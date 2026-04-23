Πλαστικά Κρήτης: Στα 392,7 εκατ. ο τζίρος το 2025, υποχώρησαν 11% τα καθαρά κέρδη

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη για τη χρήση 2025 ανακοίνωσε η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης Α.Ε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η εισηγμένη, αύξηση κατά 1% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας (από €185,9 εκατ. σε €187,9 εκατ.), ενώ του Ομίλου κατά 2% (από €385,1 εκατ. σε €392,7 εκατ.). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση του όγκου πωλήσεων, καθώς και στην αύξηση του εσόδου από πώληση ενέργειας.

Αναφορικά με τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου στη Γαλλία, η μείωση που σημειώθηκε στην περίοδο οφείλεται κυρίως σε πρόβλημα που προέκυψε τον Ιούνιο 2025 σε μηχανολογικό εξοπλισμό, το οποίο αποκαταστάθηκε άμεσα, με επιστροφή σε κανονική λειτουργία τον Ιούλιο 2025. Για τη Shanghai Hitec Plastics CO Ltd, η μείωση οφείλεται σε μεταφορά μέρους των πωλήσεων προς παραγωγή στο έτερο εργοστάσιο, στο Anhui.

Για την εταιρεία του Ομίλου στη Ρουμανία, η μείωση οφείλεται εξολοκλήρου σε πτώση του όγκου πωλήσεων, ενώ για τη θυγατρική στην Τουρκία η μεταβολή επηρεάστηκε από τη σημαντική μείωση των πληθωριστικών προσαρμογών, καθώς σε στοιχεία προ προσαρμογών καταγράφεται αύξηση πωλήσεων κατά 5,9%.

Τα κέρδη της μητρικής εταιρείας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 23,3% (από €34,7 εκατ. σε €26,6 εκατ.), ενώ σε ενοποιημένο επίπεδο η μείωση διαμορφώθηκε στο 4,1% (από €66,8 εκατ. σε €64,0 εκατ.). Η υποχώρηση αυτή, με εξαίρεση τις θυγατρικές σε Κίνα, Ρωσία και τη Φωτοβολταϊκά Τραγανού, αποδίδεται στην αύξηση του λειτουργικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων τιμών πρώτων υλών και ενέργειας.

Για τη μητρική εταιρεία, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η διάθεση έκτακτου ειδικού μπόνους σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα στελέχη. Αντίστοιχα, στη θυγατρική της Τουρκίας, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από τη μείωση των πληθωριστικών προσαρμογών, ενώ σε συγκρίσιμη βάση καταγράφεται αύξηση EBITDA.

Το περιθώριο EBITDA της εταιρείας υποχώρησε από 18,7% σε 14,2%, ενώ του Ομίλου μειώθηκε ηπιότερα από 17,3% σε 16,3%, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της κερδοφορίας στις θυγατρικές στην Κίνα.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της μητρικής εταιρείας μειώθηκαν κατά 27,8% (από €30,5 εκατ. σε €22,0 εκατ.), ενώ σε επίπεδο Ομίλου κατά 7,1% (από €56,9 εκατ. σε €52,9 εκατ.). Οι λόγοι της μείωσης παραμένουν οι ίδιοι, με βασικό παράγοντα την αύξηση του κόστους. Το περιθώριο EBIT της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 11,7% από 16,4%, ενώ του Ομίλου στο 13,5% από 14,8%.

Σε επίπεδο καθαρών κερδών μετά φόρων, η μητρική εταιρεία κατέγραψε πτώση 26,6% (από €31,7 εκατ. σε €23,3 εκατ.), ενώ ο Όμιλος μείωση 11,0% (από €43,6 εκατ. σε €38,8 εκατ.). Η υποχώρηση οφείλεται, πέραν του αυξημένου κόστους, και σε συναλλαγματικές ζημίες λόγω υποτίμησης του δολαρίου, καθώς και στη διάθεση έκτακτων αμοιβών στη μητρική. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 12,4% για την εταιρεία (από 17,0%) και στο 9,9% για τον Όμιλο (από 11,3%).

Τα καθαρά κέρδη της θυγατρικής στην Τουρκία επηρεάστηκαν από ζημία στη καθαρή χρηματική θέση βάσει ΔΛΠ 29 ύψους €-5 χιλ. (έναντι €-4,2 εκατ. το 2024), η οποία παρουσίασε σημαντική μείωση λόγω επιβράδυνσης του πληθωρισμού. Παρά τη μείωση του ετήσιου πληθωρισμού σε περίπου 30%, η οικονομία εξακολουθεί να θεωρείται υπερπληθωριστική. Επιπλέον, η τουρκική θυγατρική επηρεάστηκε από αύξηση του αναβαλλόμενου φόρου λόγω διόρθωσης σχετικής απαίτησης.

Το κεφάλαιο κίνησης της μητρικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 1,1% (από €185,2 εκατ. σε €187,3 εκατ.), ενώ του Ομίλου κατά 3,8% (από €294,7 εκατ. σε €305,8 εκατ.). Οι θυγατρικές PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD και ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε., λόγω μικρού μεγέθους, δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές.

Προοπτικές για το 2026

Η ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάπτυξης νέων αγορών και εφαρμογών, με ενίσχυση των πωλήσεων και της έρευνας-ανάπτυξης.

Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις μετά την επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη βιομηχανία πλαστικών. Η προμήθεια πολυμερών από τον Κόλπο —περίπου 14% της παγκόσμιας παραγωγής— έχει σχεδόν μηδενιστεί, ενώ στην Ασία καταγράφονται ελλείψεις και αυξημένο ενεργειακό κόστος. Παράλληλα, αυξάνονται τα ναύλα και οι χρόνοι μεταφοράς, ενώ η ευρωπαϊκή παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση.

Το κόστος των πρώτων υλών διπλασιάστηκε μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη της κρίσης και συνεχίζει να αυξάνεται, δημιουργώντας αβεβαιότητα στην αγορά. Ο Όμιλος διαθέτει αποθέματα για 2-4 μήνες και καταβάλλει προσπάθειες για την εξασφάλιση επάρκειας. Το αυξημένο κόστος αναμένεται να μετακυλιστεί στις τιμές, με διαχειρίσιμες επιπτώσεις στα περιθώρια.

Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζει τη στρατηγική της σε θέματα τιμολόγησης, εφοδιαστικής αλυσίδας και κόστους παραγωγής.

Τέλος, όσον αφορά την πώληση ενέργειας από τον αιολικό σταθμό, μετά τη λήξη της 20ετούς σύμβασης τον Οκτώβριο 2025 και έως τη διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό δίκτυο (αναμένεται τον Οκτώβριο 2026), ενδέχεται να υπάρξει περιορισμός πωλήσεων στις 26,8 GWh ετησίως, έναντι δυναμικότητας 40-45 GWh, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων €1,5–2 εκατ.

Με βάση τα παραπάνω, η διοίκηση εκτιμά ότι τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για το 2026 θα κινηθούν στο εύρος +/-10% σε σχέση με το 2025.

Μέρισμα χρήσης 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025, η οποία τελεί υπό την έγκριση των μετόχων.