Συνάντηση Στουρνάρα-Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική το 2026»

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 στην Αθήνα με τον Επίτροπο Οικονομίας, Παραγωγικότητας, Εφαρμογής και Απλούστευσης Βάντις Ντομπρόβσκις.

Οι δύο θεσμικοί παράγοντες συζήτησαν για τις τρέχουσες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της οικονομίας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη, καθώς επίσης και για ειδικότερα θέματα όπως το διεθνή ρόλο του Ευρώ και το έργο του Ψηφιακού Ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συζήτησαν επίσης για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία καθώς και ο χρηματοπιστωτικός τομέας.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο Διοικητής Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε: «Είχαμε τη χαρά να υποδεχτούμε στην Αθήνα τον Επίτροπο Β. Ντομπρόβσκις, με τον οποίο συζητήσαμε τις τρέχουσες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής αλλά και της Ελληνικής οικονομίας.

Οι τρέχουσες διεθνείς ανατροπές συνιστούν για εμάς στην Ευρώπη όχι μόνο απειλή αλλά και κλήση αφύπνισης, καθιστώντας επιτακτική την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των κοινών πολιτικών. Η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της στρατηγικής αυτονομίας και της ανθεκτικότητας της ευρωζώνης προϋποθέτουν μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον κατακερματισμό των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου, θα στηρίζει την καινοτομία, τις επενδύσεις στους πλέον παραγωγικούς τομείς και τη χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική εμβάθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόοδος προς μια ολοκληρωμένη Τραπεζική, Δημοσιονομική και Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μακροοικονομική σταθερότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα της ενιαίας νομισματικής πολιτικής».

Από την πλευρά του ο Επίτροπος Βάντις Ντομπρόβσκις δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει εξέλθει ισχυρότερη από την πανδημία της COVID-19. Αυτό αποτυπώνεται στη σταθερή οικονομική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και εκτιμάται ότι θα συμβάλει και στην αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης. Η Επιτροπή αναμένει ότι, παρά τις εξωτερικές πιέσεις, η Ελλάδα διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική το 2026. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τη στήριξη της ανάπτυξης. Ωστόσο, οι προβλέψεις μας ενδέχεται να μεταβληθούν σημαντικά. Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι σε μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και σε διαρκή επαγρύπνηση» .