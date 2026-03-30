Αλ Σίσι: Μόνο ο Τραμπ μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι κάλεσε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τον πόλεμο στο Ιράν, δηλώνοντας ότι οι φόβοι για να φτάσει η τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 200 δολάρια δεν είναι υπερβολικοί.

«Λέω στον πρόεδρο Τραμπ: κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο στην περιοχή μας στον Κόλπο εκτός από εσάς», τόνισε ο Σίσι στο συνέδριο Egypt Energy Show 2026 που διεξάγεται στο Κάιρο.

Υπογραμμίζοντας τον αντίκτυπο των ελλείψεων εφοδιασμού και των αυξήσεων τιμών, ο Αιγύπτιος πρόεδρος επικαλέστηκε ανησυχίες αναλυτών ότι «η τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει πάνω από τα 200 δολάρια και αυτό δεν είναι υπερβολή».

Η Αίγυπτος, που για χρόνια λαμβάνει στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ και στήριξη από πλούσιες χώρες του Κόλπου, καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις σε αραβικά κράτη του Κόλπου και ωθεί διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή ενός ευρύτερου περιφερειακού πολέμου.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλμπουντάιουι, προέτρεψε τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσει ζωτικής σημασίας θαλάσσιους οδούς, καταδικάζοντας το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ από το Ιράν και τις επιθέσεις του σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές.

Απευθυνόμενος μέσω βίντεο στο συνέδριο, δήλωσε ότι η ιρανική επιθετικότητα συνιστά απειλή για τον κόσμο.

«Οι βάναυσες ιρανικές απειλές κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων και το κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ αποτελούν όχι μόνο κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, αλλά και άμεση απειλή για την παγκόσμια ενέργεια», είπε.

Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Ομάν και το Μπαχρέιν - μέλη του GCC - έχουν γίνει στόχος επιθέσεων με drones και πυραύλους από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