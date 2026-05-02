Ρεν: Απαιτείται ταχεία δράση της ΕΚΤ εάν εμφανιστούν δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Όλι Ρεν, δήλωσε ότι είναι «σαφές» πως η νομισματική πολιτική πρέπει να αντιδρά γρήγορα σε οποιαδήποτε σημάδια ότι ο πληθωρισμός παγιώνεται στην οικονομία μέσω υψηλότερων μισθών και τιμών.

Παρότι «δεν υπάρχουν προφανή σημάδια» τέτοιων επιπτώσεων ακόμη και βραχυπρόθεσμα, η ΕΚΤ παρακολουθεί στενά την πιθανή εμφάνιση των λεγόμενων δευτερογενών επιδράσεων, ανέφερε ο Ρεν σε συνέντευξή του στο φινλανδικό YLE TV1 το Σάββατο.

«Αν δούμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει, είναι σαφές ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να αντιδράσει δυναμικά και γρήγορα», είπε. «Προς το παρόν, οι αγορές κάνουν ένα μέρος της δουλειάς της κεντρικής τράπεζας, καθώς τα επιτόκια της αγοράς έχουν ήδη αυξηθεί κάπως».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ είναι πιθανό να αυξήσουν τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση τον Ιούνιο, εκτός αν υπάρξουν θετικές εξελίξεις στις τιμές της ενέργειας και στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg μετά την απόφαση της Πέμπτης.

Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ είχε νωρίτερα την ίδια ημέρα αφήσει να εννοηθεί ότι η ΕΚΤ θα εξετάσει αύξηση του κόστους δανεισμού τον Ιούνιο, αφού συζήτησε και απέρριψε μια τέτοια κίνηση την Πέμπτη, διατηρώντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%. Οι αξιωματούχοι θα έχουν επικαιροποιημένες προβλέψεις στην επόμενη συνεδρίαση, όπου οικονομολόγοι και επενδυτές αναμένουν αύξηση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

«Ωστόσο, τονίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν καθοδηγείται από τις αγορές», δήλωσε ο Ρεν το Σάββατο. «Λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση αυτό που θεωρούμε καλύτερο για την ευρωπαϊκή οικονομία, κυρίως τη σταθερότητα των τιμών, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη και την απασχόληση».

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δεν έχει ακόμη προκαλέσει δευτερογενείς επιδράσεις — παρότι ο γενικός πληθωρισμός έχει αυξηθεί στο 3%.

Ο Ρεν εκτίμησε ότι η πορεία του πληθωρισμού θα γίνει πιο σαφής τον Μάιο και τον Ιούνιο — είτε η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, οδηγώντας σε πιο επίμονες αυξήσεις τιμών, είτε αποκλιμακωθεί νωρίτερα.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα διασφαλίσει, πάντως, ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί μεσοπρόθεσμα», κατέληξε.

