Φοιτητική Στέγη: Πώς να βρείτε το κατάλληλο σπίτι χωρίς παγίδες - 20 συμβουλές

Η έναρξη της φοιτητικής ζωής σηματοδοτεί μια περίοδο αλλαγών, ενθουσιασμού και ελευθερίας — αλλά και νέων ευθυνών. Το «κοντά στο πανεπιστήμιο» δεν σημαίνει απαραίτητα έξω από την πύλη του ιδρύματος. Ιδιαίτερη προσοχή σε αγγελίες που παρουσιάζονται ως «ευκαιρίες».

Η έναρξη της φοιτητικής ζωής σηματοδοτεί μια περίοδο αλλαγών, ενθουσιασμού και ελευθερίας — αλλά και νέων ευθυνών. Ένα από τα πρώτα και σημαντικότερα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ένας φοιτητής είναι η εύρεση κατοικίας. Η ανάγκη για ένα οικονομικό αλλά λειτουργικό σπίτι κοντά στο πανεπιστήμιο είναι επιτακτική, ειδικά σε μία εποχή που το κόστος διαβίωσης — και ιδιαίτερα της στέγασης — έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινότητα των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι το «κοντά στο πανεπιστήμιο» δεν σημαίνει απαραίτητα έξω από την πύλη του ιδρύματος. Ανάλογα με την πόλη και τα μέσα μεταφοράς, ένα σπίτι λίγες στάσεις πιο πέρα μπορεί να είναι πιο οικονομικό και εξίσου εξυπηρετικό. Η Αθήνα διαθέτει ανεπτυγμένο δίκτυο μετρό, ηλεκτρικού και λεωφορείων, η Θεσσαλονίκη διαθέτει πλέον λειτουργικό μετρό και εκτενές δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, ενώ και άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Πάτρα, προσφέρουν καλές επιλογές μέσω αστικών λεωφορείων ή προαστιακού.

Ωστόσο, στην προσπάθεια να εντοπιστεί ένα προσιτό οικονομικά ενοίκιο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που κάνουν βιαστικές ή επιπόλαιες επιλογές, οι οποίες μπορεί τελικά να κοστίσουν ακριβά — είτε οικονομικά είτε σε επίπεδο ποιότητας ζωής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε αγγελίες που παρουσιάζονται ως «ευκαιρίες» και ζητούν προκαταβολή για να κρατηθεί το ακίνητο, χωρίς να προσφέρεται η δυνατότητα επίσκεψης ή επιβεβαίωσης της ύπαρξης του ακινήτου ή του ιδιοκτήτη. Δυστυχώς, τα φαινόμενα απάτης στον χώρο των ενοικιάσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Για να σας βοηθήσουμε να κάνετε μια ασφαλή και συμφέρουσα επιλογή, ακολουθούν 20 πολύτιμες συμβουλές που κάθε φοιτητής πρέπει να έχει υπόψη του κατά την αναζήτηση κατοικίας:

Μη ψάχνετε για σπίτι έξω από την πύλη του πανεπιστημίου. Πρόκειται για σύνηθες λάθος. Λίγους δρόμους ή λίγες στάσεις πιο κάτω, υπάρχουν πολλά σπίτια που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας σε καλύτερες τιμές. Αποφεύγετε τη μίσθωση υπογείων, σοφιτών ή πολύ παλιών κατοικιών Οργανώστε την αναζήτησή σας και μην σπεύσετε να καταλήξετε στο πρώτο που θα δείτε. Αν το κόστος μίσθωσης υπερβαίνει τα οικονομικά σας δεδομένα, μη το δεχτείτε γιατί θα βρείτε σίγουρα αυτό που ζητάτε λίγο παραπέρα. Να υπογράφετε πάντοτε συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας ή τον πληρεξούσιο του και να μην προχωρείτε ποτέ προφορικές συμφωνίες. Να μην προκαταβάλετε ούτε ένα ευρώ σε διάφορες δήθεν εταιρείες συμβούλων ακινήτων ή παροχής υπηρεσιών. Μην ανταποκρίνεστε σε αγγελίες με χαμηλές τιμές ενοικίων, τις οποίες για να τις δει κάποιος απαιτείται προκαταβολή. Εάν απευθυνθείτε σε μεσιτικό γραφείο προσέχετε να είναι νόμιμο. Ο μεσίτης δικαιούται αμοιβή. Ρωτάτε ποια είναι η αμοιβή του και καταβάλετε την αμοιβή μόνο αν ενοικιάσετε το σπίτι που προτείνει. Πριν αποφασίσετε να υπογράψετε συμβόλαιο, ενημερωθείτε για τα κοινόχρηστα, τους λογαριασμούς του σπιτιού και όλα τα έξοδα, που θα σας επιβαρύνουν, πέραν του ενοικίου. Η καθυστέρηση καταβολής των δαπανών κοινοχρήστων και των λογαριασμών κοινής ωφελείας έχει τα ίδια αποτελέσματα καθυστέρησης του ενοικίου. Ελέγχετε την τοποθεσία του σπιτιού, τη γειτονιά και τι παρέχει (supermarket, τράπεζες, τακτική αστική συγκοινωνία, πρόσβαση στην πανεπιστημιούπολη κ.λπ.). Οι φοιτητές που θα αναζητήσουν φοιτητική στέγη στη Β. Ελλάδα (Καστοριά Φλώρινα, Κοζάνη κλπ), θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα αν το διαμέρισμα διαθέτει κοινόχρηστη ή αυτόνομη θέρμανση διότι ο χειμώνας είναι μεγαλύτερης διάρκειας και το μηνιαίο κόστος θέρμανσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 50% του μισθώματος. Κατά τις ημέρες των εγγραφών δεν αποκλείεται να προστεθεί «καπέλο» έως και 10%-15% σε σχέση µε το αρχικά ζητούμενο μίσθωμα. Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια και αν ακόμα έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος. Αν ο συμβατικός χρόνος έχει καθοριστεί μικρότερος της τριετίας και δεν υπάρχει συμφωνία αναπροσαρμογής του μισθώματος, για τον υπόλοιπο χρόνο το καταβαλλόμενο μίσθωμα αυξάνεται ετησίως κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες. Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις περάσει το διάστημα αυτό χωρίς να απαιτείται τίποτε άλλο. Μάλιστα, θεωρείται ότι ανανεώνεται, για αόριστο χρόνο, μετά την τριετία, όταν, μετά την παρέλευση του συμφωνημένου χρόνου, ο μεν ενοικιαστής εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την κατοικία, ο δε ιδιοκτήτης δεν εναντιώνεται. Η μίσθωση αόριστης διάρκειας, μετά την παρέλευση της τριετίας, λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή. Ελέγχετε καλά το σπίτι για να διαπιστώσετε τυχόν βλάβες και να τις επισημάνετε στον ιδιοκτήτη ώστε να τις διορθώσει άμεσα. Το ενοίκιο καταβάλλεται την ημερομηνία που έχουν συμφωνήσει ιδιοκτήτης και ενοικιαστής. Η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η καταβολή της εγγύησης δεν αποτελεί υποχρέωση του ενοικιαστή που πηγάζει εκ του νόμου αλλά έχει επικρατήσει ως μισθωτική συνήθεια. Προσοχή! Από 01.01.2008, το χαρτόσημο έχει καταργηθεί για τις κατοικίες.