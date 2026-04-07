Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι παρεμβάσεις τελειώνουν με τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ

Μιλώντας στο ΕΡΤNews αναγνώρισε ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια τόσο από την πλευρά των πολιτικών που βλέπουν τα ονόματά τους να εμπλέκονται σε υποθέσεις, όσο και από την κοινωνία.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ΕΡΤnews, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε για το ζήτημα του ρουσφετιού, τις πολιτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, αλλά και τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα για τον ρόλο της Δικαιοσύνης και την ανάγκη θεσμικής σοβαρότητας.

«Το ρουσφέτι δεν καταπολεμάται με ένα διάγγελμα»

Αναφερόμενος στο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η αντιμετώπιση του ρουσφετιού δεν μπορεί να γίνει με μια ανακοίνωση ή εξαγγελίες, αλλά απαιτεί συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «μακάρι να μπορούσε να χτυπηθεί κάτι που συμβαίνει εδώ και δεκαετίες με ένα διάγγελμα», σπεύδοντας ωστόσο να διαχωρίσει το παράνομο ρουσφέτι από τη θεμιτή παρέμβαση ενός βουλευτή για τη μεταφορά ενός δίκαιου αιτήματος πολίτη.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στα αιτήματα «κατά παρέκκλιση ή εκτός νομικού πλαισίου», διευκρινίζοντας ότι αυτά είναι που πρέπει να εξαλειφθούν μέσω θεσμικών αλλαγών.

Ψηφιακό κράτος και μεταρρυθμίσεις ως «αντίδοτο»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαρίθμησε τις βασικές παρεμβάσεις που –όπως είπε– περιορίζουν δραστικά τα περιθώρια αυθαίρετων παρεμβάσεων:

Η ανάπτυξη του ψηφιακού κράτους, που «εκμηδενίζει τις δυνατότητες ανθρώπινης παρέμβασης»

Η ενίσχυση του ΕΣΥ, όπως με τον διπλασιασμό των ΜΕΘ

Η ψηφιοποίηση διαδικασιών, όπως οι κλήσεις

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ειδικά για την τελευταία μεταρρύθμιση, σημείωσε ότι πλέον «δεν μπορεί κανείς να πάρει τηλέφωνο και να ζητήσει να πληρώσει λιγότερο φόρο ή να καθυστερήσει υποχρεώσεις», τονίζοντας πως το ίδιο θα ισχύει και για τις αγροτικές επιδοτήσεις, όπου «δεν μπορεί κάποιος να ζητήσει να πάρει περισσότερα χρήματα από αυτά που δικαιούται».

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια τόσο από την πλευρά των πολιτικών που βλέπουν τα ονόματά τους να εμπλέκονται σε υποθέσεις, όσο και από την κοινωνία.

Όπως είπε, πολλοί βουλευτές «έχουν κρεμαστεί στα μανταλάκια», ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα πραγματικά δεδομένα διαφέρουν από την αρχική εικόνα. Παράλληλα όμως υπογράμμισε ότι υπάρχει και ένα ευρύτερο κοινωνικό αίσθημα αγανάκτησης, με πολίτες να αναρωτιούνται «πόσο πια θα πρέπει να έχουν μέσον για να πετύχουν κάτι».

«Υπάρχουν δύο αλήθειες που πρέπει να δούμε ταυτόχρονα», ανέφερε, εξηγώντας ότι αφενός δεν πρέπει να στοχοποιούνται συλλήβδην πολιτικοί και αφετέρου η κοινωνία ζητά «ουσιαστικές αλλαγές και όχι ευχάριστα λόγια».

Πίεση για επιτάχυνση της Δικαιοσύνης

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών, ειδικά σε υποθέσεις που αφορούν δημόσια πρόσωπα.

Όπως σημείωσε, λόγω της πενταετούς παραγραφής για πλημμελήματα, θα πρέπει μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού να έχει ξεκαθαρίσει αν θα ασκηθούν διώξεις για πράξεις του 2021. «Η Δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί όχι βιαστικά αλλά αποτελεσματικά, ώστε ο κόσμος να πάρει απαντήσεις», ανέφερε.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια αποτελεί προνόμιο του πρωθυπουργού, ενώ υπογράμμισε ότι η παραπομπή σε δίκη «δεν σημαίνει καταδίκη», επιμένοντας στην ανάγκη σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας.

«Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει, αλλά εκφράζει προβληματισμούς»

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανές πρωτοβουλίες προς τη Δικαιοσύνη ή την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν σαφής: «Η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρεμβαίνει».

Ωστόσο, όπως είπε, μπορεί να διατυπώνει εύλογα αιτήματα, όπως:

Να μην καθυστερούν υποθέσεις με έντονο δημόσιο ενδιαφέρον

Να υπάρχει πλήρης εικόνα και όχι αποσπασματική ενημέρωση

Να αποφεύγονται διαρροές στοιχείων πριν φτάσουν επισήμως στη Βουλή

Ειδικά για τις διαρροές, σημείωσε ότι δεν θεωρεί δεδομένο πως προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά ενδεχομένως από πρόσωπα που εμπλέκονται στις έρευνες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό δημιουργεί στρεβλή εικόνα στην κοινή γνώμη.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για «δίκαιους προβληματισμούς τόσο των βουλευτών όσο και της κοινωνίας», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη θεσμικής σοβαρότητας και ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων.