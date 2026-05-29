Μαρινάκης: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ταύτισε το όνομά του με το αληθινό πολιτικό θάρρος

Με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα ετών από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτίοντας φόρο τιμής στην πολιτική του διαδρομή και παρακαταθήκη.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης «ταύτισε το όνομά του με την έννοια του αληθινού πολιτικού θάρρους», υποστηρίζοντας ότι αντιτάχθηκε στην πολιτική του «δώσ' τα όλα» που, όπως σημείωσε, οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, σε μια περίοδο κατά την οποία «κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει».

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον εκλιπόντα πρώην πρωθυπουργό «γνήσια φιλελεύθερο πολιτικό», τονίζοντας ότι επιχείρησε να προωθήσει μεταρρυθμίσεις δεκαετίες πριν από την οικονομική κρίση, οι οποίες, όπως ανέφερε, αναγνωρίστηκαν αργότερα ως αναγκαίες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα σε μια από τις τελευταίες δημόσιες ομιλίες του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη. Ειδικότερα, παρέθεσε τη φράση του πρώην πρωθυπουργού ότι «κάθε εποχή έχει τις δικές της μάχες και τα δικά της μέτωπα», υπογραμμίζοντας την προτροπή προς τις νεότερες γενιές να μην επιχειρούν να αναβιώσουν τους αγώνες του παρελθόντος, αλλά να επιλέγουν το δικό τους «μετερίζι» και τη δική τους πορεία.

