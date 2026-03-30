Διήμερο εκδηλώσεων στο Βασιλίτσι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «προς τιμήν των Ποντίων αδελφών μας»

​Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλιτσιωτών «Η Φανερωμένη» ανακοινώνει την ολοκλήρωση του εορταστικού διημέρου εκδηλώσεων που διοργάνωσε, σε συνεργασία με το Δήμο Πύλου Νέστορος και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, προς τιμήν των Ποντίων αδελφών μας από την Ποντοηράκλεια (Βασιλίτσα) του Κιλκίς.

Το 1922, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, το Βασιλίτσι υποδέχτηκε Έλληνες πρόσφυγες από τον Πόντο, στους οποίους οι κάτοικοι προσέφεραν θερμή φιλοξενία.

Άνθρωποι ξεριζωμένοι απ’ τον τόπο που έζησαν για χιλιάδες χρόνια αδιάλειπτα μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή, βρέθηκαν κυνηγημένοι και αβοήθητοι, θύματα της βαρβαρότητας του διωγμού.

Η φράση «Σα ξένα είμαι Έλληνας και σην Ελλάδαν ξένος», που αναφέρεται στο γνωστό ποντιακό τραγούδι, περιγράφει πλήρως το προσφυγικό συναίσθημα του ανθρώπου που δεν βρίσκει ίχνος θαλπωρής και μια γωνιά να αποστάσει.

Κι όμως μέσα σε αυτόν τον σπαραγμό, άνθρωποι αγρότες και φτωχοί βιοπαλαιστές, στάθηκαν ανώτεροι των περιστάσεων και στήριξαν καθολικά τον προσφυγικό ελληνισμό.

Οι κάτοικοι του Βασιλιτσίου, άνοιξαν την αγκαλιά τους και τα σπίτια τους με αγάπη στους Έλληνες του Πόντου και έζησαν μαζί μέχρι το 1924. Παρά την εγκάρδια φιλοξενία και την στήριξη των κατοίκων, συνέχιζαν να ζουν προσφυγικά και το όνειρο για ένα νέο ξεκίνημα δυνάμωνε, ώσπου μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες, εγκαταστάθηκαν οριστικά στην περιοχή του Κιλκίς, στην Ποντοηράκλεια, την οποία αναφέρουν και ως Βασιλίτσα, σε αναγνώριση της φιλοξενίας που έτυχαν από τους κατοίκους του Βασιλιτσίου στα δύο αυτά δύσκολα χρόνια.

Το καλοκαίρι του 1984 πολυμελής αντιπροσωπεία Ποντοηρακλειωτών επισκέφθηκε 60 χρόνια μετά το χωριό του Βασιλιτσίου, σε μια συμβολική κίνηση απόδοσης τιμής στον τόπο όπου όπως λένεοι ίδιοι «αν δεν ήσασταν εσείς στο δρόμο μας, δεν θα ζούσαμε σήμερα». Τα Κοινοτικά Συμβούλια των δύο χωριών Βασιλιτσίου και Ποντοηράκλειας, προχώρησαν σε επίσημη αδελφοποίηση των Κοινοτήτων.

Σήμερα, 42 χρόνια μετά, προσκαλέσαμε και υποδεχθήκαμε με μεγάλη χαρά ξανά τους αδελφούς μας και τα συναισθήματα δεν μπορούν να περιγραφούν με λέξεις. Τα δάκρυα νοσταλγίας και ευγνωμοσύνης στα μάτια των αδερφών μας θα μείνουν χαραγμένα στις καρδιές μας.

104 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε… Καλή αντάμωση!

Οι εκδηλώσεις προς τιμήν τους και με σκοπό να μείνει ζωντανή η ανωτέρω μνήμη, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 26η Μαρτίου 2026 και την Παρασκευή 27η Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

Πέμπτη, 26η Μαρτίου 2026

Υποδοχή των επισκεπτών στην κεντρική πλατεία Βασιλιτσίου Γεωργίου Α. Μπίζου με παραδοσιακή ορχήστρα, η οποία συνόδευσε τους επισκέπτες έως την αίθουσα του Συλλόγου μας στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλιτσίου.

Ξενάγηση στο λαογραφικό μουσείο του Συλλόγου

Αντάμωμα με προσφορά τοπικών εδεσμάτων σε μπουφέ, τα οποία προετοίμασαν μέλη και εθελοντές του Συλλόγου μας.

Ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων

Παρασκευή, 27η Μαρτίου 2026

Επίσκεψη στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στο Βασιλίτσι και παρακολούθηση της Θείας Ακολουθίας των Τελευταίων Χαιρετισμών.

Συνεστίαση στο εστιατόριο «Μπόγρης», με προσκεκλημένους τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις κοινότητες της περιοχής μας που φιλοξένησαν το 1922 πρόσφυγες προγόνους των Ποντίων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα χορευτικά τμήματα των πολιτιστικών συλλόγων Βασιλιτσίου, Κορώνης και Χαρακοπιού, καθώς και η παραδοσιακή ορχήστρα «Ταξίμ», ενώ πραγματοποιήθηκε και ανταλλαγή αναμνηστικών πλακετών.