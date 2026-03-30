Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε με ποιους θα κυβερνήσει και πώς

«Καλό είναι να γίνονται διαδικασίες στα κόμματα και χαιρετίζουμε κάθε τέτοια διαδικασία και όταν μάλιστα έχει και δημοκρατική διαδικασία ανάδειξης των οργάνων, όπως συνέβη και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάζουμε τα εσωτερικά των κομμάτων, άλλα τα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπουν εκείνα μετά από τη διαδικασία», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για τις αποφάσεις που πήρε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του.

«Πράγματι, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα Συνέδριο που πολιτικά ένα κόμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως κόμμα εξουσίας απάντησε μόνο στο ερώτημα με ποιον δεν θα κυβερνήσει και μάλιστα σε μια πρόσκληση που ουδέποτε έχει σταλεί, πρόσκληση δηλαδή συγκυβέρνησης. Δεν απάντησε στα δύο βασικά ερωτήματα που κάθε εν δυνάμει ψηφοφόρος θέτει σε κάθε κόμμα το οποίο θα μπορούσε να ψηφίσει: με ποιους θα κυβερνήσει και πώς. Το "με ποιους" είναι σαφές. Πρέπει να μας πει το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης, αφού είναι ξεκάθαρο με ποιους δεν θα συγκυβερνήσει, χωρίς να έχει υπάρξει και τέτοιο ζήτημα μέχρι τώρα, με δεδομένη τη θέση μας για αυτοδυναμία, με ποιους θα κυβερνήσει. Να μιλήσει, να μην ντρέπεται να πει: "Είναι ο κ. Τσίπρας, αν κάνει κόμμα, είναι ο νυν ΣΥΡΙΖΑ του 3-4-5%, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου"; Μήπως είναι η άκρα Δεξιά την οποία εμείς έχουμε αποκλείσει ξεκάθαρα; Και το δεύτερο ερώτημα είναι πως θα κυβερνήσει; Έγινε ένα συνέδριο και δεν ακούσαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο πρόγραμμα. Όχι συνθήματα της δεκαετίας του '80 και του '90 και παροχολογία σχεδόν του συνόλου της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ταξίματα και εύκολα λόγια προς όλους», πρόσθεσε.

«Τώρα, από εκεί και πέρα, είναι σαφές με βάση αυτό που είδαμε ως συμπέρασμα ότι η γραμμή του κύριου Δούκα πέρασε. Αυτός είναι ο πραγματικός νικητής. Γιατί τι είχε πει ο κ. Δούκας; "Καλύτερα η ακυβερνησία παρά η οποιαδήποτε συγκυβέρνηση". Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις με δεδομένη και αυτή την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη. Θεωρούμε ότι είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία. Αυτό, όμως, οι πολίτες θα το αποφασίσουν. Έχουμε δημοκρατία, σε έναν χρόνο περίπου, όπως και να έχει το 2027 που θα έχουμε εκλογές, αλλά εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτή τη θέση. Εμείς διεκδικούμε αυτοδυναμία, αλλά αν οι πολίτες αποφασίσουν αντίθετα, δηλαδή δεν επικυρώσουν αυτή την επιδίωξη τη δική μας, δεν αποφασίσουν να έχουμε άλλη μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση. Δηλαδή η σταθερότητα δεν πρέπει να μπαίνει στο ζύγι.

Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ πήρε μια διαφορετική απόφαση με την οποία θα πορευτεί και θεωρώ ότι είναι άλλο ένα επιχείρημα γιατί είναι μονόδρομος για τη σταθερότητα της χώρας αλλά και την ουσιαστική πρόοδο, άλλη μια ισχυρή κυβέρνηση μετά τις επόμενες εκλογές, οι οποίες αργούν - το ξαναλέω θα είναι το 2027» πρόσθεσε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε ερώτηση για το Άγιο Φως είπε ότι προβαίνουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε το Άγιο Φως να φτάσει με ασφάλεια στην Ελλάδα.

Σε ερώτηση για την αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα για τον υπουργό Γιώργο Φλωρίδη, παρέπεμψε στην χθεσινή ανάρτηση του πρωθυπουργού και ανέφερε: «ως προς την αίθουσα, το μέγεθος της αιθούσης, όπως αναλυτικά έχει εκθέσει το υπουργείο, είναι μία εκ των δύο μεγαλύτερων αιθουσών της χώρας, μαζί με την αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, στην οποία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία δίκες με περισσότερους διαδίκους.

