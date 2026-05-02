CNN: Μετά από δύο μήνες πολέμου σχεδόν όλοι είναι χαμένοι

Υπάρχουν όμως και κάποιοι που βρίσκονται στην πλευρά των «νικητών».

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν, υποσχέθηκε μια γρήγορη και αποφασιστική νίκη. Μόλις δέκα ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «είχαν ήδη κερδίσει τον πόλεμο με πολλούς τρόπους».

Δύο μήνες αργότερα, οι εχθροπραξίες έχουν ανασταλεί, αλλά ένα οριστικό τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται πουθενά. Η Ουάσιγκτον παραμένει χωρίς σαφή στρατηγικά κέρδη, ενώ μια σύγκρουση που αρχικά παρουσιαζόταν ως περιορισμένη εξελίσσεται πλέον σε ένα διευρυνόμενο τέλμα που παρασύρει μεγάλο μέρος του κόσμου — με ελάχιστους, αν όχι κανέναν, να βγαίνουν κερδισμένοι.

«Δεν υπάρχουν πραγματικοί νικητές από τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν ορισμένες χώρες που βρίσκονται σε σχετικά καλύτερη θέση για να διαχειριστούν τις επιπτώσεις του», δήλωσε στο CNN η Μελάνι Σίσον, ανώτερη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Brookings.

Δείτε πού βρίσκονται οι βασικοί παράγοντες της σύγκρουσης.

Χαμένοι

Ο ιρανικός λαός

Σε κάθε σύγκρουση, οπουδήποτε στον κόσμο, είναι πάντα οι απλοί άνθρωποι εκείνοι που έχουν μακράν τα περισσότερα να χάσουν από έναν πόλεμο — και πουθενά αυτό δεν ισχύει περισσότερο από ό,τι στο Ιράν.

Ο ιρανικός λαός έχει βρεθεί να βάλλεται τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήξει χιλιάδες στόχους στο Ιράν — συμπεριλαμβανομένων και επιθέσεων σε μη στρατιωτικές υποδομές — σκοτώνοντας περισσότερους από 3.600 ανθρώπους, εκ των οποίων πάνω από 1.700 ήταν άμαχοι, σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists in Iran. Ο Τραμπ έχει φτάσει στο σημείο να απειλήσει ότι θα καταστρέψει «ολόκληρο τον πολιτισμό» του Ιράν, εάν οι ηγέτες της χώρας δεν υποκύψουν στις απαιτήσεις του.

Ταυτόχρονα, το ιρανικό καθεστώς έχει εντείνει τη σκληρή καταστολή κάθε διαφωνίας. Η νέα ηγεσία του καθεστώτος, υπό τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φαίνεται να είναι ακόμη πιο αυστηρή από την προηγούμενη, επιδιώκοντας να στείλει μήνυμα σε όποιον τολμά να το αμφισβητήσει.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περισσότεροι από 600 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί από την κυβέρνηση από την αρχή του έτους, αφού χιλιάδες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στα τέλη Δεκεμβρίου και τον Ιανουάριο. Παράλληλα, οι Ιρανοί βρίσκονται υπό επιβαλλόμενο από την κυβέρνηση μπλακάουτ στο διαδίκτυο για περισσότερο από οκτώ εβδομάδες.

Η ιρανική οικονομία έχει επίσης υποστεί ισχυρό πλήγμα, οδηγώντας σε απώλειες θέσεων εργασίας και αύξηση της φτώχειας.

Ο λιβανέζικος λαός

Ο λαός του Λιβάνου έχει εμπλακεί εδώ και δεκαετίες στη σύγκρουση μεταξύ της Χεζμπολάχ, της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν, και του Ισραήλ. Μια εύθραυστη εκεχειρία ίσχυε μέχρι τον Φεβρουάριο, όταν, μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, από το Ισραήλ, η Χεζμπολάχ άρχισε να εξαπολύει επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Το Ισραήλ αντέδρασε εξαπολύοντας ένα κύμα φονικών αεροπορικών επιδρομών και μια πιο βαθιά χερσαία εισβολή με στόχο την καταστροφή της Χεζμπολάχ. Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο από την έναρξή τους στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με το λιβανέζικο Υπουργείο Υγείας την Τρίτη.

