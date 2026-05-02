Τουρισμός: Διάθεση για ταξίδια, αλλά με «κόφτες», για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Ακμαία αλλά προσαρμοσμένη στις συνθήκες, παρέμεινε η διάθεση για ταξίδια την Πρωτομαγιά. Δύο ταχύτητες σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Το last minute και το εξωτερικό.

Συγκρατημένα δυναμική, αλλά με σαφείς «κόφτες» στο κόστος, καταγράφεται η ταξιδιωτική κίνηση για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, με τους Έλληνες να δείχνουν διάθεση για απόδραση, προσαρμόζοντας ωστόσο τα σχέδιά τους στις οικονομικές συνθήκες της τρέχουσας συγκυρίας.

Καθώς η φετινή Πρωτομαγιά, «έπεσε» Παρασκευή, δημιουργώνγτας τις προϋποθέσεις για μια ανοιξιάτικη απόδραση, η ζήτηση κατέγραψε συνολικά θετική εικόνα, όχι όμως και ενιαία δυναμική για όλους τους προορισμούς. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αγοράς, οι ταξιδιώτες κινήθηκαν πιο επιλεκτικά, περιορίζοντας τη διάρκεια των αποδράσεων και στράφηκαν κυρίως σε κοντινούς, οδικούς προορισμούς, στη προσπάθεια τους να συγκρατήσουν το κόστος.

Το παραπάνω επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία από τις αναζητήσεις Ελλήνων ταξιδιωτών στην Booking βάσει τα οποία δείχνουν αύξηση κατά 19% σε σχέση με πέρυσι. Όσο για την κίνηση κατευθύνθηκε κυρίως ηπειρωτικούς προορισμούς και γειτονικές πόλεις.

Ο μεγάλος «κερδισμένος»

Τη μερίδα του λέοντος απέσπασαν οι προορισμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας, οι οποίοι συνδυάζουν εύκολη πρόσβαση και χαμηλότερο κόστος μετακίνησης, λόγω οδικής πρόσβασης και παρότι η βενζίνη έχει εκτιναχθεί. Περιοχές όπως το Ναύπλιο, η Πρέβεζα, τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα και η Ναυπακτία εμφάνισαν υψηλά επίπεδα ζήτησης, ενώ έντονο ήταν το ενδιαφέρον και για αποδράσεις στην ορεινή Αρκαδία.

Ενδεικτικά, σε προορισμούς όπως η Δημητσάνα, η Βυτίνα και η Στεμνίτσα, οι πληρότητες στη βραχυχρόνια μίσθωση άγγιξαν ή και ξεπέρασαν το 85%-90%, με ορισμένες περιοχές να εμφανίζουν πληρότητα ακόμα και 100% στο απόθεμα καταλυμάτων που διαθέτουν. Αντίστοιχα, το Ναύπλιο κινήθηκε σε επίπεδα κοντά στο 90%-95%, ενώ αυξημένη ήταν η ζήτηση και σε πόλεις όπως τα Ιωάννινα και η Καλαμάτα.

Η προαναφερθείσα εικόνα αποτυπώνεται και στα στοιχεία αναζητήσεων, με προορισμούς όπως η Ναύπακτος (+137%), η Μονεμβασιά (+88%) και ο Βόλος (+53%) να καταγράφουν υψηλή άνοδο, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των τελευταίων ετών σε λιγότερο κορεσμένες, αλλά αυθεντικές επιλογές.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού δε, ορισμένα τουριστικά γραφεία κατέγραψαν καλύτερη κίνηση σε σχέση με πέρυσι που φτάνει έως και το +44%, ιδιαίτερα σε προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας, όπως αυτοί που προαναφέρθηκαν (Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Ναύπλιο και Πρέβεζα).

Κοντινές αποδράσεις και «last minute»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η κινητικότητα σε κοντινούς προορισμούς γύρω από την Αττική, όπως η Χαλκίδα, το Λουτράκι και το Ξυλόκαστρο. Μάλιστα ξενοδόχοι που μίλησαν στο insider.gr έκαναν λόγο για ενίσχυση της προαναφερθείσας δυναμικής από last minute κρατήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates για παράδειγμα η βραχυχρόνια μίσθωση κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα προ-κρατήσεων, με οικογένειες και παρέες να επιλέγουν καταλύματα για δύο διανυκτερεύσεις. Σε αυτό συνετέλεσε αφενός η ημερολογιακή γειτνίαση της Πρωτομαγιάς με το Πάσχα αλλά ενδεχομένως και η ανησυχία για δυνητικές ανατιμήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να περιορίσουν το διαθέσιμο εισόδημα των καλοκαιρινών διακοπών.

Περιορισμένη δυναμική στα νησιά

Στον αντίποδα, οι νησιωτικοί προορισμοί εμφάνισαν πιο ήπια κινητικότητα. Η τάση προς την ηπειρωτική Ελλάδα σε βάρος της νησιωτικής, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, ενισχύθηκε και από το γεγονός ότι το ακτοπλοϊκό πρόγραμμα δεν διευκολύνει ιδιαίτερα τις σύντομες μετακινήσεις για το συγκεκριμένο διάστημα, περιορίζοντας τη δυναμική των νησιωτικών αποδράσεων και επιβαρύνοντας περαιτέρω το συνολικό κόστος του ταξιδιού.

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τις διάφορες πλατφόρμες δε προκύπτει ότι οι Έλληνες προτίμησαν κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς και νησιά με εύκολη πρόσβαση, όπως η Αίγινα, ο Πόρος και η Ύδρα.

Επιλεκτικά στο εξωτερικό

Μεικτή παραμένει η εικόνα και στην περίπτωση των αποδράσεων σε χώρες του εξωτερικού με μέρος των τουριστικών γραφείων να κάνουν λόγο για υποχώρηση έως και 30% των εν λόγω αποδράσεων σε σχέση με πέρυσι, επισημαίνοντας όμως ότι συγκεκριμένοι προορισμοί συνεχίζουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον.

Στις δημοφιλείς επιλογές συγκαταλέγονται η Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη και το Λονδίνο, ενώ ζήτηση εμφανίζεται και για προορισμούς όπως η Κροατία, η Σκωτία, η Αλσατία και οι λίμνες της βόρειας Ιταλίας. Στα οδικά ταξίδια, η λίμνη Οχρίδα διατηρεί επίσης τη θέση της στον χάρτη των επιλογών.

Σε αναζήτηση ισορροπίας

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού, Λύσανδρος Τσιλίδης, η εικόνα της Πρωτομαγιάς επιβεβαιώνει ότι η αγορά κινείται με προσοχή και επιλεκτικότητα. Οι Έλληνες δεν σταματούν να ταξιδεύουν, αλλά προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία και τον έλεγχο του κόστους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ηπειρωτική Ελλάδα και οι οδικοί προορισμοί φαίνεται να εδραιώνονται ως η βασική επιλογή για σύντομες αποδράσεις, ενώ η συνολική εικόνα της αγοράς αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το πώς θα εξελιχθεί η ζήτηση ενόψει της θερινής περιόδου.

