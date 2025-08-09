Εφορία: Κλήσεις για εξηγήσεις και καμπάνες έως 30.000 ευρώ σε ιδιοκτήτες ΙΧ – Ενεργοποιούνται αναδρομικά κυρώσεις για εικονικές ακινησίες οχημάτων

Πριν την επιβολή των προστίμων, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στην ΑΑΔΕ. Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν το δίπλωμα οδήγησης για 3 χρόνια.Οι εντολές Πιτσιλή.

Καυτές κλήσεις με «καμπάνες» έως και 30.000 ευρώ που πηγαίνουν έως μια 5ετία πίσω ετοιμάζεται να στείλει η ΑΑΔΕ σε ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία ενώ έχουν τεθεί σε καθεστώς ακινησίας εντοπίστηκαν είτε να κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους, είτε να φέρουν τις πινακίδες κυκλοφορίας, είτε να είναι σταθμευμένα σε διαφορετικό σημείο από το αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας.

Πριν την επιβολή των προστίμων, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στις φορολογικές αρχές και σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να δικαιολογήσουν την παράβαση τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις.

Οι εντολές Πιτσιλή

Το δρόμο για την επιβολή των προστίμων ανοίγει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή η οποία ορίζει τα εξής:

- Εάν περιέλθουν στην ΑΑΔΕ δημόσια έγγραφα από υπηρεσίες εκτός της Ανεξάρτητης Αρχής (π.χ. Τροχαία) βάσει των οποίων έχει διαπιστωθεί στο πλαίσιο ελέγχων αρμοδιότητάς τους όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία είτε να κυκλοφορεί, είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, είτε να είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας, τότε υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη/κατόχου που δήλωσε το όχημα σε ακινησία, συντάσσουν και υπογράφουν κλήση προς ακρόαση στην οποία αναγράφονται οι ως άνω διαπιστώσεις με τις οποίες στοιχειοθετείται η παράβαση.

- Στην κλήση προς ακρόαση αναφέρονται τα στοιχεία των διαπιστώσεων με τα οποία στοιχειοθετείται η παράβαση, ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ή ο αριθμός πλαισίου αυτού, ο ακριβής τόπος (οδός, αριθμός, πόλη) και ο χρόνος παράβασης, με επισυναπτόμενη τη φωτογραφία της πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας, εφόσον υπάρχει και εάν η παράβαση αφορά σε όχημα που κυκλοφορεί τα στοιχεία του οδηγού (ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου).

- Η κλήση προς ακρόαση κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο που δήλωσε το όχημα σε ακινησία.

- Οι απόψεις του ιδιοκτήτη ή κατόχου ο οποίος δήλωσε το όχημα σε ακινησία υποβάλλονται στον Προϊστάμενο της υπηρεσίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, ή μέσω της πλατφόρμας myCAR ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης.

- Σε περίπτωση αποδοχής των απόψεων του ιδιοκτήτη ή κατόχου που δήλωσε το όχημα σε ακινησία και μη επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, κοινοποιείται έγγραφη ενημέρωση περί αποδοχής των απόψεών του.

- Σε περίπτωση απόρριψης των απόψεων του ιδιοκτήτη ή κατόχου ή κατόπιν παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας πράξη επιβολής προστίμου η οποία κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία.

Πρόστιμα

Στην περίπτωση που εντοπίζεται όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία είτε να κυκλοφορεί, είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, είτε να είναι σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στη δήλωση ακινησίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλονται από την ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντοπισμού και το πρόστιμο μη καταβολής αυτών, καθώς και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ.

Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία. Στην περίπτωση που τα τέλη κυκλοφορίας του έτους έχουν καταβληθεί, τότε επιβάλλεται μόνο το διοικητικό πρόστιμο.

Τριπλάσιο πρόστιμο

Σε περίπτωση υποτροπής το διοικητικό πρόστιμο των 10.000 ευρώ τριπλασιάζεται και αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος που δήλωσε το όχημα σε ακινησία. Η υποτροπή συνίσταται στην εκ νέου διάπραξη της παράβασης εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, από τον ίδιο ιδιοκτήτη ή κάτοχο και για το ίδιο όχημα.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το διοικητικό πρόστιμο των 10.000 ευρώ ή του τριπλάσιου αυτού, σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται στον συνιδιοκτήτη του οχήματος που αρχικά υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος σε ακινησία.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται για παραβάσεις που έχουν εντοπιστεί από την έναρξη ισχύος του ν. 4758/2020 ήτοι από 4 Δεκεμβρίου 2020 και μετά για τις οποίες εκκρεμεί η επιβολή του διοικητικού προστίμου.

