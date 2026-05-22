Ο Τραμπ στέλνει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μέσω Truth Social την ανάπτυξη 5.000 αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέπληξε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ υποσχόμενος να στείλει 5.000 επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία, μερικές μόνο ώρες πριν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντηθεί σήμερα στη Σουηδία με τους υπουργούς των συμμάχων εν μέσω βαθιών διαιρέσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, επικαλέστηκε τη σχέση του με τον συντηρητικό εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι ως λόγο για την απόφασή του να στείλει επιπλέον στρατεύματα.

«Βασισμένος στην επιτυχημένη Εκλογή του νυν Προέδρου της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι, τον οποίο είμαι υπερήφανος που Υποστήριξα, και της σχέσης μας μαζί του, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν επιπλέον 5.000 Στρατεύματα στην Πολωνία», έγραψε ο Τραμπ στην ανάρτηση.

Ο πολωνός πρόεδρος Ναβρότσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ γι' αυτή την απόφασή του.

«Οι καλές συμμαχίες είναι αυτές που είναι βασισμένες στη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και μια δέσμευση στην κοινή μας ασφάλεια», έγραψε ο Ναβρότσκι στο X.

«Ευχαριστώ τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τζ. Τραμπ για τη φιλία του έναντι της Πολωνίας και για τις αποφάσεις, την πρακτική διάσταση των οποίων βλέπουμε σήμερα πολύ καθαρά», πρόσθεσε χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο Ναβρότσκι.

Η απόφαση να σταλούν επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία επιβεβαιώνει ότι οι πολωνοαμερικανικοί δεσμοί είναι «πολύ ισχυροί και η Πολωνία πρότυπο συμμάχου», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Καμίζ επίσης μέσω του X.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε κι αυτός σήμερα ότι καλωσορίζει την ανακοίνωση του Τραμπ για την αποστολή επιπλέον 5.000 στρατιωτών στην Πολωνία, αν και πρόσθεσε πως η τάση εξακολουθεί να είναι προς μια ισχυρότερη Ευρώπη που βασίζεται λιγότερο στις ΗΠΑ για την άμυνά της.

«Ας είμαστε σαφείς: η πορεία στην οποία βρισκόμαστε -η οποία είναι μια ισχυρότερη Ευρώπη και ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, εξασφαλίζοντας ότι στη διάρκεια του χρόνου, βήμα το βήμα, θα είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από μόνο ένα σύμμαχο ... θα συνεχισθεί», δήλωσε ο Ρούτε πριν από τη σημερινή συνάντηση του ΝΑΤΟ στο Χέλσινγκμποργκ.

Πρόκειται για μια μεταστροφή του Αμερικανού προέδρου που προκάλεσε έκπληξη έπειτα από εβδομάδες κατά τις οποίες ο Τραμπ επέκρινε σφοδρά τα μέλη του ΝΑΤΟ ότι δεν κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική εκστρατεία. Έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τη συμμαχία και έχει αμφισβητήσει τη δέσμευση της Ουάσινγκτον να τιμήσει το σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας που έχει υπογράψει.

Πριν αναχωρήσει για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στη Σουηδία, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δήλωσε πως ο Τραμπ είναι «πολύ απογοητευμένος» από μέλη της συμμαχίας που δεν επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις στο έδαφός τους για τον πόλεμο, κατονομάζοντας την Ισπανία. «Έχεις χώρες όπως η Ισπανία που αρνούνται στις ΗΠΑ τη χρήση αυτών των βάσεων - τότε γιατί είστε στο ΝΑΤΟ; Αυτό είναι μια δίκαιη ερώτηση», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Μαϊάμι. «Για να είμαστε δίκαιοι, άλλες χώρες στο ΝΑΤΟ βοήθησαν πολύ. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε αυτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