέφεται στην παροχή περισσότερων εργαλείων προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όπως ηλεκτρονικοί κατάλογοι προϊόντων, αυτοματοποιημένες απαντήσεις, AI agents, διαχείριση ωραρίου και άλλες υπηρεσίες που διευκολύνουν την καθημερινή επικοινωνία με τους πελάτες.

Η Ελλάδα παραμένει βασική αγορά

Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως διευκρίνισε και χθες ο κ. Ofir Eyal η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές της Viber διεθνώς. Σύμφωνα με την εταιρεία, περίπου 9 στους 10 κατόχους smartphone στη χώρα χρησιμοποιούν την εφαρμογή, γεγονός που δημιουργεί ισχυρό «network effect», καθώς κάθε νέος χρήστης που αποκτά κινητό εγκαθιστά σχεδόν αυτόματα το Viber, επειδή το χρησιμοποιεί ήδη το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον.

eSIM σε όλη την Ευρώπη

Παράλληλα, η Viber επεκτείνει και την υπηρεσία eSIM, η οποία μέχρι σήμερα λειτουργούσε πιλοτικά σε τρεις αγορές, μεταξύ των οποίων και στη χώρα μας.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της υπηρεσίας αυξάνονται με διψήφιο ρυθμό κάθε μήνα, ενώ περίπου οι μισοί χρήστες που αγοράζουν eSIM επανέρχονται για νέα αγορά. Μέχρι το τέλος του μήνα η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Rakuten Viber, η οποία εξαγοράστηκε το 2014 από τον ιαπωνικό όμιλο Rakuten και συγκαταλέγεται σήμερα στις πέντε δημοφιλέστερες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων παγκοσμίως, απασχολεί περίπου 600 εργαζομένους και επιδιώκει να μετασχηματιστεί από εφαρμογή επικοινωνίας σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα καθημερινών ψηφιακών υπηρεσιών.