ManpowerGroup: Το 14% των εργοδοτών αναμένουν μείωση του προσωπικού το α' τρίμηνο του 2026

Το 31% των εργοδοτών δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν το προσωπικό τους, ενώ το 52% προβλέπουν ότι τα επίπεδα στελέχωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Περαιτέρω άνοδο των επιπέδων στελέχωσης, αναμένουν 520 Έλληνες εργοδότες, που συμμετείχαν στην έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup για το 1ο τρίμηνο του 2026, με τον δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης (NEO) να διαμορφώνεται στις 19 μονάδες, αυξημένο κατά 3 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 8 μονάδες σε ετήσια βάση,

Το 31% των εργοδοτών δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν το προσωπικό τους, το 14% αναμένουν μείωση, το 52% προβλέπουν ότι τα επίπεδα στελέχωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα, ενώ το 3% δεν είναι βέβαιοι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα τοποθετείται στο τελευταίο μισό των χωρών ως προς τις συνολικές προσδοκίες για απασχόληση, υπολειπόμενη κατά 5 μονάδες του παγκόσμιου μέσου όρου.

Κλαδικές Τάσεις

• Ο κλάδος της Τεχνολογίας, των Μέσων & Τηλεπικοινωνιών (43%) καταγράφει τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης, σημειώνοντας άνοδο 16 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο.

• Ο κλάδος του Τουρισμού, τα Ξενοδοχεία & η Εστίαση (35%) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση ανάμεσα σε όλους τους κλάδους, με ενίσχυση 41 μονάδων.

• Βιομηχανία (34%) ακολουθεί, με αύξηση 16 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

• Πιο συγκρατημένες προοπτικές καταγράφονται στους κλάδους:

Εμπόριο & Logistics (17%)

Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες (11%)

Κατασκευές & Ακίνητα (9%)

Επαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Υπηρεσίες (9%)

Δημόσιος Τομέας, Υγεία & Κοινωνικές Υπηρεσίες (5%)

Κοινωφελείς Υπηρεσίες & Φυσικοί Πόροι (4%)

Ειδική αναφορά αξίζει και ο κλάδος της Πληροφορικής, ο οποίος παρουσιάζει προοπτικές απασχόλησης 36%. Ο συγκεκριμένος κλάδος σχηματίστηκε από τη συνένωση υποτομέων τεχνολογίας και υπηρεσιών πληροφορικής που προέρχονται από διάφορους κλάδους, όπως η Βιομηχανία, η Τεχνολογία, τα Μέσα & Τηλεπικοινωνίες και οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Υπηρεσίες.

Λόγω της επικάλυψης με άλλους κλάδους, ο κλάδος της Πληροφορικής παρακολουθείται ξεχωριστά και δεν συγκρίνεται άμεσα με τους υπόλοιπους της έρευνας.

Λόγοι αύξησης στελέχωσης:

• Η εταιρεία αναπτύσσεται, δημιουργώντας περισσότερες θέσεις: 34%

• Επέκταση σε νέους τομείς, απαιτώντας νέους ρόλους: 27%

• Κάλυψη θέσεις που άνοιξαν λόγω αποχωρήσεων εργαζομένων πριν το προηγούμενο τρίμηνο: 23%

Λόγοι μείωσης στελέχωσης:

• Οι οικονομικές προκλήσεις επηρεάζουν αρνητικά τη στελέχωση: 30%

• Παρατηρούνται αποχωρήσεις προσωπικού, με αποτέλεσμα οι κενές θέσεις να μην είναι δυνατόν να καλυφθούν άμεσα. 24%

• Η αυτοματοποίηση μείωσε την ανάγκη για ορισμένους ρόλους: 23%

Περιφερειακές Προοπτικές Απασχόλησης

• Αττική (21%): Παραμένει η πιο ανταγωνιστική περιφέρεια. Το NEO είναι σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με πέρυσι.

• Υπόλοιπη Ελλάδα (18%): Καταγράφει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο, με αύξηση 8 μονάδων.

• Βόρεια Ελλάδα (12%): Κατατάσσεται τρίτη, με σταθερά θετικές προοπτικές.

Ανά Μέγεθος Οργανισμού

• Οργανισμοί με 50–249 εργαζόμενους (33%) παρουσιάζουν τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης, καταγράφοντας άνοδο 8 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο.

• Οργανισμοί με 10–49 εργαζόμενους (14%) εμφανίζουν τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση, με ενίσχυση 11 μονάδων.

• Θετικές προοπτικές καταγράφονται σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους, με τις περισσότερες να ενισχύονται τόσο τριμηνιαία όσο και ετήσια.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ManpowerGroup Greece, κ. Χαράλαμπου Καζαντζίδη: «Τα αποτελέσματα της Έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης για το 1ο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας συνεχίζει να κινείται σε σταθερά θετική τροχιά. Οι προοπτικές ενισχύονται τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, με τους κλάδους: Τεχνολογία, Μέσα & Τηλεπικοινωνίες και Τουρισμό, Ξενοδοχεία & Εστίαση να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη άνοδο. Παράλληλα, η βελτίωση που καταγράφεται στο σύνολο των κλάδων ενισχύεται από σταθερούς οικονομικούς δείκτες, όπως η ισχυρή κατανάλωση, οι αυξημένες επενδύσεις και η ενδυνάμωση της παραγωγής, με τη μεταποιητική δραστηριότητα να δείχνει ιδιαίτερη δυναμική. Η ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες παραμένει υψηλή και η ικανότητα των οργανισμών να προσελκύουν και να αναπτύσσουν τους κατάλληλους ανθρώπους θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Στη ManpowerGroup συνεχίζουμε να στηρίζουμε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη αγορά εργασίας».

Παγκόσμιες Προοπτικές Απασχόλησης

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το 1ο τρίμηνο του 2026, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 39.000 εργοδότες σε 41 χώρες, καταγράφει σταθερές προοπτικές πρόσληψης στο 24%, με αύξηση κατά μια ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σημαντικά παγκόσμια στοιχεία ανά κλάδο και περιοχή

• Οι πιο αισιόδοξες προοπτικές πρόσληψης καταγράφονται στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών και Ασφαλειών (32%), της Τεχνολογίας, των Μέσων & Τηλεπικοινωνιών (29%) και των Κατασκευών και Ακινήτων (27%).

• Πιο επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι εργοδότες στον Δημόσιο Τομέα, την Υγεία & τις Κοινωνικές Υπηρεσίες (20%), τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και Φυσικών Πόρων (22%) και το Εμπόριο & Logistics (23%).

• Οι μεσαίες επιχειρήσεις (250–999 εργαζόμενοι) καταγράφουν τις υψηλότερες προθέσεις πρόσληψης διεθνώς, με ποσοστό 28%.

• H Βραζιλία (54%) καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στις προθέσεις προσλήψεων παγκοσμίως.

• Η Ευρώπη και Μέση Ανατολή καταγράφει τις χαμηλότερες προσδοκίες με ποσοστό 20%, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (46%) να προηγούνται, ενώ Ηνωμένο Βασίλειο (13%), Ρουμανία (0%) και Σλοβακία (-3%) σημειώνουν τις πιο αδύναμες επιδόσεις.