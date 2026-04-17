Bloomberg: Οι οικονομολόγοι βλέπουν αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούνιο

Σε αύξηση επιτοκίων θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αναμένεται να πυροδοτήσει αύξηση τον πληθωρισμό.

Η αύξηση κατά 0,25 μονάδες βάσης πιθανότατα θα είναι η μόνη τέτοια κίνηση ωστόσο, καθώς η σύγκρουση δεν θα προκαλέσει μακροχρόνιο σοκ στις τιμές, όπως έδειξε δημοσκόπηση που διεξήχθη μεταξύ 9 και 15 Απριλίου.

Ο πληθωρισμός προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 2,8% φέτος - από προηγούμενη πρόβλεψη για 2%. Στη συνέχεια, αναμένεται να υποχωρήσει στο 2,1% το 2026 και στο 2% το 2027 - σύμφωνα με τον στόχο της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τη συζήτηση, τα στελέχη της ΕΚΤ τείνουν προς το παρόν να διατηρήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα κατά την επόμενη συνεδρίασή τους στα τέλη Απριλίου. Ορισμένοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η λήψη μέτρων εκείνη τη στιγμή.

Στην τελευταία δημοσκόπηση τον Μάρτιο πριν τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, οι οικονομολόγοι προέβλεπαν ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα αντιδράσει στη σύγκρουση. Οι επενδυτές ωστόσο, έχουν προεξοφλούν πιο δυναμική αντίδραση και στοιχηματίζουν επί του παρόντος σε δύο αυξήσεις φέτος.

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η επακόλουθη αύξηση του κόστους της ενέργειας έχουν θέσει την ΕΚΤ σε δύσκολη θέση, καθώς η αύξηση του κόστους δανεισμού θα έθετε φρένο στην αναδυόμενη οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η οικονομική παραγωγή θα αυξηθεί μόλις 0,9% φέτος - κάτω από την προηγούμενη πρόβλεψη για 1,2%, καθώς οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Στη συνέχεια, η ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί στο 1,3% το 2027 και στο 1,4% το 2028.