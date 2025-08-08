Δημόσιο: Χρωστά 3,65 δισ. ευρώ σε ιδιώτες - 1,59 δισ. ευρώ οι οφειλές των νοσοκομείων

Σε εκκρεμότητα επιστροφές φόρων 707 εκατ. ευρώ - Η ΑΑΔΕ ψάχνει χιλιάδες φορολογούμενους για να τους επιστρέψει φόρους ύψους 206 εκατ. ευρώ.

Ανοιχτή «πληγή» παραμένουν τα κρατικά «φέσια» στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων βρέθηκαν πάνω από τα 3,65 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025. «Πρωταθλητές» ανακηρύσσονται τα νοσοκομεία και ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι δήμοι την ώρα που η ΑΑΔΕ αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για να τους επιστρέψει 206 εκατ. ευρώ που δικαιούνται αλλά βρίσκονται στα αζήτητα.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών, η Ελλάδα εξακολουθεί να παραβιάζει τις προθεσμίες πληρωμών, με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να την έχει ήδη καταδικάσει για τις χρόνιες καθυστερήσεις των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου 2025, η ακτινογραφία των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες δείχνει τα εξής:

1. Νοσοκομεία: Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,599 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, σχεδόν ίδιο ποσό με τον Μάιο, αλλά αυξημένο κατά 435 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους. Παρά τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να εξυγιάνει τον ρυθμό αποπληρωμής και καταδικάστηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ για παραβίαση της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, η οποία προβλέπει μέγιστη προθεσμία 60 ημερών για πληρωμές των δημόσιων φορέων υγείας. Το Δικαστήριο διαπίστωσε συστηματική αποτυχία της χώρας να διασφαλίσει την έγκαιρη εξόφληση ιδιωτών προμηθευτών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, με την κατάσταση να παραμένει προβληματική.

2. Ασφαλιστικά Ταμεία: Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν στα 612 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και κατά 27 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες σχετίζονται κυρίως με καθυστερήσεις στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων. Υπενθυμίζεται ότι το 2017 τα αντίστοιχα χρέη είχαν φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 1,531 δισ. ευρώ.

3. Δήμοι και Περιφέρειες: Αύξηση παρουσιάζουν και οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 264 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 33 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο.

4. Νομικά Πρόσωπα: Τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου μειώθηκαν οριακά, από 249 εκατ. ευρώ τον Μάιο σε 222 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Επιστροφές φόρων: Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 72 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και ανήλθαν σε 722 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο από 650 εκατ. ευρώ τον Μάιο. Από το συνολικό ποσό:

- 330 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες (αύξηση 61 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο),

- 392 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών,

- 206 εκατ. ευρώ δεν αποδίδονται λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους δικαιούχους.