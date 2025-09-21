Κυκλική οικονομία: Το διακύβευμα για τα προϊόντα μιας χρήσης

75 χώρες έχουν υιοθετήσει ρυθμιστικό πλαίσιο τα προϊόντα μιας χρήσης.

Ο κόσμος μόλις αρχίζει να κινείται προς μια κυκλική οικονομία ενώ έχει σημειωθεί ενθαρρυντική πρόοδος στην ΕΕ και σε άλλες χώρες στις βιώσιμες πρακτικές. Ωστόσο, απαιτούνται πολλές περισσότερες πρωτοβουλίες και πολιτικές για να καταστεί η κυκλική οικονομία το νέο οικονομικό σχήμα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ινστιτούτου για τους Παγκόσμιους Πόρους (World Resources Institute).

Η μείωση του παγκόσμιου αποτυπώματος υλικών είναι απαραίτητη για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη της απώλειας φυσικών πόρων και τη μείωση των αποβλήτων και της ρύπανσης. Ο τρόπος που χρησιμοποιούνται και καταναλώνονται τα προϊόντα και οι πρώτες ύλες μπορούν να επιδεινώσουν τις κοινωνικές και οικονομικές βλάβες που προέρχονται από την εξόρυξη των πόρων.

Η παγκόσμια οικονομία και τα συστήματα εξόρυξης πόρων είναι πολύπλοκα και απαιτούν πολύπλευρες λύσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με τις καταναλωτικές συνήθειες και την ατομική ευθύνη, ειδικά όσον αφορά στα προϊόντα μιας χρήσης.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν προϊόντα για μικρότερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι υπολογίζουν

Η απόρριψη ενός προϊόντος μετά από σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργεί περισσότερα απόβλητα και αυξάνει τις δαπάνες για αντικαταστάσεις. Υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους ένα προϊόν μπορεί να απορριφθεί πρόωρα. Πρώτον, οι καταναλωτές μπορεί να επιθυμούν μια νεότερη έκδοση μιας τεχνολογίας, ακόμη και όταν το τρέχον μοντέλο εξακολουθεί να λειτουργεί. Δεύτερον, ένα προϊόν μπορεί να χαλάσει μέσα σε μικρότερο χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο, ειδικά εάν οι κατασκευαστές μειώσουν την ποιότητα του προϊόντος λόγω μέτρων μείωσης του κόστους ή προγραμματισμένης απαξίωσης.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες για τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, οι καταναλωτές συνήθως αντικαθιστούν τις τηλεοράσεις τους μετά από επτά χρόνια, παρόλο που οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για να διαρκούν 25 χρόνια, ίσως λόγω της επιθυμίας για μεγαλύτερη οθόνη. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές αναμένουν ότι τα νέα τους smartphone θα διαρκέσουν πέντε χρόνια, αλλά συχνά τα αντικαθιστούν πολύ νωρίτερα επειδή το μέσο smartphone έχει σχεδιαστεί για να διαρκεί λιγότερο από δύο χρόνια.

Ακολουθώντας ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας, τα προϊόντα θα πρέπει να είναι ανθεκτικά, εύκολα στην επισκευή και αναβάθμιση και να ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

75 χώρες έχουν υιοθετήσει ρυθμιστικό πλαίσιο τα προϊόντα μιας χρήσης

Η μείωση των προϊόντων μιας χρήσης αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για την οικοδόμηση μιας κυκλικής οικονομίας. Προϊόντα που χρησιμοποιούνται μία φορά και στη συνέχεια πετιούνται, όπως τα πλαστικά μπουκάλια νερού, μπορούν εύκολα να καταλήξουν στους ωκεανούς, τα ποτάμια και άλλα εύθραυστα οικοσυστήματα.

Από το 2018, που είναι το πιο πρόσφατο έτος με διαθέσιμα δεδομένα, 75 χώρες είχαν εφαρμόσει μία ή περισσότερες ισχυρές πολιτικές, όπως φόρους, τέλη καταναλωτών και απαγορεύσεις σε ορισμένα είδη προϊόντων μιας χρήσης. Υπάρχουν πολλά υλικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μιας χρήσης, αλλά τα πλαστικά μιας χρήσης τραβούν την μεγαλύτερη παγκόσμια προσοχή. Για παράδειγμα, η Γαλλία στοχεύει στη σταδιακή κατάργηση των πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης έως το 2040 και η Κίνα και η Σαουδική Αραβία απαγορεύουν συγκεκριμένα πλαστικά μιας χρήσης, όπως οι πλαστικές σακούλες.

Απαιτείται αποτελεσματική πολιτική και φιλόδοξος καθορισμός στόχων για την αλλαγή του σχεδιασμού των προϊόντων που αποφεύγει τις περιπτώσεις μιας χρήσης.

Σε ατομικό επίπεδο, οι άνθρωποι θα πρέπει να στοχεύουν στον περιορισμό του υλικού τους αποτυπώματος. Για παράδειγμα, μπορούν να μειώσουν τη χρήση μπουκαλιών νερού μιας χρήσης, να αγοράζουν λιγότερο συχνά ρούχα και να προγραμματίζουν καλύτερα τα γεύματά τους για να αποφεύγουν τη σπατάλη τροφίμων. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, οι διευθύνοντες σύμβουλοι θα πρέπει να παρακολουθούν τους δείκτες κυκλικής οικονομίας και να σχεδιάζουν προϊόντα που διαρκούν περισσότερο και μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Σε κυβερνητικό επίπεδο, μπορούν να θεσπιστούν νέες πολιτικές για να δοθούν κίνητρα στις εταιρείες να κάνουν τις σωστές επιλογές και να εργαστούν για την πιο δίκαιη κατανομή των πόρων.