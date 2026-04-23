Κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη η Τέρνα Ενεργειακή

Σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή αγορά γίνεται πιο απαιτητική και η αξία μετατοπίζεται από την απλή προσθήκη ισχύος στην υλοποίηση ανθεκτικών και αποδοτικών υποδομών, η Τέρνα Ενεργειακή εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης με σαφή στρατηγική κατεύθυνση, σύμφωνα με ανακοίνωση. Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αριστοτέλης Χαντάβας, ανέδειξε το στίγμα της επόμενης ημέρας και τον ενισχυμένο ρόλο της εταιρείας ως περιφερειακής πλατφόρμας της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη.

Όπως επεσήμανε, η ενεργειακή αγορά εισέρχεται σε φάση ωρίμανσης, όπου «η πραγματική αξία δεν προκύπτει μόνο από την εγκατεστημένη ισχύ, αλλά από την ικανότητα να υλοποιείς έργα σε κλίμακα, με αξιοπιστία, ταχύτητα και πειθαρχία στην εκτέλεση και στη διάθεση κεφαλαίων». Ο κ. Χαντάβας τόνισε ότι η συνεργασία με τη Masdar δημιουργεί μία νέα δυναμική για την εταιρεία, συνδυάζοντας τη διεθνή επενδυτική ισχύ με αποδεδειγμένη τοπική εκτελεστική ικανότητα.

Όπως ανέφερε, η Masdar, η οποία σήμερα συμπληρώνει 20 χρόνια ιστορίας, έχει θέσει ως στόχο τη δημιουργία χαρτοφυλακίου 100 GW έως το 2030, στηριζόμενη σε πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η Τέρνα Ενεργειακή ενισχύει τον ρόλο της ως κόμβος ανάπτυξης στην Ανατολική Ευρώπη, με ενεργή παρουσία σε πολλαπλές αγορές και σαφή προσανατολισμό στην περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της στην περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας που υλοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη, το οποίο αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την ενίσχυση της ευελιξίας και της ασφάλειας του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στον σχεδιασμό και την ωρίμανση νέων επενδύσεων σε αποθήκευση, ΑΠΕ και υβριδικά έργα, με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες του συστήματος και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται στην ευρύτερη περιοχή.

Κλείνοντας, ο κ. Χαντάβας υπογράμμισε: «Η πραγματική πρόκληση δεν είναι να θέτεις φιλόδοξους στόχους, αλλά να έχεις την ικανότητα να τους υλοποιείς».