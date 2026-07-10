Δεν αποδέχεται τη βουλευτική έδρα, μετά την παραίτηση του Γ. Καραμέρου, ο Χρ. Σπίρτζης

Την μη αποδοχή βουλευτικής έδρας, μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου, ανακοίνωσε ο Χρήστος Σπίρτζης.

Την μη αποδοχή βουλευτικής έδρας, μετά την παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου, ανακοίνωσε ο Χρήστος Σπίρτζης.

«Είναι γνωστή η διαφοροποίησή μου από τις κεντρικές πολιτικές της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τις οποίες εξέφρασα στο τελευταίο συνέδριο, η μη συμμετοχή μου και ουσιαστικά η αποχώρησή μου», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Χ. Σπίρτζης, ενώ δηλώνει ότι «η μη αποδοχή της κοινοβουλευτικής έδρας δεν σχετίζεται με την συμμετοχή του σε ψηφοδέλτιο άλλου κόμματος ή έστω με τη συμμετοχή του σε κάποιο κομματικό σχήμα, υπό τις σημερινές συνθήκες».

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σημειώνει: «Εύχομαι ο Αλέξης και οι ίδιοι στενοί συνεργάτες του να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη με τις εκλογές του 2023, συγκροτώντας εκλογικές επιτροπές και "εμπνευσμένα" Κασσελάκια ψηφοδέλτια ήττας, βασιζόμενοι σε μια επικοινωνιακή γραμμή απολίτικης ανανέωσης, αντικαθιστώντας την πολιτική με την επικοινωνία και την δημοκρατική λειτουργία με "αδιαμεσολάβητα" πυροτεχνήματα».