Ανάλυση του CNN σε δορυφορικές εικόνες υποδηλώνει ότι το Ισραήλ έχει υιοθετήσει στον Λίβανο την ίδια στρατηγική που είχε χρησιμοποιήσει προηγουμένως στη Γάζα, και πλέον ισοπεδώνει ολόκληρα χωριά. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι οι 600.000 άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί στο νότιο Λίβανο δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους έως ότου η Χεζμπολάχ πάψει να αποτελεί απειλή για το βόρειο Ισραήλ.

Οι χώρες του Κόλπου

Οι χώρες του Κόλπου έχουν βρεθεί βαθιά επηρεασμένες από έναν πόλεμο που δεν ήθελαν και προσπάθησαν σκληρά να αποτρέψουν.

Παρά την εγγύτητά τους σε πολλές από τις πιο καταστροφικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών, είχαν απολαύσει δεκαετίες σταθερότητας και ευημερίας — μέχρι που το Ιράν άρχισε να ανταποδίδει κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ μέσω επιθέσεων εναντίον τους.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πληγεί μακράν περισσότερο, καθώς έχουν αποτελέσει στόχο περισσότερων ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από οποιαδήποτε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Αν και η συντριπτική πλειονότητα έχει αναχαιτιστεί, η ζημιά έχει ήδη γίνει, απειλώντας τη θέση των ΗΑΕ ως περιφερειακού κόμβου επιχειρήσεων και τουρισμού.

Παράλληλα, το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν είχε καταστροφικές συνέπειες για το Ιράκ, το Κατάρ και το Κουβέιτ, οι οποίες βασίζονται σε αυτό το στενό θαλάσσιο πέρασμα για την εξαγωγή πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων προϊόντων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει μειώσει τις προβλέψεις του για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών και αναμένει ότι οι οικονομίες του Ιράκ, του Κατάρ και του Κουβέιτ θα συρρικνωθούν φέτος.

Ο αμερικανικός λαός

Ο πόλεμος έχει αποδειχθεί επώδυνος για τους Αμερικανούς και τα πορτοφόλια τους. Ήδη πληρώνουν περισσότερα για τη βενζίνη και τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και για ορισμένες υπηρεσίες, καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αρχίζουν να προσθέτουν επιπλέον χρέωση καυσίμων στις τιμές τους. Ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, από 2,4% τον Φεβρουάριο. Το καταναλωτικό κλίμα καταρρέει.

«Δεν υπάρχει ευγενικός τρόπος να το πούμε: η κατάσταση για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή δεν είναι καλή», δήλωσε η Σίσον από το Ινστιτούτο Brookings. «Η οικονομία των ΗΠΑ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο για τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών και έχει επενδύσει ανεπαρκώς στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.»

Η παγκόσμια οικονομία και οι καταναλωτές παντού

Οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο ήδη πιέζονται από τις επιπτώσεις του πολέμου.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Ασία, όπου πολλές χώρες εξαρτώνται από εισαγωγές πετρελαίου και άλλων πετροχημικών που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση. Οι άνθρωποι στη Λατινική Αμερική δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υψηλότερες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων. Η κρίση πιέζει ακόμη περισσότερο τις ήδη εύθραυστες οικονομίες σε ολόκληρη την Αφρική. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί για ένα «μεγάλο σοκ».

Πριν από τον πόλεμο, ο παγκόσμιος πληθωρισμός αναμενόταν να επιβραδυνθεί στο 3,8% φέτος από 4,1% πέρυσι, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα προβλέπει ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,4%.

Το ΔΝΤ επίσης μείωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα την πρόβλεψή του για την οικονομική ανάπτυξη, λέγοντας ότι πλέον αναμένει η παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθεί κατά 3,1% φέτος, σε σύγκριση με το 3,3% που είχε προβλέψει τον Ιανουάριο.

Το ΔΝΤ έχει προειδοποιήσει ότι οι φτωχότερες χώρες θα πληγούν περισσότερο, εν μέρει λόγω της απότομης αύξησης των τιμών των λιπασμάτων. Οι άνθρωποι σε αυτές τις χώρες εξαρτώνται περισσότερο από τη γεωργία και δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού τους εισοδήματος για τρόφιμα.

