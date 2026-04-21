Η Πειραιώς στηρίζει τη Δημόσια Υγεία με Δωρεές Εξοπλισμού στο Λαϊκό Νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ

Σε στοχευμένες παρεμβάσεις ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του έργου των λειτουργών του, προχωρά η Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι η δημόσια Υγεία αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αναγκών και προκλήσεων, η Τράπεζα επιλέγει να συμβάλλει έμπρακτα, με πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και την άμεση φροντίδα των ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται άμεσα οι ακόλουθες δράσεις:

• Η δωρεά ενός ρομποτικού χειρουργικού συστήματος Da Vinci XI model IS4000 στο Γενικό Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Το σύστημα αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες διενέργειας προηγμένων χειρουργικών επεμβάσεων, ενισχύοντας την ποιότητα και την ακρίβεια της ιατρικής φροντίδας.

• Η δωρεά εξοπλισμού ολοκληρωμένων συστημάτων ναρθηκοποίησης και ακινητοποίησης πολυτραυματιών, για όλα τα ασθενοφόρα πανελλαδικά του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Ο εξοπλισμός αυτός ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των πληρωμάτων ασθενοφόρων και συμβάλλει ουσιαστικά στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση βαρέων τραυματισμών.

Για την Πειραιώς, η στήριξη της δημόσιας Υγείας δεν αποτελεί απλώς πράξη κοινωνικής ευθύνης. Αποτελεί επένδυση στην ανθεκτικότητα της κοινωνίας, στην ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας και, τελικά, στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Με παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες, η Πειραιώς επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση ενός συστήματος Υγείας, που βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή.