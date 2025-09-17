Θέση εργασίας από τη ΔΥΠΑ στην Αυστρία με μισθό από 40.500 ευρώ

Όπως επισημαίνεται, η θέση είναι ανοιχτή σε όλα τα φύλα (m/f/d) και αφορά την ειδικότητα του υδραυλικού.

Αγγελία για θέση εργασίας στο Λιντς της Αυστρίας με ετήσιο μισθό που φτάνει τα 40.500 ευρώ δημοσίευσε την Τρίτη η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Όπως επισημαίνεται, η θέση είναι ανοιχτή σε όλα τα φύλα (m/f/d) και αφορά την ειδικότητα του υδραυλικού.

Ειδικότερα, ζητείται ένας εξειδικευμένος εργάτης για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, νερού και θέρμανσης σε νέες οικιστικές κατασκευές με την προοπτική να ανελιχθεί σε εργοδηγός.

Προσόντα

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως τεχνικός εγκαταστάσεων και κτηρίων.

Αρκετά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας

Άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β1 - εάν χρειαστεί παρέχεται στήριξη λόγω της γλωσσικής ποικιλομορφίας εντός της εταιρείας, π.χ. στα σλοβακικά, ουγγρικά, κροατικά, βοσνιακά κ.λπ.)

Ανεξάρτητος, ακριβής και ευσυνείδητος τρόπος εργασίας

Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β

Πληροφορίες

Ώρες εργασίας: 38,5 την εβδομάδα

Τόπος: Λιντς, Άνω Αυστρία

Έναρξη εργασίας: Άμεσα

Μισθός: Από 40.500 ευρώ τον χρόνο. Η πληρωμή βασίζεται στη συλλογική σύμβαση για τον κλάδο σιδήρου και μετάλλου στην Αυστρία, με την επιφύλαξη σημαντικής υπερπληρωμής (ανάλογα με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία).

Επιπλέον στοιχεία

Ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον σε πολύ σταθερή και επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση.

Αφοσιωμένοι και δραστήριοι συνάδελφοι που θα σας καλωσορίσουν θερμά.

Κοινωνικές παροχές, όπως προώθηση της υγείας στο χώρο εργασίας, συνταξιοδοτικά προγράμματα και εκδηλώσεις για τους εργαζομένους.

Ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη μέσω στοχευμένης κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Η διαμονή παρέχεται από τον εργοδότη για τον πρώτο μήνα (μέρος του κόστους πρέπει να καλυφθεί από τον εργαζόμενο).

Υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλης διαμονής, είτε πρόκειται για διαμέρισμα, συγκατοίκηση ή προσωρινή λύση.

Βοήθεια σε οργανωτικά θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Άνω Αυστρία ΕΔΩ.

Πώς να κάνετε αίτηση

Υποβολή βιογραφικού (κατά προτίμηση σε μορφή Europass) και συνοδευτική επιστολή στο [email protected].

Συμπεριλάβετε την εθνικότητά σας και δηλώστε συγκεκριμένα για ποια θέση κάνετε αίτηση (στην συγκεκριμένη περίπτωση ο αριθμός της θέσης είναι το 37) - εάν δεν το κάνετε αυτό δεν θα μπορέσει να αξιολογηθεί η αίτησή σας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σύμβουλος EURES Petra Rosenstingl

Τηλ.: +43 (0) 50 904 400 418

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Website: https://ams.at/su/ii