Πολύ νωρίς για συμπεράσματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ πήρε ένα μεγάλο ρίσκο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει. Υποσχέθηκε έναν σύντομο πόλεμο με στόχο τον τερματισμό των ιρανικών πυρηνικών και πυραυλικών απειλών — και ακόμη και την πιθανή ανατροπή του καθεστώτος. Όμως αυτοί οι στόχοι δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί και το τέλος της σύγκρουσης παραμένει αβέβαιο.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο πόλεμος δεν ήταν δημοφιλής εξαρχής. Όσο περισσότερο διαρκεί, τόσο χειροτερεύουν οι δημοσκοπήσεις για τον Τραμπ. Μια σύνθεση δημοσκοπήσεων του CNN — μέσος όρος πρόσφατων ερευνών — δείχνει το ποσοστό αποδοχής του προέδρου στο μόλις 37% τις τρεις εβδομάδες έως τη Δευτέρα.

«Πολιτικά, οι τιμές των καυσίμων είναι ήδη υψηλές και αυξάνονται, κάτι που δεν βοηθά την κυβέρνηση Τραμπ. Και διπλωματικά, ο Τραμπ φαίνεται αδύναμος. Τώρα μοιάζει να καταλαβαίνει ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών θα κοστίσει πολύ στις ΗΠΑ και δεν είναι πιθανό να αποφέρει τα αποτελέσματα που θέλει — στο πυρηνικό ζήτημα, στο Στενό του Ορμούζ ή στην αλλαγή καθεστώτος», πρόσθεσε η Σίσον.

Ωστόσο, ο Τραμπ θα μπορούσε ακόμη να βγει κερδισμένος — εάν το Ιράν αναγκαστεί να υποχωρήσει και να αποδεχθεί τις μέγιστες απαιτήσεις των ΗΠΑ. Αυτό όμως δεν φαίνεται πιθανό, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Το Ισραήλ και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, η ιδέα μιας άμεσης σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα ήταν αδιανόητη — όχι μόνο επειδή ο περισσότερος κόσμος, και ειδικά οι ΗΠΑ, προσπαθούσαν ενεργά να την αποτρέψουν.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατάφερε να πείσει τον Τραμπ ότι μια κοινή στρατιωτική επίθεση ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του καθεστώτος και του πυρηνικού του προγράμματος. Αυτό αποτέλεσε μια στρατηγική επιτυχία για τον πρωθυπουργό, τουλάχιστον αρχικά. Την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα «αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής» και ότι λειτουργεί «σε πλήρη συνεργασία» με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το γεγονός ότι η στρατιωτική επιχείρηση έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν ενδέχεται να δώσει στον Νετανιάχου την πολιτική ώθηση που χρειάζεται, καθώς πρόκειται για εκλογική χρονιά στο Ισραήλ.

Ταυτόχρονα, πολλαπλές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, ενώ οι περισσότεροι Εβραίοι Ισραηλινοί υποστηρίζουν τον πόλεμο με το Ιράν, δεν πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κερδίζουν. Ο πόλεμος έχει επίσης επιδεινώσει περαιτέρω τη θέση του Ισραήλ στις ΗΠΑ, η οποία ήδη είχε πληγεί λόγω της καταστροφικής σύγκρουσης στη Γάζα.

Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ασφαλείας για μεγάλο αριθμό κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ, όπου η απειλή από ρουκέτες και drones της Χεζμπολάχ έχει αυξηθεί εκ νέου.

Το ιρανικό καθεστώς

Το ιρανικό καθεστώς έχει υποστεί απώλειες στη σύγκρουση, με αρκετούς ανώτατους αξιωματούχους να έχουν σκοτωθεί από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με την αφήγηση του άρθρου — συμπεριλαμβανομένου, όπως αναφέρεται, του επί μακρόν Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Όμως το καθεστώς εξακολουθεί να στέκεται και οι νέοι ηγέτες του φαίνεται να είναι πιο ριζοσπαστικοί και πιο πρόθυμοι για αντιπαράθεση από τους προηγούμενους. Καθοριστικά, το καθεστώς έχει αποκτήσει νέο διπλωματικό πλεονέκτημα, δείχνοντας ότι μπορεί να προκαλέσει παγκόσμιο χάος μέσω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

«Ρίσκαραν, και ως αποτέλεσμα αυτής της αρκετά ριψοκίνδυνης κίνησης έχουν πλέον αποδείξει ότι έχουν de facto έλεγχο του στενού, κάτι που έχει σημαντικές επιπτώσεις για την περιοχή και την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε η Μόνα Γιακουμπιάν, διευθύντρια του Προγράμματος Μέσης Ανατολής στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS).

