Πώς διαμορφώνεται η αγορά ακινήτων στην πόλη, ποιες είναι οι νέες τάσεις. Ποιες είναι οι τιμές σε Κέντρο, Καλαμαριά, Θέρμη και Πανόραμα. Τι αναφέρει το market report της Engel & Völkers Ελλάδος. Ποιοι είναι οι 3 καταλυτικοί παράγοντες που μετέτρεψαν τη Θεσσαλονίκη σε επενδυτικό προορισμό. Με +10% η ετήσια άνοδος.

Στα επίπεδα έως και των 5.500 με 6.000 ευρώ (ή και υψηλότερα) ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνουν οι τιμές κατοικιών σε προβεβλημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως για παράδειγμα στο «ακριβό» Πανόραμα, ενώ σε άλλα επιλεγμένα σημεία της πόλης κυμαίνονται μεταξύ 2.300 και 3.500 ευρώ/τ.μ., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Market Report 2025 του γνωστού γραφείου Engel & Völkers Ελλάδος, τον εν Ελλάδι βραχίονα της Engel & Völkers, μιας εκ των κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο που ειδικεύεται στη μεσιτεία ακινήτων, γιοτ και αεροσκαφών.

Επενδυτικός προορισμός

Το Market Report για τη Θεσσαλονίκη αναδεικνύει τον πλήρη μετασχηματισμό της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ελλάδας σε έναν ώριμο επενδυτικό προορισμό. Η αγορά κατοικίας έχει αφήσει πίσω της το στάδιο της απλής ανάκαμψης και διανύει πλέον μια περίοδο σταθερής, δομημένης ανόδου. Τα τελευταία χρόνια, έχει καταγραφεί ανοδική πορεία στις τιμές κατοικιών, οι οποίες σε ορισμένες περιοχές παρουσιάζουν ετήσιες αυξήσεις που ξεπερνούν το 10%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Market Report για το 2025 και τις τρέχουσες τάσεις, οι προτιμήσεις των αγοραστών στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, διαμερίσματα κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς και περιοχές που προσφέρουν συνδυαστικά ποιότητα ζωής. Η αγορά προσφέρει ένα μωσαϊκό επιλογών, από τα επενδυτικά διαμερίσματα του κέντρου έως την παραθαλάσσια πλευρά της Καλαμαριάς και τις δυναμικές επεκτάσεις της Θέρμης.

Ενδεικτικές τιμές σε επιλεγμένες περιοχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Engel & Völkers Ελλάδος, αναφορικά με ενδεικτικές τιμές σε βασικές περιοχές αγοράς της Θεσσαλονίκης, αυτές διαμορφώνονται ως εξής: το Πανόραμα αποτελεί την πιο εκλεκτή επιλογή κύρους και ποιότητας ζωής. Οι τιμές κυμαίνονται γενικά στα 3.300 - 3.500 €/τ.μ., ενώ για νεόδμητα ή μονοκατοικίες υψηλών προδιαγραφών με θέα φτάνουν τα 3.800 - 5.500 €/τ.μ., ξεπερνώντας ακόμα και τα 6.000 €/τ.μ. σε μοναδικά ακίνητα με απεριόριστη θέα.

Αναφορικά με το ιστορικό Κέντρο και την περιοχή Βαρδάρης, κάτω από την Εγνατία, οι μέσες τιμές πώλησης διαμορφώνονται περίπου στα 3.500 €/τ.μ., ενώ πάνω από την Εγνατία περίπου στα 2.300 €/τ.μ.. Η περιοχή του Βαρδάρη προσφέρει χαμηλότερες τιμές, με μέσο όρο τα 2.250 €/τ.μ., γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον επενδυτών λόγω του Μετρό.

Στην Καλαμαριά, ως το πιο αναγνωρίσιμο παραθαλάσσιο προάστιο, η μέση ζητούμενη τιμή ήταν περίπου 3.000 €/τ.μ.. Στα νεόδμητα σε ελκυστικές περιοχές με θέα θάλασσα οι τιμές αγγίζουν τα 3.400 - 4.700+€/τ.μ..

Η Θέρμη αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους δήμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με τη μέση τιμή για το 2025 να ανέρχεται περίπου στα 3.000 €/τ.μ.

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο Γιώργος Πετράς, CEO της Engel & Völkers Ελλάδος: «Η Θεσσαλονίκη δεν είναι πλέον μια αναδυόμενη αγορά, αλλά μια δομημένη αγορά ανάπτυξης. Τα θεμελιώδη μεγέθη είναι ισχυρά και η πόλη παγιώνεται ως μια περιοχή με σημαντική υπεραξία, όπου η περιορισμένη προσφορά ποιοτικών ακινήτων διατηρεί τη δυναμική των τιμών σε υψηλά επίπεδα. Το μέλλον του real estate στη Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς ελπιδοφόρο - είναι ήδη εδώ».

Οι 3 καταλυτικοί παράγοντες

Όπως αναφέρει η Engel & Völkers Ελλάδος, τρεις είναι οι καταλυτικοί παράγοντες που καθιστούν τη σημερινή συγκυρία ιδανική για επενδύσεις.

· Υποδομές σε κρίσιμη μάζα: Η σταδιακή λειτουργία του Μετρό επαναπροσδιορίζει τον χάρτη των ευκαιριών, αυξάνοντας κατακόρυφα τις αξίες σε περιοχές όπως ο Βαρδάρης και το Ιστορικό Κέντρο. Έργα πνοής, όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ και το νέο Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλυρο, ενισχύουν την ελκυστικότητα των τοπικών μικρο-αγορών.

· Διεθνής ζήτηση και αλλαγή δυναμικής: Η ανάδειξη της πόλης σε κόμβο τεχνολογίας, εκπαίδευσης και logistics προσελκύει πλέον ένα διεθνές κοινό επενδυτών που αναγνωρίζουν τη μακροπρόθεσμη αξία της πόλης.

· Επαγγελματισμός των τοπικών αγορών: Η στροφή σε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και η αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος μέσω στρατηγικών ανακαινίσεων δημιουργούν μια πιο ώριμη και επαγγελματική αγορά.