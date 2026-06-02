Enaon: Ο Gianfranco Amoroso ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Enaon, της εταιρείας του Ομίλου Italgas που δραστηριοποιείται στη διανομή φυσικού αερίου στην Ελλάδα, όρισε τον κ. Gianfranco Amoroso Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Ο κ. Gianfranco Amoroso διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα και σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A). Εργάζεται στην Italgas από το 2016 και είναι Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, δραστηριοποιείται σε 117 δήμους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις άδειες διανομής φυσικού αερίου και λειτουργίας δικτύου διανομής που κατέχει, εξυπηρετώντας πάνω από 650.000 ενεργούς καταναλωτές.

Aπό την 1η Ιουνίου 2026, ο Gianfranco Amoroso κατέχει τις θέσεις του Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων της Italgas και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Enaon, της εταιρείας του Ομίλου που δραστηριοποιείται στον τομέα της διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Γεννημένος στο Μιλάνο το 1968, αποφοίτησε το 1992 από το Bocconi University και είναι Ορκωτός Λογιστής (Μητρώο Μιλάνου) και Νόμιμος Ελεγκτής.

Ξεκίνησε να εργάζεται στη Mediobanca S.p.A. το 1994 και κατείχε διάφορες θέσεις, φτάνοντας έως τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Managing Director), με ευθύνη για τον τομέα Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας (Energy & Utilities), διατηρώντας παράλληλα την εποπτεία και την ευθύνη εκτέλεσης των σημαντικότερων πράξεων συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ενεργειακό τομέα στην Ιταλία.

Τον Ιούλιο του 2013 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Snam S.p.A., όπου ανέλαβε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή (Finance Director), έχοντας πλήρη ευθύνη για τους τομείς χρηματοδότησης μέσω τραπεζών, αγορών ομολογιακού κεφαλαίου (debt capital markets), διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου (group treasury), συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) και ασφαλίσεων. Υποστήριξε τη διεθνή στρατηγική του Ομίλου με τη δημιουργία της μονάδας M&A Finance, αναλαμβάνοντας άμεσα την ευθύνη για την εξαγορά του ποσοστού συμμετοχής στην TAG που πωλήθηκε από την CDP, καθώς και με άμεση συμμετοχή σε όλα τα σημαντικά έργα συγχωνεύσεων και εξαγορών του Ομίλου (πιο πρόσφατα στην εξαγορά του ποσοστού συμμετοχής στην αυστριακή GAS CONNECT GmbH).

Τον Νοέμβριο του 2016 εντάχθηκε στην Italgas, μετά τον εταιρικό διαχωρισμό της από τη Snam και την ταυτόχρονη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο. Από τον Μάιο του 2018 ανέλαβε τη θέση του Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών, Προγραμματισμού και Ελέγχου και Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Head of Finance, Planning and Control and M&A), μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης μέσω των αγορών ομολογιακού κεφαλαίου του συνόλου του χρέους προς την πρώην μητρική εταιρεία Snam, ενώ παράλληλα επιμελήθηκε περισσότερες από δέκα συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν κατά τους πρώτους 24 μήνες.

Από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Μάιο του 2021 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Seaside srl, η οποία σήμερα ονομάζεται Geoside SpA, εταιρεία της οποίας την εξαγορά επέβλεψε προσωπικά.

Από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Μάιο του 2026 υπηρέτησε ως Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Italgas SpA.

Παρακολούθησε όλες τις φάσεις της ιδιωτικοποίησης του ελληνικού φορέα ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., έως την ολοκλήρωση της εξαγοράς του τον Σεπτέμβριο του 2022.

Είναι επίσης Πρόεδρος της Medea SpA.

Διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Energie Rete Gas Srl και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Toscana Energia SpA.