Αναφέρομαι στη δίκη για το Μάτι που είχε περισσότερους διαδίκους ή και η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Άρα δεν είναι θέμα χωρητικότητας της αίθουσας, με βάση μάλιστα και τους διαδίκους που υπήρχαν από την ανάκριση, τους συνηγόρους, οι θέσεις οι οποίες υπολογίστηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την ενημέρωση που εκείνο έχει παραθέσει αναλυτικά, προέκυψαν από τους συνηγόρους που είχαν δηλωθεί στην ανάκριση και ήταν μάλιστα και κάποιες παραπάνω θέσεις και τους κατηγορούμενους που έχει η δίκη αυτή, που είναι 36, 33 εκ των οποίων για κακούργημα. Πράγματι, υπήρξε ζήτημα σοβαρό οργάνωσης την πρώτη ημέρα, καθώς έπρεπε να προτεραιοποιηθεί η εξασφάλιση θέσης στους διαδίκους, στους κατηγορούμενους, στους συνηγόρους και υπεράσπισης και υποστήριξης κατηγορίας, για να ξεκινήσει ομαλά η δίκη. Είναι σε συνεννόηση τα συναρμόδια υπουργεία ΄έτσι ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η εικόνα και να μην γίνει και το χατίρι σε κάποιους, σε κάποιες πολιτικές δυνάμεις που θέλουν να τινάξουν τη δίκη στον αέρα. Η δίκη αυτή πρέπει να ξεκινήσει και θα ξεκινήσει κανονικά και η δικαιοσύνη να δώσει όλες τις απαντήσεις που περιμένουν κυρίως οι συγγενείς. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο και για εκείνους θα είναι και μια πολύ δύσκολη δοκιμασία όλες αυτές οι δικάσιμες, καθώς κάθε μέρα θα ζήσουν ξανά και ξανά την απόλυτη τραγωδία που έχουν ζήσει. Με απόλυτο λοιπόν σεβασμό σ' αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να γίνει κάθε προσπάθεια, κάθε ενέργεια, κάθε κίνηση από τις αρμόδιες αρχές σε συνεννόηση μεταξύ της έδρας του δικαστηρίου και των αστυνομικών αρχών, ούτως ώστε να υπάρξει καλύτερη εικόνα την επόμενη φορά, σε μια αίθουσα που το ξαναλέω είναι μια εκ των δύο μεγαλύτερων της χώρας, μακράν της τρίτης».

Επίσης σε ερώτηση για τη δήλωση του κ. Φλωρίδη για την κ. Καρυστιανού αφού είπε ότι η δήλωσή του παρερμηνεύθηκε από κάποια μέσα και πολιτικές δυνάμεις, σημείωσε «κάθε διάδικος έχει ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση από το δικαστήριο. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Φλωρίδης είναι ότι, αν ένας εκ των διαδίκων ετοιμάζεται να γίνει πολιτικός αρχηγός, και καλά κάνει, έχουμε δημοκρατία, δεν θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν είπε ότι θα έχει χειρότερη αντιμετώπιση ή θα του μειωθούν ή θα του περιοριστούν, για να είμαι πιο ακριβής, τα δικαιώματα. Ήταν σαφές αυτό το οποίο είπε ο υπουργός».

Η εισαγωγική τοποθέτηση

«Στα 920 ευρώ διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός από την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Απριλίου, από 880 ευρώ που είναι σήμερα. Είναι αξιοσημείωτο πως από το 2019, η σωρευτική αύξηση διαμορφώνεται σε 41,54% και αντιστοιχεί σε αύξηση 270 ευρώ μηνιαίως ή 3.780 ευρώ ετησίως. Πρόκειται, επί της ουσίας, για 4,2 έως 5,8 μισθούς παραπάνω. Υπό αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα κατατάσσεται, πλέον, στην 12η θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει, άμεσα, περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όσους λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό (δηλαδή: επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας) και τις τριετίες. Παράλληλα, έμμεσα επηρεάζεται και ο μέσος μισθός, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025 ανήλθε στα 1.516 ευρώ, από τα 1.264 ευρώ το 2019.

Αυτή η έκτη συνεχόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό, συμβάλλει στη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων, σε συνδυασμό με:

τη σημαντική τόνωση της απασχόλησης,

την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 2.000.000 και πλέον εργαζόμενους,

το νέο ευνοϊκό πλαίσιο για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και

τη μείωση του φόρου εισοδήματος.