Ουκρανία

Βραχυπρόθεσμα, ο πόλεμος στο Ιράν ήταν πολύ άσχημη εξέλιξη για το Κίεβο. Κρίσιμες παραδόσεις όπλων έχουν εκτραπεί, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να λέει στο CNN την περασμένη εβδομάδα ότι οι προμήθειες αντιαβαλιστικών πυραύλων έχουν επηρεαστεί λόγω περιορισμένης παραγωγικής ικανότητας στις ΗΠΑ.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει επίσης αποσπάσει την προσοχή του κόσμου από την Ουκρανία, με την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα υπό τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ να επικεντρώνεται πλέον στο Ιράν.

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει και μια θετική πλευρά. Τα περισσότερα από τέσσερα χρόνια άμυνας απέναντι στη Ρωσία έχουν μετατρέψει την Ουκρανία σε κάτι σαν «υπερδύναμη» στα drones. Η ιρανική απειλή έχει κάνει τον κόσμο να το προσέξει αυτό.

«Αυτός ο πόλεμος έχει δημιουργήσει ορισμένα ενδιαφέροντα ανοίγματα για την Ουκρανία στον Κόλπο. Ο Ζελένσκι ταξίδεψε στον Κόλπο και τον υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκάλες… Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας σημαντικής σχέσης, λόγω του κοινού ενδιαφέροντος για ανάπτυξη αντι-drone τεχνολογίας», δήλωσε η Γιακουμπιάν.

Νικητές … προς το παρόν

Κίνα

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, ειδικοί αναφέρουν ότι το Πεκίνο μπορεί τελικά να βγει από αυτή τη σύγκρουση σε ισχυρότερη θέση.

Η Κίνα έχει αντιμετωπίσει την κρίση πετρελαίου σχετικά καλά. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει δημιουργήσει τεράστια αποθέματα πετρελαίου, έχει διαφοροποιήσει τις πηγές εισαγωγών της και έχει επιταχύνει τη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία τροφοδοτείται από εγχώριες πηγές, όπως ο άνθρακας και οι ανανεώσιμες πηγές. Αυτό βοηθά τη χώρα να αντέχει την πίεση των υψηλών τιμών πετρελαίου. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση για τα κινεζικά ηλιακά πάνελ και ανεμογεννήτριες στο μέλλον, καθώς η ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές αναμένεται να αυξηθεί.

Υπάρχει επίσης και μια διπλωματική διάσταση. Η Κίνα μπορεί να επωφεληθεί από τη ζημιά στη διεθνή εικόνα των ΗΠΑ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος, δήλωσε η Γιακουμπιάν.

«Οι ΗΠΑ έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα διεθνώς ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου. Είναι ένας αντιδημοφιλής πόλεμος, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο… και η Κίνα έχει καταφέρει να πάρει ένα είδος ηθικού πλεονεκτήματος, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως βασικό υπερασπιστή της παγκόσμιας ειρήνης, της ασφάλειας και του διεθνούς δικαίου», δήλωσε η ίδια.

Υπάρχει επίσης μια διάσταση ασφάλειας και στρατηγικής. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αναγκάσει τις ΗΠΑ να αποσύρουν ορισμένα από τα πιο κρίσιμα στρατιωτικά τους μέσα από την Ασία, αποδυναμώνοντας τη στάση αποτροπής τους σε μια περιοχή όπου η Κίνα αυξάνει όλο και περισσότερο την ισχύ της και διατηρεί φιλοδοξίες απέναντι στην Ταϊβάν.

Ωστόσο, η κινεζική οικονομία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές. Αν η παγκόσμια οικονομία συνεχίσει να δυσκολεύεται, θα υπάρχουν λιγότεροι πελάτες για τα προϊόντα της. Αυτό ήδη συμβαίνει. Οι εξαγωγές προς τη Μέση Ανατολή — μια βασική αγορά για την Κίνα — παρουσιάζουν κάμψη.

Εταιρείες ορυκτών καυσίμων

Ενώ οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται, καθιστώντας τη ζωή πολύ ακριβότερη για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου αποκομίζουν τεράστια κέρδη.

Οι Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon και TotalEnergies καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλά κέρδη λόγω των αυξημένων τιμών πετρελαίου και των έντονων διακυμάνσεών τους. Σύμφωνα με νέα έκθεση της Oxfam, οι έξι εταιρείες αναμένεται να αποκομίσουν 94 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη φέτος.

