Πρόσληψη 411 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθό από 6.800 ευρώ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 17 Οκτωβρίου 2025 στις 12:00 το μεσημέρι.

Στην πρόσληψη 411 εξειδικευμένων διοικητικών υπαλλήλων, βαθμού AD 7 και με μισθό που ξεκινά από 6.800 ευρώ το μήνα, προχωρά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Οι ειδικότητες της προκήρυξης της EPSO αφορούν:

  • Διαχείριση έργων στον τομέα των δομικών κατασκευών - 153 θέσεις
  • Αρχιτεκτονική και διαχείριση έργων - 75 θέσεις
  • Εργασίες και διαχείριση έργων ηλεκτρολόγου μηχανικού - 93 θέσεις
  • Μηχανική θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) και διαχείριση έργων - 90 θέσεις.

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ και να έχουν ολοκληρώσει πανεπιστημιακές σπουδές τριετούς φοίτησης (τουλάχιστον). Βασικό προσόν για όλες τις θέσεις είναι η πολυετής επαγγελματική εμπειρία που μπορεί να φτάνει και τα 7 συναπτά έτη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 17 Οκτωβρίου 2025 στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών).

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης (https://eu-careers.europa.eu/el), ακολουθούν δοκιμασίες κατανόησης, δοκιμασία ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σχετικά με τον επιλεγέντα τομέα του διαγωνισμού και γραπτή δοκιμασία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την βαθμολόγηση των δοκιμασιών τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την κατάρτιση των πινάκων επιτυχόντων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό ΕΔΩ