Τη θετική, προκαταρκτική της αξιολόγηση ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διπλό αίτημα πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2025, ύψους 1,18 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αφορούσε, συνολικά, σε 26 ορόσημα και στόχους.

Ειδικότερα, το διπλό αίτημα περιελάμβανε: το 7ο αίτημα για τις επιχορηγήσεις -για το οποίο εκπληρώθηκαν 22 ορόσημα- και το 6ο αίτημα για τα δάνεια του Ταμείου, για το οποίο εκπληρώθηκαν 4 ορόσημα, αντιστοίχως.

Με το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση του διπλού αιτήματος. Υπό αυτές τις εξελίξεις, συνολικά, τα εκπληρωμένα ορόσημα του «Ελλάδα 2.0» ανέρχονται σε 204 και οι εκταμιεύσεις σε 24,58 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει, ότι υλοποιούνται έργα και μεταρρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε πάνω από το 68% του συνολικού προϋπολογισμού του ελληνικού Σχεδίου του Ταμείου Ανάκαμψης.

Επιπρόσθετα, αξιοσημείωτη είναι η έγκριση από την Κομισιόν της πρωτοποριακής δράσης του ΕΣΠΑ για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτής, προβλέπεται επιδότηση για την ανακαίνιση ιδιωτικών, παλαιών κλειστών και ανοικτών κατοικιών. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, η οποία θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγασης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των μεταφορών.

Μέσω αυτού, τίθενται ενιαίοι κανόνες σε κρίσιμους τομείς, από τις αστικές συγκοινωνίες και την αγορά ταξί έως τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενισχύοντας την ασφάλεια, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν για την οδική ασφάλεια, η χώρα μας πέτυχε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία το 2025, πίσω από την Εσθονία.

Ειδικότερα, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία στην ιστορία της, με 517 θανάτους έναντι 665 το 2024, δηλαδή μείωση 22%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος καταγράφει μείωση μόλις 3%.

Η δραστική μείωση, στην περίπτωση της Ελλάδας, είναι αποτέλεσμα μιας συνολικής στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια, που εφαρμόστηκε από πολλά συνεργαζόμενα Υπουργεία και περιλαμβάνει:

- τον αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,

- τους εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους από την Ελληνική Αστυνομία,

- την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη συστημάτων ψηφιακής εποπτείας

- την ενίσχυση ασφαλών εναλλακτικών μετακίνησης και στοχευμένων μέτρων, όπως η 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κάθε Σάββατο βράδυ,

- παρεμβάσεις σε υποδομές και την παράδοση νέων, ασφαλέστερων δρόμων, όπως ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος και

- καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Ξεκινάει, αύριο, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ένταξης στη δράση του ΕΣΠΑ «Παράγουμε στην Ελλάδα», ύψους 50 εκατ. ευρώ. Στόχος της είναι η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και η υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 100.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% έως 55% (με bonus ταχείας υλοποίησης ύψους 5%) επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική.

Μεταξύ άλλων καλύπτονται δαπάνες για: επενδύσεις σε σύγχρονο μηχανολογικό και παραγωγικό εξοπλισμό, υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, αυτοματισμών και ψηφιακών συστημάτων, απόκτηση πιστοποιήσεων ποιότητας, ανασχεδιασμό προϊόντων, βελτίωση σχεδίασης, κάλυψη μισθολογικού κόστους, κ.ά.

Σημαντική βελτίωση καταγράφει η Ελλάδα στο πεδίο της Δημόσιας Ακεραιότητας, σύμφωνα με τη σχετική, πρόσφατη, έκθεση του ΟΟΣΑ.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας κατατάσσεται στη 2η θέση μεταξύ όλων των κρατών-μελών και εταίρων του ΟΟΣΑ όσον αφορά στη βελτίωση του στρατηγικού πλαισίου για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Βάσει των μετρήσεων, η Ελλάδα κατέγραψε την 5η καλύτερη επίδοση στην ποιότητα σχεδιασμού και τον 2ο υψηλότερο ρυθμό υλοποίησης δράσεων.

Η εν λόγω έκθεση αναδεικνύει ως καταλυτική τη συμβολή των δημόσιων πολιτικών της Κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα των πολιτικών που θέσπισαν το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης. Ο Πρωθυπουργός προεδρεύει, αυτή την ώρα, σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο την Ανώτατη Σχολή Παραστατικών Τεχνών».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