ΕΦΚΑ: Χαμηλές πτήσεις για την ρύθμιση των μη μισθωτών με χρέη - Εγκρίθηκαν μόλις 4.157 αιτήσεις

Η κυβέρνηση φαίνεται να εξετάζει την πιθανότητα θέσπισης περισσότερων δόσεων, ενώ επί τάπητος βρίσκεται και η επανενεργοποίηση των 120 δόσεων για όσους έχασαν τη συγκεκριμένη ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση της προπληρωμής τουλάχιστον τριών δόσεων.

Χαμηλές πτήσεις σημειώνει η ρύθμιση οφειλών για ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες), οι οποίοι παρότι έχουν μικρές οφειλές έως 30.000 ευρώ, δεν μπορούν να κάνουν χρήση της ευεργετικής ρύθμισης, μέσω της οποίας οι δόσεις των χρεών πληρώνονται από τη σύνταξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη ρύθμιση του ΕΦΚΑ έχουν υποβληθεί περίπου 7.700 αιτήσεις, εκ των οποίων 4.157 εγκρίθηκαν, οι 1.960 βρίσκονται σε εκκρεμότητα και οι 1.600 απορρίφθηκαν.

Μεγάλο εμπόδιο στην όλη διαδικασία συνιστά η διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με τις τράπεζες, καθώς η σχετική διάταξη για τις καταθέσεις του ασφαλισμένου ορίζει ρητά πως δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ. Την υποβολή των αιτήσεων δυσχεραίνει και η άρση του τραπεζικού απορρήτου.

Μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που ζητούν την επαναφορά ρυθμίσεων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ με περισσότερες δόσεις, ειδικά για οφειλές έως 10.000 ευρώ, προκειμένου να μπορούν να είναι συνεπείς προς τις πληρωμές όλοι οι μικροοφειλέτες του ΕΦΚΑ.

Όροι και προϋποθέσεις

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση ο ασφαλισμένος πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι οφειλές να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ και ειδικά προς τον π. ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ. Το τμήμα των οφειλών πάνω από αυτά τα όρια μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ για να ενταχθεί στη ρύθμιση.

Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος της ηλικίας του.

Να έχει εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης, και οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των 12.000 ευρώ γενικά ή το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο ΕΦΚΑ προχωρεί στη διαδικασία της ρύθμισης και ακολούθως στην έκδοση της σύνταξης, μέρος της οποίας αποπληρώνει τις δόσεις.