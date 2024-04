Το myAADEapp στη Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας Beyond 2024

Τη νέα εφαρμογή για κινητές συσκευές, myAADEapp, παρουσίασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους επισκέπτες της BEYOND, της Διεθνούς Έκθεσης Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τη νέα εφαρμογή για κινητές συσκευές, myAADEapp, παρουσίασε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στους επισκέπτες της BEYOND, της Διεθνούς Έκθεσης Ψηφιακής Τεχνολογίας, που πραγματοποιήθηκε 25 έως 27 Απριλίου, με θέμα «The Age of AI: Unlocking the Potential» στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο «HELEXPO» στη Θεσσαλονίκη.

Η ΑΑΔΕ υποδέχτηκε τους επισκέπτες της σε ένα καλαίσθητο, κατασκευαστικά σύγχρονο και σχεδιαστικά πρωτοπόρο Εκθεσιακό Περίπτερο, εξοπλισμένο με τεχνικά μέσα οπτικοακουστικής υποστήριξης, για τη βέλτιστη προβολή και προώθηση των νέων ψηφιακών υπηρεσιών της προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, συμμετείχε στο πάνελ για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε τομείς όπως το Επιχειρείν, η Υγεία, οι Πολίτες, η Διακυβέρνηση, τα Ηθικά Διλήμματα κ.α. Μίλησε για την «ΑΑΔΕ επόμενης γενιάς» και τη διαρκή εμβάθυνση της ψηφιοποίησης και του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

-στην αξιοποίηση των δεδομένων (big data) που συλλέγονται από τις ψηφιακές εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και τεχνικών εξόρυξης δεδομένων (data mining), μηχανικής μάθησης (machine learning) και ανάλυσης προφίλ (profiling) φορολογουμένων

-στη μετάβαση στο Φορολογικό Μοντέλο 3.0 του ΟΟΣΑ, το οποίο βασίζεται στα δεδομένα (data driven), στην ανάλυση ρίσκου (risk based) και θέτει στο επίκεντρο τον φορολογούμενο (taxpayer focused)

-στις καινοτομίες του myAADEapp, της νέας εφαρμογής για κινητές συσκευές, που αποτελεί ένα φιλικό και ασφαλές κανάλι συναλλαγής και επικοινωνίας μεταξύ πολίτη και φορολογικής διοίκησης.

«Συμμετέχουμε δυναμικά στην BEYOND, τη μεγαλύτερη συνάντηση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας στην Ελλάδα, παρουσιάζουμε στην πράξη πώς η τεχνολογία αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους φορολογούμενους και ανταλλάσσουμε ιδέες και πρωτοβουλίες με κορυφαίους ηγέτες του κλάδου των αναδυόμενων τεχνολογιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό» δήλωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ και ανανέωσε τη δέσμευση να συνεχίσει η ΑΑΔΕ να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.