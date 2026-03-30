Πέντε κλάδοι της ελληνικής οικονομίας κρατούν τα «σκήπτρα» στις αυξήσεις μισθών του 2025, καταγράφοντας άνοδο των μέσων αποδοχών από 22% έως κα 107%. Οι κλάδοι αυτοί δημιούργησαν εντός του προηγούμενου έτους χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας καθώς προσφέρουν απολαβές που ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ (μεικτά).

Οι ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση της αυτοματοποίησης και της Τεχνητής Νοημοσύνης οδήγησαν τους μέσους μισθούς σε 46 οικονομικούς κλάδους σε επίπεδα υψηλότερα από τον μέσο όρο, ενώ ειδικά σε πέντε από αυτούς οι μισθοί ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ, καταδεικνύοντας τη δυναμικότητά τους.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, οι κλάδοι που πρωταγωνιστούν στην μισθολογική «κούρσα» είναι:

ο χρηματοοικονομικός με μέσο μισθό 2.940 ευρώ και 39.162 εργαζόμενους,

ο κλάδος παροχής ενέργειας με μισθό 2.613 ευρώ και 23.071 εργαζόμενους,

ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και η παροχή συμβουλών με μισθό 2.324 ευρώ και 48.515 εργαζόμενους,

οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με μισθό 2.175 ευρώ και 12.023 εργαζόμενους και

η φαρμακοβιομηχανία με μέσο μισθό 2.108 ευρώ και 17.272 εργαζόμενους.

Σε σύγκριση με το 2024, οι κλάδοι που ηγούνταν των μισθολογικών αυξήσεων ήταν της εστίασης (με άνοδο των μέσων αποδοχών κατά 46%), της ενοικίασης και εκμίσθωσης (με άνοδο 35%), καθώς και οι κλάδοι παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους, νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων και παροχής προσωπικών υπηρεσιών (π.χ. κουρεία, κομμωτήρια, καθαριστήρια, κέντρα περιποίησης) με άνοδο μισθών κατά 34%.

Στα 1.516 ευρώ ο μέσος μισθός το 2025

Αξίζει να σημειωθεί πως ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα το 2025 διαμορφώθηκε στα 1.516 ευρώ (μεικτά), αυξημένος κατά 4,56% σε σύγκριση με το 2024 (από 1.478 ευρώ).

Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση του ΠΣ «Εργάνη», ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.362,66 ευρώ από τα 1.342 ευρώ το 2024, ενώ συνολικά, από το 2019, η αύξηση του μέσου μισθού διαμορφώθηκε στο 30,3% (1.362.66 ευρώ έναντι 1.046 ευρώ).

Το 63,5% των μισθωτών, δηλαδή σχεδόν 2 στους 3, αμείβεται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν 53,7% το 2024 και μόλις 36,3% το 2019, εμφανίζοντας συνολική αύξηση κατά 75%.

Επίσης, σχεδόν 1 στους 4 μισθωτούς (24,29%) αμείβεται σήμερα με μισθό από 1.001 έως 1.200 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του συγκεκριμένου μισθολογικού κλιμακίου σε σχέση με το 2024 (19,36%) και ιδίως συγκριτικά με το 2019, όταν σε αυτό το κλιμάκιο συγκαταλεγόταν μόλις 1 στους 10 μισθωτούς.

Θετική επίδραση στην εξέλιξη των μισθών στον ιδιωτικό τομέα θα διαδραματίσει η υπογραφή κλαδικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες με το νέο νομικό καθεστώς θα επεκταθούν στο σύνολο των αντίστοιχων κλάδων παραγωγής.

Ήδη έχουν υπογραφεί τρεις – στη βιομηχανία ζαχαρωδών προϊόντων, στον επισιτισμό και στην αρτοποιία – ενώ έπονται και άλλες (π.χ. λιανεμπόριο). Μάλιστα η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, εκφράζει την αισιοδοξία της ότι ο μέσος μισθός θα βελτιωθεί περαιτέρω εντός του έτους μετά από τις συνεχείς υπογραφές κλαδικών συμβάσεων εργασίας, που υιοθετούν το νέο καθεστώς το οποίο εισήγαγε η νομοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας εργοδοτών και εργαζομένων.