Ωστόσο, αυτά τα υπερκέρδη έχουν οδηγήσει σε εκκλήσεις για επιβολή έκτακτης φορολογίας σε πολλές χώρες. Η κρίση ενισχύει επίσης την ελκυστικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα μπορούσε να επιταχύνει τη σταδιακή μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Ρωσία

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ρωσική οικονομία ωφελείται από τη σύγκρουση. Οι υψηλές τιμές πετρελαίου και λιπασμάτων έχουν αποφέρει επιπλέον έσοδα στο Κρεμλίνο — ιδιαίτερα μετά τη προσωρινή χαλάρωση από τις ΗΠΑ ορισμένων κυρώσεων στο ρωσικό αργό πετρέλαιο που βρισκόταν ήδη στη θάλασσα, ώστε να ενισχυθεί η προσφορά στην αγορά καθώς οι τιμές αυξάνονταν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα έσοδα της Ρωσίας από την ενέργεια σχεδόν διπλασιάστηκαν τον Μάρτιο, φτάνοντας τα 19 δισεκατομμύρια δολάρια από 9,75 δισεκατομμύρια τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις —ιδίως σε λιμάνια και διυλιστήρια— περιορίζουν την ποσότητα πετρελαίου που μπορεί να εξάγει η Ρωσία.

«Αλλά υπάρχει ένα σημαντικό “αλλά” εδώ», δήλωσε η Γιακουμπιάν, αναφερόμενη στις νέες σχέσεις που έχει αναπτύξει η Ουκρανία στον Κόλπο. «Για τους Ρώσους, που φυσικά έχουν επίσης ισχυρή παρουσία στον Κόλπο, το γεγονός ότι ο βασικός τους αντίπαλος επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή είναι κάτι που πρέπει να τους ανησυχεί ιδιαίτερα», είπε, επισημαίνοντας τη μακρόχρονη παρουσία και τις σχέσεις της Μόσχας στην περιοχή.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η παγκόσμια κρίση πετρελαίου έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιθυμία πολλών χωρών να στραφούν στην καθαρή ενέργεια, κάτι που μπορεί να αποτελέσει όφελος για τον συγκεκριμένο τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα μια νέα στρατηγική για την προστασία του κοινού από «σοκ στις τιμές των ορυκτών καυσίμων» και για την επιτάχυνση της ανάπτυξης «εγχώριας καθαρής ενέργειας», εν μέρει ως απάντηση στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ωστόσο, υπάρχει και μια επιφύλαξη: η κρίση στο Ιράν αυξάνει τις τιμές υλικών που χρησιμοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως το αλουμίνιο, και διαταράσσει βασικές εφοδιαστικές αλυσίδες. Αυτό μπορεί να κάνει την τεχνολογία των ΑΠΕ πιο ακριβή.

Παραγωγοί drones και εταιρείες όπλων

Όπως σε κάθε σύγκρουση, οι εταιρείες οπλικών συστημάτων αναμένεται να επωφεληθούν. Το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης δημοσίευσε τη Δευτέρα έκθεση που δείχνει ότι οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,9% πέρυσι, φτάνοντας τα 2,19 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2025.

Ο Σιάο Λιανγκ, ερευνητής στο πρόγραμμα στρατιωτικών δαπανών και παραγωγής όπλων του ινστιτούτου, δήλωσε ότι η αύξηση οφείλεται στο ότι τα κράτη απαντούν «σε ακόμη ένα έτος πολέμων, αβεβαιότητας και γεωπολιτικής αναταραχής με μεγάλης κλίμακας εξοπλιστικές κινήσεις».

«Δεδομένου του εύρους των σημερινών κρίσεων, καθώς και των μακροπρόθεσμων στόχων στρατιωτικών δαπανών πολλών κρατών, αυτή η ανάπτυξη πιθανότατα θα συνεχιστεί έως το 2026 και πέρα από αυτό», πρόσθεσε στη δήλωση που συνόδευε την έκθεση.

Ωστόσο, ακόμη και ο τομέας της άμυνας δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο ότι θα είναι κερδισμένος μακροπρόθεσμα. Οι μετοχές ορισμένων από τις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες παγκοσμίως έχουν δεχθεί πιέσεις τους τελευταίους μήνες, μετά από μια περίοδο σταθερής ανόδου τα προηγούμενα χρόνια. Αναλυτές αναφέρουν ότι αυτό οφείλεται εν μέρει στη μη δημοφιλία του πολέμου με το Ιράν στις ΗΠΑ και στις προσδοκίες ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει στο μέλλον, καθώς και στην αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο αμυντικός προϋπολογισμός της κυβέρνησης Τραμπ θα εγκριθεί από το Κογκρέσο.