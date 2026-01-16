Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Φεβρουαρίου 2026

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως.

Έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως: